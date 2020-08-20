e新品：運動手環關顧女士 監測壓力

【明報專訊】不少愛運動的人都會使用運動手表，但對於一些運動量一般，但又想了解身體變化的人來說，未必捨得花費大額金錢投資運動手表，售價相對較低的運動手環便更加吸引。最近小米新推出小米手環5，除了屏幕加大、可調整屏幕亮度，更加入女性健康功能。

拉長屏幕 磁吸充電

小米手環4在去年中推出時，因性價比高而吸引不少人使用，而當時新加入彩色屏幕，令手環更加實用。新一代的小米手環5不但保留彩色屏幕，更由上一代的0.95吋120×240像素，升級為1.1吋126×294像素，較上一代「拉長」了一點，不過主機體積沒有因屏幕加大而有太大改變，只由上一代約46.8×18毫米，略增至今代約47.2×18.5毫米，單用肉眼對比很難看得出體積上的變化。手環重量則由上代大約22.1克略增至23克，戴上手同樣輕巧。

屏幕變大，方便觀看資料之餘，屏幕亮度不足這個上代的問題也改善了。上代的最高光度為400nit，今代則提高至450nit，並可自行調節。可調校的還有屏幕的自動熄屏時間，有1秒至10秒選擇，對於過往常抱怨屏幕太快關上的用家，這個功能便十分實用。充電方面，新手環放棄了舊款必須拆下主體充電的設計，改用磁吸式的充電接位，用家只要把充電線靠近手環背後的充電位便會自動吸附，而且吸力頗大，足以吸起手環，不怕因接觸不良而無法充電。

11種運動模式 記錄生理期

作為運動手環，內置什麼運動監測模式亦受不少用家關注。新手環由上代7種主要運動模式增至11種，新增包括室內單車、太空漫步機、跳繩、瑜伽和划艇機等熱門運動。同時新手環亦首度加入女性健康功能，包括記錄生理期及排卵期，也有壓力測試功能給用家參考。值得一提的是在手機App登錄時，如果帳戶設定為男性，手環便不會顯示女性健康功能，男士幫另一半設定帳戶時記得要留意。

■規格

屏幕：1.1吋126×294像素AMOLED

防水能力：5ATM（50米防水）

記憶體：512KB RAM、16MB ROM

電量：約14天

重量：23g（主體連表帶）、11.9g（淨主體）

售價：$239

查詢：3077 3620

文：勞耀全