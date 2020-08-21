專家教路物料織法入手 揀啱毛巾大學問

世界上有「絕世好巾」嗎？專家說世界上沒有最好的毛巾，可按自己需要去選適合的款式。（itakayuki@iStockphoto）

【明報專訊】毛巾用來洗面、抹身，是天天用的貼身用品。小小一條毛巾，價格低至每條幾蚊起，貴至幾百蚊都有，究竟點揀好？貴價名牌一定是好東西？來路貨抹面特別舒服？幾耐要更換一次毛巾？毛巾專賣店負責人和紡織專家教路，揀毛巾不應單看價格或品牌，不同物料、面積、編織方法的毛巾，各有不同用途。選擇是一門生活藝術，適合的毛巾款式可提升生活質素。所以，沒有最好的毛巾，只有最適合的毛巾。

提到毛巾，多指方巾、長方形巾，一般用作面巾，長方形巾也可用作抹身之用。毛巾織品批發商泉昌號東主霍太表示，毛巾尺寸五花八門，並無國際標準，方巾一般是30×30厘米，長方形巾則是30×70厘米。面積比毛巾更大的，多指大型浴巾，以長方形為主，長度一般超過100厘米。

面巾用薄款 抹身用厚款

毛巾薄款約重85克，厚款約重125至150克。霍太說香港天氣潮濕，早上趕出門的人適宜用輕薄款式的面巾，較易扭乾和晾乾。毛巾長短則各有好處，約30平方厘米的方巾較易打理，約70厘米長的長方形款式，使用時可對摺，加厚後可提升質感，亦比方巾容易安穩地掛在鈎架上。冲涼後抹身的毛巾，霍太則建議用較厚的款式，尤其在冬天，用100克以上的款式會較快把皮膚上的水分吸乾，避免着涼。但留意，厚身棉質、長度超過70厘米的毛巾較難晾乾，如用又厚又長款式，宜多用洗衣機清洗及乾衣機弄乾。

留意產地標籤 購買時觸感測試

有些人喜愛在枕頭面鋪一條毛巾，避免面油、口水沾污枕頭。霍太提議枕頭巾使用紗布款式，因質料輕柔，可避免擦損面部。毛巾是消耗品，用了一段時間便需更換，但霍太指不少人很講究，尤其執著毛巾顏色，「例如浴室是粉紅色的話，堅持要配襯相同顏色的毛巾」。她提醒，優質的毛巾價錢較貴，優點是相對不易脫色、色彩較亮麗和持久。

揀選毛巾時，霍太提醒要留意標籤的生產地，部分台灣、日本品牌實際是在內地生產。另外，購買時也建議親手觸摸，檢查質感是否順滑、易脫毛。

● 專家意見（圖）

文：呂瑋宗

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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