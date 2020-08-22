5G Note系雙機登場 升級手寫筆 辦公更流暢

方便查看——除了S Pen升級，廠方也提升了Samsung Notes App的功能，其中用家可在記事時加入錄音，或把文字重點highlight出來，方便日後查看。（屏幕截圖）

實測拍攝效果——以Note20 Ultra機背的5倍變焦鏡頭拍攝，雲層的不同顏色也能顯示出來，細緻度及還原度都不錯。（黃志東攝）

更多手勢——新筆除了減少「時延」及加強靈敏度，也加入更多手勢功能，其中最實用便是返回功能，因為使用時會進入開啟中程式畫面，更方便在不同Apps之間切換。（黃志東攝）

S Pen升級——對於不少Note系列的粉絲來說，最期待當然是S Pen的新功能，今次新筆再升級，寫字反應更快，更似使用真筆在紙上寫字。（左：Note20 Ultra、 右：Note20）（黃志東攝）

【明報專訊】香港今年正式進入5G年代，大部分手機商也集中推出5G手機，其中Samsung已搶先在年初發布S20系列，小米、Huawei等亦緊隨其後。不過，這些5G手機尚未放入各廠最強賣點。如要數Samsung年度重點手機，不得不提Note系列，最近廠方發布兩部新機——Note20 Ultra及Note20，除了支援5G，更加入更多手勢及手寫功能，更方便商務用家。

Note系列最大的賣點，當然是大屏幕及手寫筆，今次Note20 Ultra的AMOLED屏幕為6.9吋（3088×1440像素），Note20則為6.7吋（2400×1080像素）。兩部機的屏幕尺寸差別並不算大，解像度卻有頗大差距。另外，雖然Note20 Ultra的屏幕更大，但由於使用了超薄邊框設計，令兩部手機的機身尺寸只相差2至3mm，並沒有因為巨芒而大大增加機體體積，手掌較大的男士仍然能單手操控大部分功能。

手寫輸入減「時延」 記事同時錄音

為提升手寫輸入的手感，廠方亦更新了新機的S Pen，減少「時延」及加強靈敏度。在上一代的Note10系列，S Pen已支援不少實用的手勢操作功能，例如用筆上按鍵遙距拍攝、轉換前後鏡頭等，得到不少用家讚好。今次新機再新增一些手勢操作，例如截圖或返回上頁等，使用時更方便。此外，當用家使用手機程式Samsung Notes來書寫文字時，用家也可利用自動齊平功能，把手寫字變成水平排列；同時在記事時，除了可錄製錄音提示記事重點，也能將不同文字加底色及註釋，方便日後查看。Samsung Notes亦加入PDF編寫功能，除了可直接在PDF檔案簽名或修改，也可轉換為Microsoft PowerPoint檔案。

無線接駁屏幕 變身電腦

經常使用手機處理文書的人，當有需要大量輸入時便會十分痛苦，因此Samsung大約在3年前推出DeX功能，讓用家可把手機接駁其他屏幕輸出影像，並將操作界面變成近似電腦一樣，而手機屏幕則變成滑鼠及鍵盤輸入。而DeX經歷使用外置轉駁器、傳輸線直駁電視等不同階段之後，來到Note20系列，終於可透過無線連接來使用DeX功能。如果用家的電腦使用Windows 10作業系統，亦可利用Link to Windows功能來共享檔案，完成工作後，將檔案傳到電腦也變得更加簡單。

近年手機商大打「鏡頭戰」，今次Note20系列雖然變焦能力不及S20 Ultra，但仍有不錯的表現。Note20 Ultra設有1.08億像素廣角、1200萬像素超廣角及1200萬像素5倍光學變焦鏡頭，最多可達50倍數碼變焦；而Note20則設有1200萬像素廣角、1200萬像素超廣角及6400萬像素3倍混合式光學變焦鏡頭、最高30倍數碼變焦。由於Note20 Ultra的光學變焦能力較高，因此機背鏡頭位亦相對Note20更加「突出」，對於一眾不愛用手機套的用家，就要小心刮花鏡頭。

文：勞耀全

編輯：王翠麗

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