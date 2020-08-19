站在前線：百年追風 從人手到電腦

氣象紀錄冊——早年天文台會派職員駐守燈塔記錄氣象資料，圖中是蚊尾洲（Gap Rock）燈塔職員曾使用的紀錄冊。（馮凱鍵攝）

電腦天氣圖——時至今日所用的天氣圖是用電腦精準繪製。（馮凱鍵攝）

「溫黛」路徑——1962年9月追蹤「溫黛」的路徑時，天氣圖是由人手繪畫。（馮凱鍵攝）

掛風球——早年天文台在全港不同區域的高處懸掛信號標誌，所以稱為「掛風球」。在1960年代，香港有40多個地方會懸掛。（天文台提供）

【明報專訊】香港天文台於1883年成立，百多年來站在前線預測和追蹤風暴。早年的專家用人手記錄氣象資料，但今天已用電腦記錄，並透過網絡向市民發布消息。