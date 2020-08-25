後記：實驗室也有「蒸籠」？

【明報專訊】「蟹博士」工作的地方，是香港大學Kadoorie Biological Sciences Building，大樓於2001年獲「世界建築大獎亞洲區最佳建築設計獎」，進入時必須經過一條架在山澗上的接駁管道，樓層兩邊有走廊串連實驗室，四通八達，很是好玩。

對外行人來說，走進實驗室真是有太多有趣東西，例如記者第一次見到貼着兩條幼如絲的電線的小螺，用作量度小螺的心跳，又例如在Tommy團隊的實驗室附近遇上了一個7層「蒸籠」（圖），「蒸」什麼呢？Tommy說，這是用來量度沙粒體積的。「這件儀器會振動，每層都有小孔，孔徑層層不同，能把泥沙按大小篩選，我們會量度沙粒的大小，泥愈細粒，通常生境愈多食物。」這個「蒸籠」原本放在鶴嘴海岸保護區的香港大學太古海洋科學研究所，自2017年底研究所擴建，「蒸籠」就搬來了。

遊人走入研究所 打卡借廁所

Tommy說鶴嘴研究所大概今年底重開，對記者來說，那邊最有趣的事，除了是古靈精怪的儀器外，更奇怪的是遊人，聽說有不少人入去打卡兼借廁所，Tommy笑說，同學在研究時，有遊人卻若無其事地行入來打個轉！