知多啲：雌性螳螂為下一代變「致命情人」？

螳螂秋天會產下卵鞘（卵囊），不同品種於卵囊誕下不同數目的卵子，由十幾個至百幾個都有。（受訪者提供）

【明報專訊】螳螂別稱為「祈禱蟲」，而葡萄牙文中的螳螂（louva-a-deus），意思為「向神祈禱」，事關螳螂有時把前足收起放於胸前，甚至有時上身有節奏地上下搖擺，猶如祈禱，因而得名。在部分國家，螳螂還有「致命情人」的象徵，因為有部分雌性螳螂交配時會咬掉雄性頭部作為食糧。

雌性螳螂比起雄性螳螂身形明顯龐大，部分雌性螳螂有「性食」行為，即交配時會咬食雄性，目的是要吸收更多養分生育及留給下一代。英國皇家學會（Royal Society）於2016年發表的研究報告指出，有25%的雄性螳螂會在交配中被吃掉，而吃掉雄性的雌性螳螂可產下88顆卵，比沒有性食行為的雌性螳螂產下更多，後者只誕下37顆卵。

不過，生物學家Tom Wakeford出版的書籍《生命聯結》（Liaisons of Life）曾指出，螳螂性食行為並不常見，多數只出現於陌生的高壓環境下，例如實驗室的箱中。

饒戈也表示：「有些螳螂品種有性食行為，但由於觀察紀錄多數出於飼養環境，在自然環境下性食的普遍程度還未確定。」而人工繁殖螳螂的「蟲。草。螳」負責人王先生則謂：「我們會製造較大空間及提供足夠食物予螳螂，避免性食行為發生。其實有些雄性螳螂好醒目，適當時間便會躲於葉後。」