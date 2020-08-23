綠色生活：動森中的蟲與魚

遊戲玩家釣到稀有魚特別有成功感，莊棣華說遊戲所指的稀有度，不一定意味這種魚在全球數量稀少，亦有可能是反映釣魚門檻較高，例如翻車魚（圖）要划到外海才能見到。（遊戲截圖）

【明報專訊】今年三月，世界上分成兩種人，一種是有玩Switch《集合吧！動物森友會》，天天在fb上分享到其他島嶼探望朋友、收割大頭菜的島民；另一種則是沒有玩，只能一臉疑惑地羨慕。記者是後者。直至上月底，任天堂終於推出了繁體中文版的免費手機版《動物森友會口袋露營廣場》，雖然功能少過Switch版很多，但手機玩家仍然可以在遊戲中種吓花、釣吓魚、捉吓昆蟲，過吓日辰。而在遊戲之中，不乏很多從未見聞的昆蟲與魚類，例如彩虹色甚至是黃金色的昆蟲、巨型蜻蜓、身形圓咕碌的魚類，到底是不是真？在香港也會見到嗎？

◆昆蟲

翻開動森手機遊戲圖鑑，共載有37種蟲類，記者暫時能夠在今季捕捉的蟲有14種。陳濤說暫時在遊戲中見到的14種昆蟲，全部都真實存在，動畫的昆蟲外形和顏色像真度高，描述的尺寸跟現實差不多。「相信是挑選了在日本較受歡迎和外貌較搶眼的昆蟲，讓玩家捉到後有成功感，例如有全球最大體型甲蟲和最大體型蜻蜓。」

1.獨角仙

香港近親姬兜蟲

獨角仙又名雙叉犀金龜，因為雄性獨角仙頭部有一支Y形的獨角，角的前端又有分叉，原生於日本和台灣一帶。香港昆蟲學會委員陳濤說香港原生沒有這種體積較大又有雙叉的獨角仙，但就有獨角仙的近親──姬兜蟲。「獨角仙的幼蟲外形像零食『桃哈多』，但白色的，主要食泥土中的腐殖質和真菌。」

兜蟲vs.鍬形蟲

生物分類法：「界門綱目科屬種」。昆蟲綱下有約30個目，以甲蟲（鞘翅目）種類最多，甲蟲中又以兜蟲種類最多。遊戲中有4 種兜蟲，除了獨角仙，尚有長戟大兜蟲、婆羅洲南洋大兜蟲和美西白兜蟲。陳濤笑言，這4種兜蟲此生注定不會在同一野外地方相遇，因為生長在不同國境。「獨角仙在日本和台灣；長戟大兜蟲在南美；婆羅洲南洋大兜蟲是婆羅洲特有的，有 3 隻角；美西白兜蟲出現在北美洲、美國、墨西哥一帶，白色而且很美，所以好出名。」

遊戲中，另有4種鍬形蟲，鍬形蟲是甲蟲一種。兜蟲與鍬形蟲的分別在於鍬形蟲有一對像人類臂彎的觸角。「遊戲畫的甲蟲都是雄性，因雄性甲蟲才會有角，角是搶伴侶時打鬥用的。日本遊戲《甲蟲王者》主要講兜蟲和鍬形蟲打鬥。」

2.鍬形蟲

咩色都有

動森手機遊戲剛舉行了捕捉獨角仙和鍬形蟲比賽，令人大開眼界的是竟然有棕色的鋸鍬形蟲、黃金鬼鍬形蟲、長頸鹿鋸鍬形蟲和彩虹鍬形蟲！「日本有鋸鍬形蟲；東南亞熱帶地方有長頸鹿鋸鍬形蟲，因為身形較長，因而學名中有Giraffa一字。而黃金鬼和彩虹鍬形蟲，分別在印尼和澳洲找到。」

3.長戟大兜蟲

世上最大甲蟲

長戟大兜蟲原生於南美，雄性體長可達18厘米。「日本年輕人喜歡養甲蟲，香港都有人養長戟大兜蟲，這隻是很受歡迎，因為真是好大隻。」圖鑑寫道，長戟大兜蟲稀有度為三粒星滿分，陳濤認為這說法有根據，因為過度捕捉，在南美洲亦不多見野生長戟大兜蟲。

4.無霸勾蜓

東南亞最大

陳濤說，據了解近年香港亦有東南亞最大蜻蜓無霸勾蜓出現的紀錄，相信是相當稀有，牠在台灣亦屬保育類的野生昆蟲。「真的好大隻，飛過身邊會好驚，長達10cm，好粗壯。」至於遊戲中的綠胸晏蜓，香港則名為碧偉蜓，在香港和台灣亦很常見。

5.天堂鳥翼鳳蝶

翼大如鳥翼

牠不是叫天堂鳥，陳濤笑說鳥翼鳳蝶是屬，因為這種蝴蝶翼大而得名。這種綠黃色的鳳蝶名天堂（學名Ornithoptera paradisea），會在巴布亞新幾內亞出沒，「由於此蝶又靚又大，所以吸引很多收藏家收藏，當地設立了計劃保護牠們，教育當地農夫種植牠們的食物，讓農夫自行量產，將一部分蝴蝶標本合法化出售」。

6.大藍閃蝶

最大型蝴蝶之一

陳濤興奮道，他曾在南美洲見過大藍閃蝶，牠是世上其中一種最大型的蝴蝶。張開翅膀時，呈現「好sharp好誇張」的亮藍色；合起翅膀時則現暗褐色的眼狀斑點，猶如枯葉。

7.柑橘鳳蝶

本地有但少見

鳳蝶是一個大科，陳濤估計遊戲中想表達的應是亞洲分佈很廣的柑橘鳳蝶，香港亦有柑橘鳳蝶，但不常見，主要食芸香科植物，如花椒、檸檬。

◆魚

雖然鞘翅目是生物界中最多種類的目，全球已命名的甲蟲逾40萬種！不過在動森手機遊戲中，就只有37種昆蟲，相反魚類則有125種。陳濤體諒道：「明嘅，日本人鍾意釣魚嘛。」

遊戲中，現有可釣的魚類共25種，包括11種海魚和14種淡水魚。魚類學會會長莊棣華說，當中有不少港人常吃的魚，包括竹筴魚（池魚）、鱧魚（生魚）等，亦有一些旺角金魚街有售的觀賞魚，例如五彩鰻、骨舌魚（龍吐珠）、金魚等。「這些遊戲是好的，可以給一家大細一起玩，尤其對於一些完全不認識魚類的香港人來說，用遊戲普及教育是有幫助。」

8.鯽魚

鰂魚涌無鯽魚

不少港人喜歡飲奶白色淡水魚鯽魚湯，莊棣華說，但很多人混淆了鯽（音則）魚和鰂（音賊）魚，原來鰂魚涌正確讀音是「賊」魚涌，而非「則」。「為何叫鰂（賊）魚涌，是因為以前那裏對出的河流涌口位置有很多烏賊（烏鰂）。」

你知道金魚是由鯽魚改良而成的魚類嗎？「日本、台灣、美國其實很多人都知，是香港太商業化，很少實行這方面的常識教育。」遊戲中的和金金魚是較接近祖先鯽魚的金魚品種，「和金大多數得一條尾，大部分常見金魚通常有兩條尾，兩邊分開。這些蘭壽金魚一定不會在野外出現啦，游得如此慢，很快就被雀仔叼走」。

9.黑鱸魚

香港水塘有得釣？

莊棣華看到遊戲中的黑鱸魚有點皺眉，說現實中的黑鱸魚顏色偏黃和灰，有時亦會發綠，不像遊戲中如此墨綠。「黑鱸魚魚身中間有條黑色痕，超市都有售，是很普通的魚。」

美國原生的淡水魚黑鱸魚因為「粗生」、適合移植外地養殖，因此經常被東南亞水塘引入作為「sport fish」（專門引入水塘讓人在釣魚比賽時鬥大條的魚)。莊棣華解釋，香港水務署建造水塘時，不可只放水，否則會發臭，因此會引入黑鱸魚、青魚、草魚、大頭魚等食用魚魚苗於魚塘中，以平衡水塘生態，到了冬天，署方會開放供市民釣魚。

水務署資料顯示，每年魚類非繁殖季節（每年9月至翌年3月）會開放17個水塘和9個灌溉水塘讓市民釣魚，事前須申請釣魚牌照。

10.翻車魚

圓咕碌巨魚

遊戲中有3種海魚，價格最貴，體型又大，包括旗魚、翻車魚和鯊魚。莊棣華說旗魚即是海明威小說《老人與海》中頑強的巨魚，身長可逾2米，足足一艘船般大。翻車魚的英文名是Mola mola，雖然遊戲中好像細細條好趣致，但實則體積極巨，較人類大很多倍，「牠是全球懷卵量最高的魚，牠的卵有4億粒，主要進食大型浮游生物。很多潛水員喜歡去某些海洋和Mola mola合照」。

以前台灣人會食用翻車魚，但因數量銳減，現已被列作IUCN（國際自然保護聯盟）易危物種。

11.獅子魚

氾濫成災

擁有彩色背鰭鰭棘的獅子魚，原來近年牠引致大西洋生態危機。獅子魚原本分佈在太平洋，卻被引進大西洋，由於鰭棘有劇毒，在海洋中根本沒有天敵，因此大量繁殖致氾濫。「牠口好大，會食其他魚，是很厲害的捕食者，嚴重影響本地魚類。」在網上隨便一搜，就見到美國佛羅里達州、加勒比海國家等都派人捕捉獅子魚。「好彩油炸獅子魚都幾好食，香港街市亦有售。」

昆蟲學會：不希望現實中有人「捉蟲」

香港昆蟲學會委員陳濤提醒大家要分清楚遊戲世界和現實世界，學會不希望任何人在現實生活中捕捉昆蟲。據香港法例第170章《野生動物保護條例》，任何人除按照特別許可證行事外，不得管有任何狩獵器具；即任何人都不可以管有捕捉昆蟲的器具。而據第208章《郊野公園條例》，禁止捕捉、騷擾或打擾任何野生動物和植物；即不可以取走任何郊野公園內的東西。「但如果在城市的昆蟲就真的不太受到保護，不會說你打死隻昆蟲或捉回來養會犯法。理論上香港昆蟲沒有受太大保護，除了兩種蝴蝶裳鳳蝶與金裳鳳蝶是受法例保護。」

文 // 彭麗芳

圖 // 遊戲截圖、受訪者提供、網上圖片

編輯 // 蔡曉彤

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