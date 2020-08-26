Bulletin：挑選你的魔法鞋子

【明報專訊】第一套哈利波特系列電影推出至今已接近20年，即使電影系列已完結，熱潮亦未倒退。而說到哈利波特，大家或會想起魔法學校霍格華茲的4個學院。今個秋天K-Swiss以霍格華茲的魁地奇球賽及4個學院徽章為靈感，重新演繹5款經典鞋型。

品牌的經典鞋款加入各學院的徽章及代表顏色設計，變成4款魁地奇球隊的專屬隊鞋，並於鞋身印上各學院的代表動物，系列同時備有男女裝尺碼可供選擇。Classic 2000鞋型配上葛萊分多學院的黃紅代表色和獅子；Gstaad'86加上黑綠配色和代表史萊哲林學院的蛇圖案；CR-Terrati鞋型換上愛好和平的赫夫帕夫學院的黃色；Caprina鞋型則用上雷文克勞學院的鮮藍配色。品牌亦在另一經典鞋款Court Pro II CMF上加入各個學院的代表顏色及動物徽章，簡約線條的鞋型設計，更適合日常穿著。K-Swiss×Harry Potter聯乘系列現於K11 Art Mall分店率先推出，9月起將在其他指定分店發售。凡購買任何2件貨品（其中一件為Harry Potter聯乘系列鞋款），即可獲贈限量版Harry Potter帆布Tote Bag一個，送完即止。

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整理：張曉冬