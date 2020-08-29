創科神探：一站式生態圈 商場新機遇

【明報專訊】新冠肺炎肆虐，但沒有打垮香港人的獅子山精神，反而愈戰愈勇。創科神探最近發現了由香港人首創的一站式科技生態圈The HODL（Hold On For Dear Life，堅持生活），是全球第一個集加密資產、區塊鏈及新經濟的綜合社區。

「科技帶動生活，The HODL提供完善的空間去討論及學習科技新經濟。」創辦人Tony Lau是科技「新鮮人」，他指這個全新生態圈的核心是真功夫（真材實料的實力）、真誠、體驗（顧客親身體驗）及信用（顧客回饋的信任）。

結合新科技、新經濟、娛樂休閒

整個生態圈涵蓋的科技範圍非常廣泛，包括STEAM教學，以導賞團帶領教師及學生認識新經濟、電腦科技、KOL直播帶貨、荷李活電影拍攝模式、加密貨幣怎樣在市面上流通及藝術品賞析等，讓小朋友了解未來世界的職業選擇；同時了解電腦界「港機港砌」的過程、加密貨幣的產生及應用等。而在當中以科技結合藝術品的全新交易平台，則示範如何以公平公正公開的機制，推廣現代藝術及確保藝術家的合理報酬。

剛走進The HODL的場館，立即被偌大的KOL舞台及錄音室所吸引。「我們已與財經及娛樂界的KOL建立關係，同時與跨境電商平台合作。」Tony指兩者在未來密不可分，是新經濟的重要力量。但更吸引眼球的是位於場內最遠處的高科技片場，採用了全新的拍攝模式，鏡頭會以不同角度自動追蹤演員，比傳統綠幕拍攝節省60%至70%的製作成本及時間，電影效果也更好。

以為這個全球首創結合新科技、新經濟、娛樂休閒於一體的綜合社區，必定位於科技林立的地區，但其實是位於摩肩接踵的長沙灣香港工業中心商場地庫之內。創科神探驚歎地庫改裝成別有洞天，周邊也能提供更便捷的交通。香港人轉數之快是世界有名，展望未來，被新冠病毒摧殘的商場將有新機遇，為香港各產業帶來新轉機、新希望。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）