風暴難測 季尾小心 做好準備 保障安全

天氣不似預期——天氣的特性是不可預測，但百多年來，天文台仍鍥而不捨追逐風暴。（資料圖片）

【明報專訊】踏入夏季之末，熱帶風暴「海高斯」吹襲香港。不少人說「季尾風」特別強勁，究竟是真是假，原因何在？曾在香港天文台任職多年、在電視節目「測天」的氣象專家梁榮武說：「天氣的特性，就是不可預測。」在這個「風的季節」，正是認識風暴的好時機。

人稱「武哥」的梁榮武是香港天文台前助理台長、香港氣象學會發言人。趁這個風雨飄搖的日子，他從不同層面和角度，為我們科普一下風暴。「風暴牽涉很多科學理論，預測風暴移動路徑，是用特定的數式計算，一般市民不容易理解。由淺入深，可先了解一下夏天為何容易打風。」

高溫海水提供能量孕育

武哥表示，風暴在海面形成，海水溫度是孕育它成長的重要條件之一。「若把風暴比喻為一輛汽車，當海水溫度達26.5℃或以上，便可釋放足夠能量驅動這輛車起動。」而踏入夏季之後，理論上海水的溫度愈來愈高，等同不斷為它加油，形成的風力便愈來愈大。不少人說「季尾風」特別強，武哥指這現象合理，因為香港的夏季尾聲（一般是8月底、9月初），海水溫度上升至26.5℃或以上的機率較高。「海水因而累積了大量能量，締造優良條件孕育強勁的風暴。不過，夏天易打風的確實原因仍有待研究。」

風暴尾聲的天氣報告中常提到：「熱帶氣旋到呂宋島附近減弱」，究竟這個位於香港東南面的菲律賓最大島嶼，是否有神秘的「力場」？武哥說風暴的結構像一個旋轉中的陀螺，當它去到呂宋島期間，島上的山坡和建築物會破壞它的結構、削弱其力量。此外，當陸地缺乏海水供應「燃料」，會因而逐漸「收油」。其實，無論是呂宋島或其他陸地同樣都有這股破壞力。「但有些風暴移動時會繞過島嶼，變得愈來愈強，其中一個例子便是2017年襲港的『天鴿』。」

島嶼破壞結構削威力

武哥指西太平洋幾乎是全球海水最暖的地區，這裏產生的風暴通常也較猛烈。幸好香港有「天然屏障」，風暴從西太平洋吹過來香港，除會經過呂宋島，也有可能經過福建和廣東省，很多時到達香港前已減弱得七七八八。「不過，風暴也有可能在南中國海形成，那裏和香港之間沒太多屏障。只是這裏形成的風暴通常都不太強勁，原因之一便是海水溫度不及西太平洋那樣高。」

南北極海水溫度低，豈不是免受風暴威脅？「雖然這些地區沒風暴，但也會出現可產生強風的溫帶氣旋，同樣會引發具破壞力的風暴潮，造成嚴重水浸。」武哥說沙漠地區缺乏水源，也不會出現風暴，不過也有其他天災，例如沙塵暴。

風暴襲港期間，身處不同區域的市民會感受到不同程度的風力。「若風暴從東北襲港，香港東北面的風力會較大。但新界中部，如錦田附近有高山保護，風力有時會相對較弱。」但武哥說風向會不時改變，並沒有絕對安全的地方。此外，就算風暴不是「吹正」香港，也有可能受其雲雨帶影響，帶來暴雨。「海水不會湧到內陸地區，但仍會因暴雨造成嚴重水浸。」

風向不時變 無絕對安全地方

武哥強調，面對破壞力強勁的風暴，人類無力對抗，只能提高警覺，在風暴前好好準備。除留意天文台消息，宜小心觀察身處地區的環境。「不過，市民對風力的認知和感覺各有不同，你覺得風力大，在菲律賓成長的人可能覺得不算太大。但無論如何最重要是注意安全，因條命是自己的。」

風暴期間，市民對天文台的決定都有很多意見。在天文台「追風」多年的武哥，勸喻市民體諒天文台的難處。「預測並非百分百準確，預計在將來，永遠都不會準確。因為天氣的特性，就是不可預測。」

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

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