【明報專訊】◆絲光棉毛巾——性價比高

價錢：批發價每條約9/15/32/42元（30/60/100/120針）

產地：內地

特色：全棉質料，吸水力強，觸感如絲幼細、易扭乾。泉昌號店東霍太售賣這款近50年，一直受顧客歡迎。毛巾標籤的數字代表針數，針數愈多代表質料愈細密、觸感愈柔軟。

◆紗巾——適合嬰兒用

價錢：批發價約6至10元

產地：內地

特色：紗巾一般用棉料製造，優點是不易脫毛，避免嬰兒吸進口鼻；加上質地柔軟順滑，可避免擦傷幼嫩皮膚。這款紗巾由6層紗布組成，在設計上比單層紗布厚，進一步提升吸水力。

◆割絨面毛巾——便宜粗用

價錢：批發價每條約5元

產地：內地

特色：售價便宜，加工後觸感順滑，缺點是表面毛絨較鬆散、易脫落。建議購買時特別留意毛巾是否容易掉毛。

◆祝君早安——經典款式

價錢：批發價每條約6元

產地：內地

特色：這款棉料毛巾是經典款式，有人愛用來抹面，也有人用來做清潔抹布，用途廣泛。按香港懲教署網站資料，它是探監時送給定罪人士的指定款式。

◆珊瑚絨毛巾——多色柔韌

價錢：批發價每條約2.5元

產地：內地

特色：珊瑚絨毛巾或混入不同人造纖維質料，優點是堅韌、柔軟順滑，年輕人尤其喜愛，缺點是易產生靜電。

◆人造棉毛巾——舒適耐用

價錢：批發價每條約6元

產地：內地

特色：用人造棉製造，既有傳統棉料的柔順質感和吸水力，堅韌度亦比傳統天然棉料高。某些高質人造棉款式，質感和全棉接近，每條價錢逾40元。

◆台灣細絨面毛巾——中級之選

價錢：批發價每條約10元

產地：台灣

特色：霍太指台灣毛巾一般比同價的內地出品優勝，這款棉質毛巾的絨面造工較內地出品纖細、質感柔軟，又印有可愛圖案，甚受小朋友歡迎。

◆今治毛巾——高級認證

價錢：零售價75元、45元

產地：日本

特色：棉料吸水力強、不易脫毛、不易褪色，日本毛巾專賣店店主KK Lau稱可使用超過3個月。

圖：劉焌陶