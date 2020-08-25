「蟹博士」岩岸普查 記生態變遷

很多潮間帶生物的樣子都十分有趣，好像圖中的石鱉，是香港岩岸常見的多板綱動物，有8塊活動而相連的殼板，受驚時會縮成一個球，背上分佈着一點一點的微眼。（林若勤攝）

Tommy說，普查會把岩岸以高中低分成6層，每層會用拉尺劃出指定距離，如圖示放置樣框，點數樣框中的生物。（林若勤攝）

【明報專訊】夏日炎炎，愛清涼賞水的山友最愛「緄邊遊」，即沿着岸邊而行。許天欣說他的研究團隊也將在9月展開「全港岩岸物種基線普查」，是香港第一個在岩岸做的普查。他的博士論文及博士後均研究沙蟹如何適應高溫，他認為我們若能掌握較多生態環境的基數，當面對岩岸或生活環境變遷或發展時，就更了解其影響。他鼓勵熱愛生態的年輕人加入生物或生態科學的行列，把握時機，因為近年香港人愈來愈關注生態環境。

許天欣（Tommy）最近的研究工作，是香港潮間帶熱能生態學，以及即將展開的「全港岩岸物種基線普查」，帶領團隊的是港大太古海洋科學研究所教授韋念時 （Prof. Gray A. Williams）。這天記者到Tommy團隊工作的港大嘉道理生物科學大樓採訪，因為早到了15分鐘，開門的學生帶記者到Tommy的實驗室位置時，見他正在埋頭看顯微鏡，背後是數箱田野調查用的工具，包括電鑽、GPS定位等，以及不遠處放在層架上的水鞋、行山鞋和手套，滿是黏着泥濘的痕迹。

科學家也得像山友，攀山涉水，刻苦耐勞？Tommy謙虛地說：「還好。經常要孭的有電鑽、框架、拉尺、腳架和相機，看你喝多少水，我通常會帶2公升，若偏遠，會帶少許食物，偶爾也要紮營過夜。」岩岸物種分別在冬天夏天普查一次，分港島南、大嶼山南和北、吐露港、西貢和東北共6個範圍，再在每個範圍定出4個區，每區分高中低6層不同潮間帶，以鋁框定位，數算每個框內生活的物種——但我們眼中一個螺頭可能不只是一個螺，裏面或許有很多其他「房客」，帶電鑽普查並不是要鑽貝殼，而是在不同層的石上加上記號。

Tommy看來黑黑實實，但以前卻是白淨青年，是慢慢捱出來。「小時比較靜，也沒怎樣行山；行山捱得是上大學後朋輩影響才練出來，大一接受做調查時的山野訓練，之後跟着一班愛觀鳥和大自然的同學，慢慢就曬得這麼黑！」以前的他，就是城市裏每天放學上校巴，校巴直送家門，點對點生活的孩子。

逐秒看蟹食泥 研究兩年

Tommy的研究離不開岸邊，但究竟什麼是潮間帶？什麼是岩岸？他離開顯微鏡借來椅子給記者，坐下來詳細解釋：潮間帶是潮汐大潮期的絕對高潮和絕對低潮之間露出的海岸，岩岸位於潮間帶之內，而潮間帶生物主要是無脊椎動物。「牠們的身體會隨外在溫度變化。蟹是潮間帶其中一種構成的物種，所以研究氣候暖化時會發現對牠們的影響很重要。我們發現有些物種較易抵抗高溫，牠們會有一系列行為或方法令自己降溫，不然會熱死！但另一些不能夠抵受高溫。我的同學Adrian在過去數星期，發現潮間帶的一種螺和青口大量死亡，回看7月的香港天氣，便發現有兩周很高溫。」Tommy未說完，記者搶問樣子像古生物的彈塗魚抵受高溫的情况又如何？他笑說「彈塗魚是脊椎動物呀」。

回看今年7月的香港天氣，是自1884年有紀錄以來最熱的月份，平均最高氣溫33.3℃，熱夜（指當天晚上最低溫在28℃或以上）更達21天。烈日當空，我們可以開冷氣，潮間帶的生物可以怎麼辦？Tommy現為港大太古海洋科學研究所博士後研究員，他可說是個「蟹博士」，因為2014至2016年的博士論文研究的便是蟹：「那是中型股窗蟹行為生態研究，包括移動模式、覓食和散熱行為。我在烏溪沙的潮間帶做，包括拍下股窗蟹去哪裏吃泥，如何找到『最好味的泥』？好食的地方牠們就會停留，我把拍下來的片段帶回實驗室，再逐秒逐秒看。」股窗蟹就是那種在沙灘上不停食泥的搞笑沙蟹，當你見沙上隆起一排二排小圓沙粒，就是牠們吐出來的沙。

問Tommy會否像電影中的科學家，逐秒看到股窗蟹有特別行為立即興奮到彈起，面前的「蟹博士」卻笑笑回答：「通常都無嘢發生！」真正的發現需長時間觀察，蟹食泥看了2年，透過統計模型，研究食泥的行為，再比較泥土分佈，他發現牠們不停撥泥入口時，也會吸水降溫。博士後的研究，他又發現沙蟹時常有「揮手」的動作，其實帶有輕微散熱功能，可令其體溫下降1℃內。

港人生態意識起步 盼更多人入行

Tommy鼓勵年輕人加入生態行列，但也說父母原來不大接受他棄醫投生物科研。「香港人對大自然生態的關心，正慢慢起步，社會各方面都需要生態人才，漁護署和NGO需要，顧問公司需要，科普教育也需要，也不是每個人都要落田野做科研，像我師兄馬昀祺就搞了『香港戶外生態教育協會』，他們還製作環保教育的桌遊，也有同學畢業去了畫生態繪本。」他又舉例說，現時出現掘蜆潮，但仍沒有關於掘蜆和生態相關的基數或調查，香港的確需要很多生態人才。

高中遇啓蒙老師 無悔投身科研

他把科研的世界說得這麼精彩，父母卻還是不大理解。「父母認為除非你做教授，不然我這樣做科研，不還是簽一年約或兩年約做項目，生活很浮動。我是家中獨子，父母見我入大學時成績很好，很想我讀醫。」他說，若不是高中時遇上兩位啟蒙老師，他可能走上工程師之路，因為平時他很愛電工小手作，然而兩位啟蒙老師的出現，令他大開眼界，擁抱夢想。

「高中時我發現了一本很好看的大自然生態書，有很多有趣的生物，接着我再去看另一本生態科學的書，更是精彩。」書一本接一本地看，大學選什麼科他已清楚不過。「我熱愛我現在的工作。覺得做科學研究的挑戰很大，每天都在problem solving，自己想方法去驗證，為我們這個地方解決問題。」

「蟹博士」接受訪問，看得出他的講解盡量淺白，讓讀者易明。他帶記者和攝記看實驗室內的小螺小蟹。香港雖小，但根據2016年港大生物科學學院及太古海洋科學研究所首次統整調查，本地海洋生物物種多達5943種 。因為香港地處熱帶（北回歸線以南），但冬季時亦受西伯利亞冷空氣影響，本地物種有熱帶也有溫帶，形成豐富而多元的岩岸生態。香港及東南亞此前均鮮有岩岸的物種基數普查，Tommy和團隊將要開展的「全港岩岸物種基線普查」教人期待。

訪問完結時，記者向他送上祝福，將來父母見到他的科研成績，會感到欣慰。「蟹博士」展露靦腆謙遜的表情說：「希望啦！」

■ 給香港的話

「炎夏時，香港岩岸上的小動物常會大量死亡，環境好轉便會迅速恢復。過去幾年，香港人面對前所未有的巨變，願我們像岩岸小動物一樣靈活應對。前方縱有赤紅烈日巨浪波濤，也絕不輕言放棄。千堆雪後，必有梅花撲鼻香。」

■Profile

許天欣：90後，香港大學太古海洋科學研究所博士後研究員，研究興趣為潮間帶動物的行為生態，主要研究潮間帶熱能生態學，了解高溫環境生物如何適應挑戰、變化或死亡。今年9月和團隊開展「全港岩岸物種基線普查」，估計需時約2年。積極參與公眾生態活動，擔任潮間帶生態導賞導師，講解香港豐富多樣的岩岸生態。平時熱愛行山，也愛做電子小手工，如為家裏種植的士多啤梨製作灑水感應器。

文：朱一心

編輯/劉家睿

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com