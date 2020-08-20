8D環繞音效 為跑友打氣

【明報專訊】近年多了人一邊做運動一邊聽歌，不少生產商在設計上都向這方面進發。但在Bang & Olufsen眼中，只加強防水防汗還未足夠，最近便與瑞士運動品牌On合作，推出Beoplay E8 Sport On限量版的運動TWS。其實Beoplay E8 Sport本身的規格已十分不錯，除了支援IP57，可處於1米水深內30分鐘而不影響操作，更具有防汗功能。而特別版為了加強耳機保護，充電盒加入了抗腐蝕的陽極氧化鋁，亦保留普通版的防滑紋理，不怕跣手。

防水防汗 可待1米水深30分鐘

值得留意的是，為了配合戶外運動時有更好的音效，Bang & Olufsen及On設計了全新8D立體環繞音效，加入到Beoplay E8 Sport On限量版之中，令用家跑街時能聽到更有立體感的音樂。而除了耳機之外，On亦同時推出最新馬拉松跑鞋Cloudboom，鞋底雙層CloudTec緩震系統能減輕跑步震盪，亦加入混合了碳纖維的新型Speedboard來加強耐用度，不過在香港暫未出售。

■規格

連接：藍牙5.1

耳機電量：7小時（音樂播放）

充電盒電量：450mAh（可為耳機完全充電約3.5次）

重量：6.4g（單邊耳機）、55g（充電盒）

售價：$3250

查詢：2918 0007