安老2.0：有溫度的安老生活

自由選擇——安老院舍是長者的家。家是可以自在生活的地方，什麼時候吃飯、睡覺、喝水，喝溫水還是冰水， 都可以自由選擇。（作者提供）

【明報專訊】有些人可能認為，長者搬進院舍，不就是換個地方生活嗎？實情是，院舍是安老之處，是長者的家。家是一個怎麼樣的地方？是你可以自在地生活，什麼時候吃飯、睡覺、喝水，喝溫水還是冰水，都可以自由選擇。家，應該是個有溫度的地方。今次介紹東京桐仁會的「單位式照顧」（unit care）院舍管理模式。

桐仁會是一家護老院，也是一家護理訓練學校，採用「單位式照顧」院舍管理模式。所謂「單位式照顧」，目的是讓住客得到全面照顧的同時，也能感受像「家」一般的和諧氣氛。住客以每10人為一個單位，每個單位由3至5名護理員負責照顧。小單位照顧能提供一個親密的小社區環境，讓長者更容易融入新生活。

睡覺吃飯時間 長者話事

桐仁會住客超過120人，平均89.7歲，平均介護級別為4級（5級為最高護理需要）。每個住客都有自己獨立房間，廚房、客廳則為共用空間。有別一般院舍，桐仁會非常重視生活質素。他們認為長者應該過着如家一般的自由生活，什麼時候睡覺、吃飯、吃什麼等等，住客都可以決定。照顧員都有「秘笈」傍身，將住客24小時生活細節，從身體狀况到生活習慣，例如什麼時候喝水、習慣喝什麼水溫等，都記錄在手冊內。

煮食聲響香味 提升食慾

除此之外，我最欣賞桐仁會在長者生活上加添的各項細節。在「家」裏，最重要當然是食。桐仁會花心思提供色、香、味俱全的「開飯」體驗，旨在提升住客的食慾。每天開飯時，照顧員走到各單位樓層煲飯，頓時飄滿一室飯香；照顧員實實在在地切葱、切豆腐、弄麵豉湯，砧板上切菜聲、鍋裏嗞嗞聲、碗筷碰撞的響聲，連同濃濃的香氣，不但提升食慾，更能刺激五官。配以精緻擺盤和長者喜歡的餐具，簡單如咖喱飯都變得零舍不同，讓人期待！

相比一般傳統復康訓練，這個注重官感（sensory）刺激的進食體驗來得更直接。桐仁會個案經理平松明香認為，院舍應是長者生活延續的一部分，長者晚年生活不應該有太多限制。所以桐仁會每層都有一個放滿薯片、即食麵的零食櫃，供住客隨時享用。院舍頂樓更設有酒吧，白天會提供手磨咖啡，晚上會變成居酒屋。

桐仁會又會定期進修、研究，與業界分享「單位式照顧」模式。而且為了讓照顧員提供最細心的服務，他們為員工設定每年一次6日連休假期，做滿5年再享多3天的假期獎賞，讓員工以最佳狀態照顧住客。

你或會質疑，這種細心服務於香港難以實現。這讓我反思香港院舍於服務創新的可能。有華麗裝潢、最新科技固然好，但有時候細緻入微的服務來得更可貴。

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）