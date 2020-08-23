【明報專訊】Perestroika

俄語：Перестройка

白俄語：Перабудова

字面意思解作改革。但自蘇聯倒台，這個詞特指1991年後出生的一代人。他們經歷後蘇聯式的成長背景，但又因資訊開放，目睹鐵幕以外的資本主義國家發展，甚至鄰近的波羅的海三國亦陸續加入歐盟。在政權剛交替的社會變幻中，這一代人要思考自身的東歐、後蘇聯文化，與普遍西方文化的差異。

Grandmother

俄語：Бабушка

白俄語：Бабуля

「Бабушка」是一個網絡流行文化現象，常被製為Meme，例如將戴頭巾的老婦人一副嫌棄表情，配對一支可口可樂。Бабушка象徵舊事物，或一批固守傳統的人；現代年輕人有時自嘲過往的落伍蘇聯產物，都會形容為「Бабушка」。

October

俄語：Октябрьская

白俄語：Кастрычніцкая

保留蘇聯時期的城市規劃，國內不少街道以革命相關的詞語命名。明斯克市內僅有兩處稱得上酒吧區的地方，其中一條街道命名為「十月街」，街上有名為「流氓」的酒吧，驟聽油然生起一股工人階級味道。

Voice

俄語：Голос

白俄語：Голас

運動其中一個廣為人用的hashtag是#wehaveavoice。起源於民間40多名科技人才，設立了一個名為「Voice」的網上平台，作為正式票站以外的民意統計平台，因為民眾普遍認為總統會偽造數據。結果，58萬人參與Voice的投票，而反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭獲八成以上的票，但官方仍聲稱盧卡申科獲票80.01%。

Dad

俄語：Батька

白俄語：Бацька

總統盧卡申科的別稱，是宣傳意識形態的策略之一。即為了營造總統關愛工人的形象，猶如父親般，亦暗示總統擁有如父親的權威。

文 // 周芷晴

編輯 // 蔡曉彤

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