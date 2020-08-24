對不起，我吞不下你的愛 晚期病人食慾降 家人關懷添壓力

【明報專訊】「我吃不了，你聽到了嗎？」

家人之間表達愛的方法有很多種，華人家庭就傾向透過食物來表達對家人關懷。然而，晚期病人食慾下降；病人「吃不了」及家人不停要求「多吃一點」，就變成了不安和壓力。

「王伯，90歲，患有晚期肺癌 ，因跌倒而經急症室入院……」放下手上的「排版」，醫生轉頭面向這名剛從洗手間回來的故事主人翁，發覺身形比上一次見面時明顯消瘦，步履亦變得不穩。再看看桌上滿滿一碗已冷掉變稠的肉碎粥，醫生似乎看懂了王伯跌倒的原因，想進一步確定一下：「王伯，你不多吃兩口嗎？」王伯盯着眼前的粥，緩緩道出：「我……吃不下，我真的吃不下；你再問，但我也沒有辦法把它吞下去。」正如醫生所想，伯伯因為「無胃口」而令身體變得虛弱，因而跌倒入院。但在醫生意料之外的是，伯伯因為「無胃口」而承受的一股壓力。

「癌症厭食症惡病質」影響胃口

事實上，正如疼痛及疲勞一樣，食慾不振在晚期病人身上十分常見。「無胃口」成因很多，再三檢查後，醫生發現令王伯「無胃口」主要成因並不是情緒問題，亦不是口腔疾病等身體問題。原來，因為病情惡化，王伯身體很大可能出現了「癌症厭食症惡病質」，以致食慾下降。

與厭食症不同的是，王伯的「無胃口」很難靠現有藥物和治療方法來逆轉。「導致你胃口變差的原因是身體出現了這些惡病質，令你想吃也吃不了。你不用強迫自己多吃，想吃多少便吃多少！」醫生慢慢向王伯解釋，希望減少他的壓力與不安。誰知道，王伯聽後，先是鬆一口氣，但很快便再皺起眉頭，盯着眼前家人買來的蛋糕、生果、盒裝鮮奶等，低頭不語。醫生見王伯不願多談，便拍一拍王伯的膊頭，先行離去。

為進一步了解王伯情况，紓緩治療科護士在王伯出院後兩星期上門家訪，怎料到，甫進門便給眼前的大陣仗嚇了一跳。王伯的飯枱上，堆滿了林林總總、大包小包的食物，還未計他吃剩的飯餸，一碟碟用保鮮紙包好排在枱面。 王伯一坐下，他瘦削的身軀便恍似被一座「食物山」包圍，這讓人窒息的感覺任誰也感受得到。深深吸一口氣後，王伯一臉無奈：「老婆及子女給我準備的食物，但是姑娘，我吃不了那麼多。」原來，自從王伯患病後，王伯的家人準備大量他喜歡的食物，希望他多吃一點。而當王伯因為無胃口而變得虛弱和跌倒入院後，家人更是愈買愈多、愈煮愈多，一直叫王伯多吃一點。為了讓王伯能夠隨時隨地進食，家人還把他每一次吃剩的飯餸一直放在枱上，直到食物變冷都不會收起來。

「我知道他們花很多時間和心機，想我多吃一點，但我吃不了。上一次，他們又買了很多食物給我，又堆滿了枱面，我又再說一次！但他們也是不明白。姑娘，我可以怎樣做？」王伯一邊嘆氣，一邊說出心中的糾結，家人的不明白令他氣憤。但作為一個病人，自己能夠為家人做的都不多了。眼看就連「把食物吃掉」這件「小事」也做不了，一股內疚又湧上心頭。說着說着，王伯更感觸落淚，只希望為這個「吃不了」及「多吃一點」的僵局找一個出口。

這個因為「食」引致的僵局，對從事紓緩治療科多年的護士來說，原來並不陌生。

改變「一餐飯」觀念

受到傳統觀念影響，很多華人家庭都認為「一餐飯」一定要有一碗白飯和一客清湯；甜品和點心等吃不飽的小食不能當作正餐。王伯家人亦不例外，自從王伯病情轉差後，很久都沒有吃過「一餐飯」，非常擔心他會缺乏營養令身體衰退得更快。但原來，晚期病人的「一餐飯」並不如家人所想的那樣。身體機能衰退，活動量下降，王伯的「一餐飯」其實只是喝幾口湯或營養奶，便非常足夠了。

老爺車機能退 入滿油也行不快

在家庭會議上，醫生舉了一個例子去幫助王太和子女明白以上的道理：「伯伯就像一部老爺車，愈行愈慢，不可能因為我們為它入滿油箱而愈行愈快，機能上它沒有辦法協調得到。」這個比喻讓家人明白到無論在身體或心情方面，過多食物對伯伯來說都只是一種負擔。沉默過後，王伯大兒子忍不住問醫生：「我們沒有事可以為阿爸做？」家人之間表達愛的方法有很多種，而華人家庭就傾向於透過提供食物來表達自己對家人的關懷，尤其當家人患上重病，自己無法幫助家人恢復健康的時候。醫生明白家人對伯伯的一份愛，便繼續解釋：「其實，傳遞愛的方式不在於食物數量，而是食物品質。正如那一輛老爺車，它不需要我們為它加滿油，加滿了也不能夠愈走愈快。究竟它想要什麼？如何令它慢慢走，慢慢享受餘下的路程呢？」「或者，給它少許柴油，已足夠了。」大兒子邊想邊答，然後與醫生和家人相視而笑。

不久之後，護士再次到王伯家探訪。這次，她見到了一個不同的景象，飯枱收起了，剩下一個茶几，上面放了小量精緻點心及一杯熱茶。 王伯坐在沙發上，雖然看起來有些疲倦，但不見愁容了。

尊重理解 小量多元吃得開懷

家人理解王伯的情况後，學會了尊重他的意願及口味，不再強迫他進食大量食物，只要王伯想吃什麼，家人會買小量給他品嘗。「我現在經常吃自助餐，很難想像，對吧？」王伯自豪地說。原來，家人在準備食物過程中加了一點創意，為了讓王伯吃得更開心，便逐少把不同種類食物擺放在一個精緻的碟上，讓每頓飯化身成迷你自助餐！當家人的照顧目標變得清晰後，王伯不但感到輕鬆不少，還在過程中找到樂趣。家人的愛，他終於吃得下了。

文：劉芷詠（賽馬會安寧頌訓練主任）

編輯：王翠麗

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