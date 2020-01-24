Wi-Fi 6路由器自組快速網絡 提升家用網速 WFH增效率

即看狀况：用家可透過專用手機App來檢查MX4050的使用狀况，也可在手機App內限制連結裝置的上網。（屏幕截圖）

MX4050亦支援WPS（Wi-Fi Protected Setup），方便一鍵連接印表機、遊戲機等裝置，不過按鍵設在機底，每次使用都要反轉機身才能按到。（林若勤攝）

機身插槽與一般路由器一樣，都是1個WAN及3個LAN設計，同時設有1個USB 3.0插槽，用家可連接外置記憶體，為相同網絡的裝置分享檔案。（林若勤攝）

入門版本：MX4050（圖）與早前的MX5300（$2799）相同，外形上採用無天線式設計，但新機主要針對入門用家而設，因此售價也較為相宜。（林若勤攝）

【明報專訊】疫情持續，不少人仍然在家工作。不過在家工作時，或會覺得網速不夠快，其中一個原因或與路由器有極大關係，例如機件老化、Wi-Fi信號不良等。想改善家中的Wi-Fi網絡，更換路由器是最簡單快捷的方法，而現時新推出的路由器都以第6代Wi-Fi（802.11ax，簡稱Wi-Fi 6）為基礎，同時亦是日後無線網絡的主流制式，想家中也有穩妥快捷的網速，選購時一定要留意。

經常聽到Wi-Fi 6的網速快，但究竟能快多少？以理論值來看，Wi-Fi 5（802.11ac）的最高傳輸速率為6933Mbps（使用5GHz），而Wi-Fi 6的最高傳輸速率為9607.8Mbps（使用5GHz），當中涉及使用的頻道多少而決定速度。最近Linksys推出全新MX4050 WiFi 6 Velop三頻Mesh路由器便是其中一個選擇，根據廠方的數字指，MX4050能提供最高約3000Mbps傳輸速度，三條頻道分別提供600Mbps（2.4GHz）、 1200Mbps（5GHz-1）及1200 Mbps（5GHz-2），雖然對比一些專供電競的路由器最高傳輸速度6000Mbps仍有一段距離，但已十分夠用。

一機駁多機 3台足覆蓋千呎家居

對於不少家居空間大的用家，買路由器時很多時亦會考慮路由器的信號的覆蓋範圍有幾大，但如果有主力牆隔間，覆蓋範圍也會大幅下降。Mesh路由器便針對這個問題而設，只需要將一部路由器連接互聯網後，便可無線「機駁機」令其他位置的Mesh路由器都可使用相同的登入名稱及密碼接收Wi-Fi信號，將Wi-Fi信號擴大之餘，連接相同網絡的路由器時也不用重新登入。在無遮擋下每個MX4050路由器可覆蓋2700平方呎，覆蓋面積相當大，即使家居環境過千呎，除非家居設計三尖八角兼大量主力牆，否則2至3個已夠覆蓋全屋所有位置。

為方便用家自組Mesh網絡，MX4050內置Linksys Intelligent Mesh技術，這技術支援Self-Organize（自動以最短路線組成網絡）、Self-Healing（當其中一個路由器無法使用時自行連接另一個路由器）、Self-Optimize（自動選擇最佳信號）等功能，使用上更方便。

■規格

支援制式：802.11a/b/g、WiFi 4（802.11n）、WiFi 5（802.11ac）、WiFi 6（802.11ax）

無線網絡：2.4GHz、5GHz×2

連接：WAN、LAN×3、USB 3.0

體積：約244×114.3×114.3mm

重量：約953g

售價：$1499（單個）、$2799（兩個）、$3899（3個）

查詢：www.linksys.com/hk

文：吳一鳴

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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