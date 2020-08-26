作業系統互換：Mac機開Windows 虛擬機新軟件勝在夠快

轉移舊資料：用家除了可重新安裝Windows系統之外，也可把舊Windows的系統及資料過入Parallels Desktop內。（品牌提供）

操作方便：Parallels Desktop的好處是可同時使用macOS及Window系統，不需要重新開機轉操作系統。（品牌提供）

【明報專訊】近年不少人都由Windows系統轉投到macOS，不過當在工作時或想打機時，便可能遇到軟件只推出Windows版本而沒有macOS版本的問題。其實要在Mac機上使用Windows系統並不困難，除了利用macOS的雙系統Boot Camp功能之外，利用虛擬機軟件來使用Windows程式亦是不少老手常用方法。最近虛擬機老牌Parallels便推出Parallels Desktop 16 for Mac，支援最新macOS外，更可減低使用時的耗電量，對於經常要在macOS及Windows之間切換的用家，更加方便。

即開即用 毋須重新開機

或許對於Mac新手來說，未必分得清Boot Camp及虛擬機軟件的分別，其實前者就好似一間屋（儲存容量）分開兩間房（分割區），一間是macOS，而另一間是Windows，由於獨立兩間房設計，所以系統之間不會互相影響，但要使用不同系統，便要由一間房走至另一間房（重新開機啟動操作系統）。後者則好似一個開放式單位，當用家需要睡眠（使用Windows時），只要將收起的牀（虛擬機軟件）打開即可使用，最大的好處是虛擬機會將Windows當作其中一個軟件來開啟，用家不用特別設立分割區來運行Windows，只需有足夠空間儲存Windows需要的系統資料即可，更不用重新開機便可使用。

虛擬機老牌Parallels最近推出的Parallels Desktop 16 for Mac，除了應對6月發布的最新macOS Big Sur操作系統之外，亦提升了運行的速度，廠方宣稱啟動軟件時速度較上一代快兩倍，而運行Windows時開機及關機的速度也加快約兩成。

由於開啟軟件時，系統需預留一定儲存空間予Windows運作，這一部分亦會令電腦的儲存空間變少，今次新版本則加入自動釋放儲存空間功能，用家可設定為當完全關上軟件時，便可將不需使用的儲存容量還給macOS使用。

自動釋放儲存空間

Parallels Desktop 16 for Mac會推出普通版、Pro Edition及Business Edition 3個版本，其中Pro Edition支援命令列界面（prlctl和prlsrvctl）可將部分工序自動化，而Business Edition則可集中管理其他使用相同帳戶的Parallels Desktop的更新及新功能。

■售價：$388（普通版及Pro Edition升級）、$598/年（普通版新用戶）、$744/年（Pro Edition及Business Edition新用戶）、$744（普通版永久授權）

查詢：www.parallels.com/hk

文：勞耀全