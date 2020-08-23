無定向學堂：學俄文，認識白俄羅斯

【明報專訊】對抗極權之處，在當刻世界不同角落上演。白俄羅斯在世界舞台上以往一直是個幾近隱形的角色，今次抗議浪潮卻引來香港人注目，覺得感同身受，互有共鳴，但實際上對這國家又所知甚少。香港女生Fiona去年8月到當地修讀10個月俄文課程，我們請她分享幾個日常用字，也談及一些見聞，縱使語言不同，仍可追求更多相通。

被奪去自由vs.從未擁有過

25歲的Fiona（周芷晴）是中大中文系畢業生，上過中俄比較文學的課，讓她萌生學俄語的念頭，在香港學了年多之後，去年8月到位處明斯克的Belarusian State University進修，至今年6月底回港。她記得去年11月因中大事件亦曾回香港一趟，後來與白俄朋友說起區議會選舉，「有些朋友也關注香港的事情，但那時他們覺得總統選舉未必會投票，因為投了也是舞弊」。

Fiona觀察當地人冷感消退，轉折出現在總統候選人銀行家Viktar Babaryka被DQ之後。「他本身是很受歡迎的候選人，事件引發一連串支持他的大會舉行。」另外亦有白俄社運人士跟她說，烏克蘭的變革讓他領悟，「國家其實可以改變」。

主要說俄語 宜居物價低

Fiona說當地絕大部分人操俄語，說白俄語的很少，朋友告訴她白俄語更接近波蘭語，「我認識朋友在日常中堅持講白俄文，溝通是幾困難。在比較不近首都的城市或農村的學校會學白俄文，但在明斯克這些大城市，教育上較大機會少摻進白俄文」。對於年輕人吸收西方文化，「語言是幾大的問題，未必很多人懂英文至可流暢閱讀的程度，青少年也多吸收斯拉夫文化」，斯拉夫文化（Slavic cultures）在白俄、俄羅斯、烏克蘭都流通，「所有東西自給自足，如他們有自己的網上社交平台，流行文化亦很少外傳，如我們好少聽聞烏克蘭某套戲」。

當地人會強調自己不是俄羅斯人。「有些人讀Belarussia的後面會讀russia，他們會好唔鍾意，在俄文中因『Белоруссия』是蘇聯時用法，而『руссия』解作俄羅斯。所以白俄人不喜歡這個後綴，政治正確的寫法是『Беларусь』。」在國家與身分建立上，「我會形容他們認為自己是awakening nation（正在覺醒的民族），自1991年蘇聯解體、盧卡申科上台後，沒試過如此大型及持續的示威」。

人民站出來說不

不理政治，以順民態度換「自由」，過普通生活是可以的，她說明斯克寧靜宜居，物價亦低，她與友人合付月租400美元就能租到屋。然而人民想說不。從報道可見西邊城市如Brest及Grodno的人民比較勇猛，這些近波蘭的城市比較西化，「像歐洲城市般有條主要的購物街」，「而往南邊城市沿途會經過很多村落，像蘇聯城市，如Vitebsk是較窮的地方，村落比率高些，不過亦有抗議出現」。

推倒管治多年獨裁者

Fiona認為警暴畫面雖令香港人產生共感，不過「兩地運動的脈絡很不一樣，我們曾生活在相對自由的社會，他們有個字意指後蘇聯一代（Перестройка），那代人未曾在自由社會活過，成世人是同一個總統，他們不是fight for freedom那麼簡單，不是只fight for單一事件。而是有少少要推倒主宰了他們成世的政權。」她認為白俄運動比香港來得更徹底，「如果香港沒有推倒政權，很多人生活仍可如常，但白俄人如不推走這個獨裁者，實際影響便是繼續受打壓，要變回以前一樣，而他們已經受夠了」。

蘇聯遺下的「榮光」

定格在蘇聯時代，是不少人到訪白俄羅斯首都明斯克的印象。香港GLO Travel創辦人之一陳成軍（Rubio）於2018年及2019年曾帶團到白俄，「未去之前預期落後、封閉，去到反而看到城市外觀頗美、很寧靜，民風淳樸，也很乾淨。國家有六七成被森林覆蓋，他們sell旅遊也是賣大自然、森林活動」。

在我們常討論白俄人親俄還是反俄之間，Rubio在白俄之行更留意的，是當地如何看待蘇聯遺產。明斯克曾被蘇聯封為「英雄城市」，他思考的是，如果民眾在身分認同上仍以曾為蘇聯加盟共和國一分子為傲，會否較接納保守的政治力量上台，未必擁抱太親西方的主張？

政府大樓前列寧像

他記得從聖彼得堡飛往明斯克後，發現「關都唔使過，就係friend到咁」。明斯克著名地標是政府大樓前的列寧像。對照烏克蘭的首都基輔「完全想洗去俄羅斯」，「明斯克則顯得不介意留下這些遺產」。

衛國戰爭博物館

在博物館發生一事叫他難忘，「入面文宣意味重，承載蘇聯歷史觀，講二戰時東方陣營解放戰爭，包括白俄人死傷枕藉的內容。有團友講一兩句笑時，當地人前來很認真高聲責罵他不尊重地方。上一輩會有這種愛國情緒」。這個畫面令他想白俄人會否也有「前蘇聯國家的失落」，「一種身分認同的真空，即使當時窮也好，現在上了年紀的人仍（對蘇聯時期）存有一種pride」。

Brest 守住邊界要塞

這個接壤波蘭的城市，在二戰時是蘇聯抵擋納粹德軍的要塞，「白俄從來是入莫斯科前的緩衝地帶，德軍一旦入明斯克就能直驅往莫斯科」，而布雷斯特（Brest）就作為守住白俄邊界的前沿堡壘。Rubio在2018年4月到訪，正遇上當地示威反對中國建發電廠，可見白俄策略上為平衡對俄羅斯的依賴，「會落幾邊注，有時靠攏歐盟，有時靠下中國」。

改名冇人理？還看普京

這場運動讓香港人關注白俄羅斯vs.白羅斯之分，該國駐華大使館2018年已發出改名公告，大家對為何改名已有許多考究討論，其實為何改不到名反而給出一條線索看今天抗爭的局面。查中國外交部網頁，白俄全名「白俄羅斯共和國」；聯合國本月一則新聞發布，亦照舊寫白俄羅斯。即係點呀？冇人理佢囉！

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛說之所以無人理會，因為白俄這個「要與俄羅斯分清楚」的舉動，「國際社會都很忌諱，如果中國做了啦啦隊，就要考慮後果嚴重，是不是想同俄羅斯『開拖』？」這也是現今形勢，歐盟對白俄事態回應又慢又溫和，「背後是考慮莫斯科有何反應，太強硬的話，會令一絲改變空間都沒有，普京怕咩攬炒？將它克里米亞化，對普京來說是沒所謂」。

被視為俄羅斯附庸

陳家洛解釋白俄的慘，在於從來被視為俄羅斯的附庸，「歷史上白俄不是trouble maker，波蘭因為地緣上是東進或西進打仗的必經之路，不斷被瓜分吞併，但也不是天生做順民的民族」。烏克蘭切開兩半，烏東親莫斯科，「烏西跟波蘭有段日子是一國，亦受感染，對俄很猜忌保持距離」，上面波羅的海三國，「對外向海的精神面貌又有些不同，雖是受盡欺霸的少數民族，但好頑強，在蘇聯控制下不斷俄羅斯化，70年後還可彈出來，俄羅斯化雷厲風行卻不成功」。

陳家洛形容，周邊國家都有「底氣」頂住，「香港也有百多年殖民歷史積累的底氣」，但白俄沒有，經濟、文化、地緣高度依賴俄羅斯，一切要睇莫斯科頭。比較歷史，「2004年烏克蘭橙色革命講得很白，要震走1991年來的政治系統，講明不想成為俄羅斯影響範圍的一隻棋，要加入歐盟、北約，如同與俄割席」，而觀乎白俄今次運動，抗爭明顯針對盧卡申科，而非反俄。普京今次「不向抗爭者單眼」，保持沉默，「基本上已（對抗爭一方）行使否決權」，盧卡申科態度轉強硬，他分析這暗示普京已與盧卡申科「傾掂數」，不論總統說修憲、歐盟與普京商談，恐怕不過是「浪費時間說無關痛癢的東西，給出虛假期望」。如此形勢，他嘆不容樂觀。

文 // 曾曉玲

圖 // 受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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