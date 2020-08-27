膠囊系列助保育非洲大象

【明報專訊】除了Bally的Peak Outlook山嶺保護計劃外，網購平台Net-a-Porter亦有舉動為環境保護出力，受惠對象則在世界的另一邊。Net-a-Porter最近推出15個獨家膠囊系列，所有利潤將捐獻給國際保育慈善組織Space for Giants。這個慈善組織致力保育非洲荒野這個生物多樣性極其豐富的生態系統，認為它對人類、當地甚至整個地球生態和經濟上都具有極大價值，同時亦認為生活在非洲荒野的大象極具象徵意義，因此組織致力保護大象免受獵殺，如果大象能繁衍生息，也意味着它們寶貴的棲息地得到保護。

說回這15個膠囊系列，參與品牌包括為人熟悉的Burberry、3.1 Phillip Lim、Brunello Cucinelli和Chantecaille，以及Hereu、Fisch與Bassike等新興設計師品牌，還有珠寶品牌Ole Lynggaard Copenhagen的一系列首飾，其採用的祖母綠寶石由Gemfields以負責任方式開採。

大地色系衣服 以實用優閒為主

衣服大部分用上駝色、泥黃、墨綠及啡紅等大地色系，以實用功能的優閒服為主，部分同屬Net-a-Porter的Net Sustain系列；即產品必須達到Net-a-Porter定下的8大環保意識的其中一項，例如講究布料來源、製作方式、減少污染等條件，令系列更具環保意義。

查詢：Net-a-Porter net-a-porter.com

文：溫兆明