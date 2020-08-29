特大濾網毋須逐次洗 「智」叻調溫乾衣免縮水

暫未能駁手機——原廠設計的WTX87MH0SG支援Wi-Fi功能，可連接手機專用App遙控，不過由於現時程式未準備好，暫時香港仍未能使用此功能。（勞耀全攝）

特大槳翼——與上代一樣，WTX87MH0SG的內膽設有特大的槳翼，方便在滾動乾衣時把衣物打開而不會重疊，減少乾衣後衣物出現摺痕。（勞耀全攝）

智能模式——機面的扭鍵設有多種智能乾衣模式，用家可因應布料選擇，減低衣物因過熱而縮水的風險。（勞耀全攝）

清洗濾網——用家拆下過濾器後，主要需清潔主過濾器（右）及蓋上（左）的濾網，之後將過濾器零件晾乾，便可插回機內繼續使用。（勞耀全攝）

【明報專訊】香港天氣潮濕，衣物清洗後不易晾乾，乾衣機成為解決問題的好幫手。但乾衣機本身也有不少缺點，例如高溫或破壞衣物、濾網需每次清洗等。最近有新款的智能乾衣機，在烘乾程序中可以自動調節適合溫度，避免衣物變形或縮水；加上獨有的濾網設計，免卻每次用後都要清理毛絮的煩惱，大大提高使用乾衣機的便利。

德國家電生產商Bosch的洗衣機及乾衣機，設計和功能一向別具心思。好像之前推出具有ActiveOxygen功能的洗衣機，能透過活氧（臭氧）消毒衣物，聲稱可殺滅近99.99%細菌，而且既不傷衣物纖維，也毋須加入消毒劑，不怕有致敏的化學物質殘留。而今次推出的智能熱泵式冷凝乾衣機（型號WTX87MH0SG），雖然沒有加入臭氧消毒功能，但廠方也將機體升級，讓功能更貼近用家需要。

改良過濾器 用20次才需清理

家中有乾衣機的用家，其中一大頭痛事項，相信就是每次乾衣過後都要清潔濾網，否則毛絮會影響熱風流動，長遠會縮短機件壽命。為了減少用家的麻煩，廠方特別改良了過濾器的設計，除了容量加大，也加入AutoClean功能，用家使用20次後才需要清理1次。

輕柔攪動 衣物柔順貼服

除了AutoClean，新機也加入AutoDry功能。內置的感應器會在乾衣途中測量溫度和濕度，確保不會太熱而引致衣物縮水，或因過度乾燥而傷害衣物的纖維。另外，用家可透過機身面板上不同的功能設定，例如選擇衣物烘乾至完全乾透可以直接收納衣櫃，或是未完全乾透以方便熨衫。而WTX87MH0SG最多可烘乾9公斤衣物，對於一般家庭也十分夠用。

考慮到香港有不少人有皮膚過敏問題，Bosch為新機加入特別設計的烘乾循環功能，透過一連串的加熱程序及攪動方式，聲稱衣物烘乾後殘留的花粉、動物毛髮和塵蟎，會比傳統同類型乾衣機少，功能並得到歐洲過敏研究基金會（European Center for Allergy Research Foundation）的認證。此外，機中也設有感應烘乾系統，能令熱風均勻地吹向衣物，並以輕柔的力度攪動衣服，配合乾衣完結後展開的60或120分鐘的防皺易熨程序，令衣物更柔順貼服。

■規格

容量：9kg

預設程序：棉質衣物、合成纖維、混合衣物、纖幼衣物、羊毛衣物、暖風定時、智能烘乾、防敏感、快速40分鐘、毛巾、運動衣物、羽絨、棉被、恤衫

體積：842×598×599mm

重量：54.863kg

售價：$12,800

查詢：2191 3388

文：勞耀全

編輯：梁小玲

電郵：etrend@mingpao.com