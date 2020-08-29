【明報專訊】講求外形的用家，一般設計的顯示器未必合心水，由AOC推出的Nano IPS顯示器AGON × Studio F.A. Porsche U32U1，或許更適合。U32U1由AOC與保時捷設計工作室聯手設計，因此機體的外形十分時尚，其trident-like支架採用不鏽鋼材質製作，最多可升高120mm，並提供旋轉、傾斜等多角度調整，外形吸引之餘，打機亦打得舒適。

至於顯示質素方面，U32U1採用31.5 吋3840×2160@60Hz的Nano IPS面板，亦通過VESA DisplayHDR 600認證，結合450cd/m2和600cd/m2（HDR最大值）亮度，不論在光暗環境下，都可呈現更多細節。色域方面則達到sRGB 135%，DCI-P3色域亦達104%，因此除了打機之外，用來剪接影片或編輯相片亦十分適合。它內置一對2W喇叭及USB-C擴展底座，並設有1個 DisplayPort 1.4插槽、2個HDMI 2.0插槽、3個USB 3.2 Gen1插槽及1個USB-C插槽，用家也可配合USB-C線連接手提電腦，並將影像傳輸至顯示器，使用上更方便。

售價：$10,260

查詢：2743 4848