助人換食宿 簡樸走天涯 善心旅人 「義」式深度遊

【明報專訊】香港人熱愛旅遊，但大多是購物美食團，或靚人靚景攝影團。大家又有否想過可以像Jody Tam般，以義務工作換取食宿，在異地過簡樸生活，與當地人深入交流，甚至幫助有需要的弱勢社群，享受不一樣的旅遊體驗？

在香港長大的Jody，大學於美國加州修讀經濟，畢業回港後5年，曾做過公關、地產及活動統籌等工作，雖然能掙取穩定收入，卻沒有滿足感。「記得在我最迷惘之時，有位歐洲朋友來港探望我，他問我：『你似乎擁有很多，為何卻不太開心？』這讓我反思自己的生活，到了2016年，我便決定到西班牙遊學，讓自己放放假之餘，也尋找另類生活方式的可能。」

Jody邊學西班牙語邊旅遊，生活比香港過得簡單，卻很開心。「我覺得大城市的生活很精彩，但我發現自己原來更喜歡簡單、簡樸的生活，不要太忙碌，要有時間做自己喜歡的事。」在港一直有做義工的Jody，嘗試在網上聯絡一些小型慈善機構，希望可在當地投身義務工作，「有不少NGO需要義工，並會提供三餐和住宿，就像working holiday般。我覺得這樣的旅遊方式很好，一來可幫助當地的弱勢社群，亦因此跟當地人有更深入的交流，能體驗一般旅遊不能體驗的經歷」。這樣的生活，Jody一過便是兩年。

旅居中美洲 兒童中心教英文電腦

發現自己愛上旅居，每天都接觸新鮮事物的Jody，在完成西班牙之旅後，下一站到中美洲。「當時和朋友買了一架旅遊車，總共花了1年時間遊歷中美洲各個國家。每到一個城市，我們便會上網尋找需要義工的機構，主要會找些比較小型的機構去服務，因為他們資源少，難以招募義工，更需要我們的幫助。」Jody多數會到兒童中心教英文和電腦，又或為NGO提供技術支援，教他們如何宣傳和籌款。

這段義務工作經歷，對Jody影響很深。「以前在香港試過探訪獨居長者和教南亞裔小朋友英文，但來到中美洲那些偏遠地區，了解到當地的弱勢社群生活更加艱難。我很難忘遇到一個16歲的學生，他知道我們會義務教英文時，竟每日花3小時搭巴士來學習，這份上進心真的令我很感動。後來，他考到當地最好的大學的電腦工程系，但因為經濟問題，最後只可以選擇留在家鄉的大學讀旅遊。他卻沒有放棄，告訴我他會努力儲錢，希望能夠考取獎學金到英國再進修。世界上真的有很多人，很努力奮發，但仍欠一個機會，我很想可以幫助他們。」

籌集善款交NGO 不收行政費

今年初受疫情影響，Jody結束旅居生活回港。「我好想也能為香港做點事情，疫情初期曾派口罩給老人家和清潔工，但後來當政府宣布現金發放計劃，向大家發放1萬元時，我便想到自己是否可以做得更多，鼓勵大家將部分現金捐給本土社區的草根階層，讓有需要的人能獲得更多援助。」

Jody和中學同學Cham很快便向朋友和一些小型公司籌得5位數字的款項，成立Payout Giveback籌款計劃，「我們有一個網上平台，上面放了合作的4個NGO，包括婦女動力基金、Love 21、ImpactHK及小彬紀念基金會的短片簡介，方便大家了解想捐助的機構。網站的版面也會有不同的捐款選項，只要按想捐贈的銀碼，之後便可以像平時網購般付款，程序簡易方便。我們會將善款百分百交到NGO手上，不會收取任何行政費用。整個計劃預計會到8月尾才完結」。

■（籌款網址：payoutgiveback.com）

文：Sabrina Au

編輯/ 林曉慧

美術/謝偉豪

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