特色耳機：「福音戰士」細緻音色 討粉絲歡心
文章日期：2020年08月20日
【明報專訊】想在眾多TWS中突圍，除了女性化設計，亦有品牌選擇與知名動畫聯手。早前日本的Final Audio便與《新世紀福音戰士》（EVA）合作，推出「EVA2020×final聯名款TWS耳機」。作為聯乘系列，最重要當然是將動畫獨特元素加入耳機之中。廠方特別以故事中的生物兵器初號機、2號機及6號機的機身顏色，融入耳機及充電盒上，配合獨特的花紋，以及包裝盒上的「同步率曲線」圖案，EVA粉絲絕對一眼認出。
此外，廠方亦請來為導航員伊吹摩耶一角擔任配音的長沢美樹，由她聲演耳機的語音指示，對於粉絲來說特別有親切感。
高中低3頻平衡
雖然這款聯乘耳機是廠方首度推出的TWS，不過在內涵上都落足心機。耳機內置一個6.4mm動圈驅動單元，配合極薄的振膜設計，提升音色的細緻度及人聲表現；配合廠方的特別調音，高中低3頻更平衡，長時間聽歌都不會令雙耳疲勞。
此外，耳機採用了Qualcomm QCC3020晶片，支援藍牙5.0及aptX傳輸編碼，令耳機連接更穩定之餘，音質也更佳。在使用SBC或AAC編碼時，耳機單次充電後最多可連續使用9小時，配合內置950mAh電池的充電盒，可額外充電6次，差不多一星期不用為充電盒充電都夠用。
■規格
連接：藍牙5.0
耳機電量：4小時（通話）、9小時（SBC/AAC編碼）、6小時（aptX編碼）
充電盒電量：950mAh（可為耳機完全充電約6次）