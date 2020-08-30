化妝達人廖曉盈 打破禁限 妝出勇氣與夢想

【明報專訊】自小我們都被教導要「乖」，穿統一的校服上學，不化妝、不染髮、不留指甲，標奇立異是貶義詞，個人主義代表自私，有多少人的光芒在壓抑中消失殆盡。但慢慢地人心起了變化，這一代香港人眼中不再只有賺錢、質疑所謂「正常」的規範，漸漸我們普遍相信，每個人都不需要和別人一樣。

最近Netflix播出英國化妝比賽節目Glow Up第二季，節目海報、片頭、預告有一個極亮眼的香港女生面孔——廖曉盈（Ophelia）。她從全球芸芸數千人中脫穎而出，勝出今次比賽。從利落日常妝、恐怖寄生蟲特效妝、到華麗魅影妝容，每個作品都精準而高雅。她是一個從傳統香港家庭長大的女孩。

躲在廁所學化妝

來自傳統家庭的嘮叨，就是父母覺得化妝師無前途、禁止她學紋身，小時候總是要偷偷在廁所自學化妝，萬聖節才可以化妝出街。她說自己堅持做化妝師不是不甘平凡，只是堅持做自己想做的事，「我相信平常的人都會想穿自己想穿的衫，我相信平常的人都會想化自己想化的妝，那為什麼平常人做到的事，我做不到呢？It doesn't make sense」。

炫酷妝扮藏燦爛笑容

雖然總是以全黑衣著和炫酷妝容示人，二十六歲的Ophelia其實非常愛笑，在節目中總是笑得燦爛，露出可愛犬齒和小酒窩。反差是，她會一邊笑着，一邊介紹她的驚悚妝容設計。她對於鮮血、傷口、眼球、寄生蟲，各種恐怖元素樂此不疲。「我一向都好鍾意一些好核突的東西，阿爸在我小時候經常買恐怖片回家看，我覺得好有興趣。」

於是，比賽要求設計夜蒲俱樂部妝容，她以驚悚電影《幽靈刺客》（Blade）中，吸血鬼向天花板噴血的畫面為題材，設計出血淋淋的妖后妝容；以自己偶像為靈感的題目，她選擇向電影《異形》設計外星生物的HR Giger致敬，創造出皮膚被黏稠液體包裹、筋骨顯現的異形；在噩夢與恐懼題目，她利用膿瘡義肢，營造出寄生蟲蠶食人臉，她的想像力令人歎為觀止。

決賽作品與自身經歷連結

八個星期八個設計，她自己最喜歡最後一周決賽的進化題目。她想到鑽石是在高壓環境中形成，連結自身如何掙脫父母掣肘、最終大放異彩的經歷，並以眼球代替鑽石，象徵在比賽過程中擴闊眼界。「這個妝花上較多時間構思，因為要想如何令妝容連繫到自己的故事，我發現如果無法將它和自己連結，妝容不會美。」

每個妝容都限於兩個半小時內徒手完成，沒有take two。她為模特兒額頭裝上特技化妝的矽膠假皮膚、畫上眼球；用白紗遮蓋眼前，在眼周創造另一層粗糙皮膚質感。「白紗是因為我不想完全看到或完全遮蓋雙眼，我想表達出一個進化中的概念，若隱若現。」將紅色寶石縫在假皮膚上，如同血淚，最後用紅線綑綁全臉。「靈感來自日本民間的命運紅線，意味所有的一切都是被紅線牽繫在一起。」

比賽評判說覺得這個鑽石妝配上更簡約唇妝會更顯性感，但最後結果還是令人驚艷萬分，獲三名評判一致肯定，為她贏得冠軍寶座。到底怎樣平衡妝容才不至於過火？她說沒有定律，都是視乎自己口味，每個人喜好不同，「其實始終都是化妝啫，不要給自己太多規矩啦，是不是？你覺得靚咪靚囉」。

化妝師之路 非一帆風順

Ophelia最擅長的是畫線，從比賽中交出的第一個作品——以香港霓虹燈和粵劇臉譜為靈感的彩色面具，顯示出她驚人的線條與對稱功力，評審亦誇獎她整個化妝過程精準無誤。但她卻說自己在三年前，對稱技巧仍然奇差。二○一七年於倫敦雷文斯本大學時裝設計畢業後，獲品牌聘用為時裝設計師，但設計完三個季度的服裝後，突然遭到解僱，工作三個月來更連一元薪金都沒收到，最終要告上法庭才追回薪金。

Ophelia泄氣道：「父母說寧願我做時裝，都不要做化妝，時裝至少名氣大些，在後台做化妝連名字都無得出。我做咗時裝啦，但最後乜都無。我當時是對時裝有少少失望，無人想畀錢你！無人欣賞你囉！」

其後不久，她突然獲朋友介紹，得到加入美國美妝品牌Kat Von D（現改名為KVD Vegan Beauty）做化妝師的機會，那時她才第一次真正走進專業化妝圈，她自言當時的對稱技巧極差。練習對稱是靠不斷畫線嗎？「是靠對眼，你一看不清楚整張臉，看不清楚條線的方向，你條線無論多直多乾淨都無用。你首先要訓練到對眼，見到條線在哪。接着就畫下去，然後站後一點檢查，接着繼續畫，然後再檢查再畫，不斷重複。」

重視旁觀者批評

有竅門嗎？「貼士就是別人話你不行。」她認為化妝要化得好，最重要是時刻批評自己，「真的要擘大隻眼，看清楚你自己在做什麼」。旁觀者清，別人的批評尤為重要，她說當時的KVD經理對她的幫忙很大，除了分享技巧和心得，更會直接點出錯處。而且她當時要在櫃台幫客人化妝，因此必須確保客人滿意妝容。最難練的化妝技巧是什麼？她始終覺得是線，要持續地將一根眼線筆畫得出神入化，「如果你是沉迷在一件事的時候，你就會覺得這是一個love and hate的關係」。

解放 到倫敦留學

她沒有正式上堂學過化妝，但她紮實的畫畫技巧令她的化妝作品細膩而有詩意，從幼稚園開始喜歡畫畫，整個童年幾乎每天都在校外上畫畫班，從蠟筆到素描、學到水彩、亞克力與油畫，從畫在紙上，到畫布上、牆上，到畫在臉上時大約十三歲，在家中偷偷躲在廁所化妝。「當時大多數都是在萬聖節時候才可以化妝，因為只有那時候家人才會容許我化妝行出街，當然化得不好，因為自己沒有錢去買一些好的化妝品或者工具，都是見到手邊有什麼東西就用什麼。」

透過影視作品發掘靈感

直至十五歲，即中三那年自己到倫敦讀書，終於解放。「英國的文化是會化妝上學，那我當然要趁這個機會加入啦！當時有一班朋友都會化妝的，亦會在特別節日叫我幫她們化妝。」她一開始會看YouTube、Instagram自學化妝，亦會在電視和電影中發掘靈感，但最重要的啟蒙是當時沉迷美國非主流音樂，尤其是Marilyn Manson，「他們的MV是好勁的，而且我自小就好喜歡時裝，而好的時裝，都要有好的造型設計和好的化妝，整體才會好看」。

而大學時雖然修讀時裝設計，但同學都發現到她的化妝天分，「多了人找我幫手做造型lookbook、時裝攝影，當時我就想，喂，你個makeup kit（化妝袋）好像不是太夠。當時有少少覺得要在化妝這方面加油，開始投資在化妝工具上、看資料和認識圈中人，覺得自己是要走向專業化妝的路線」。

而她亦曾短暫地學習紋身三個月，直至被爸媽發現後勒令停止，「但那三個月是一入去工作室，真的不停畫不停畫，師傅跟我說線一定要清晰，因為你不是在化妝，這個是紋身，抹不掉的，所以我會給自己更加多壓力，一次就要做到這件事」。她的兩個手臂都有大型紋身，右手是八爪魚，左手是捕夢網（dream catcher），「我一向都好喜歡八爪魚，我喜歡食八爪魚啦第一，哈哈。但主要原因是八爪魚象徵變化，以及一種適應的能力，而且好忙，要有好多隻手覓食。紋捕夢網是因為圖案本身有好多細節，而且是源於美國本土的東西， 象徵將一些不好的事情變成好事，就像是transformer（變形者）」。

我是香港人

比賽中的每一個妝容都需要在兩個半小時限時內完成，但她看起來輕鬆自若，「我覺得我正在化妝的時候，只有兩個半小時，對於油畫、化妝、紋身什麼都好，其實時間是好短好短，所以一定要非常集中。所以為什麼我看似好輕鬆，是因為我好知道自己在做什麼，你知道step by step就可以，而且我真的在享受這個時刻」。她認為在香港長大，更能夠習慣和適應在高壓下工作，「我覺得香港人生活所受的壓力，不知道為什麼，或者是對自己的水準要求和期望都比較高的，是對化妝有幫助的」。

在香港生活十五年，在倫敦生活十年，但她始終覺得自己是香港人，因為最好的朋友和家人都在香港，她每年亦會回香港兩次。雖然現在英語說得比廣東話流利，但她說始終希望能夠回來香港發展：「老實說，在英國發展會覺得是在benefit他們，但我其實都好想帶一些東西回來香港，貢獻或改變一些事情。」

失望 自己不在香港

去年她原打算回香港工作陪伴家人，但因為獲選參加比賽而暫時擱置，「香港這些年發生很多事，我好想回來，我有少少失望自己不在香港，因此錯過了很多重要的事。家人亦想我回來香港，但我在香港到底能不能夠（靠專業）生存呢？我相信回來香港會有好多改變，生活上經濟上都是，而且應該不會是好的改變，但我仍然覺得有些話是要說的，有些事是要爭取」。

三年前開始，Ophelia不時在ig上分享自己的作品，約去年八月Glow Up節目團隊邀請她參加這個發掘化妝界明日之星的比賽，她於是寄出影片報名，節目從全球數千個化妝師影片中選出其中十名參與今次節目競賽。連續八星期，每周都有兩個任務，第一個任務中表現最差的兩名需要坐上紅色椅子面臨被淘汰，而第二個任務表現最差的兩名需要進行對戰，而Ophelia在比賽中表現穩定，是十人中唯一一個從未坐在紅椅和需要對戰的參賽者。

從參賽者身上學習

在今次比賽，她認為最大的得着是與十個參賽者同住，學習到大家的不同技巧，「例如我和James（比賽第二名），是完全不同風格，我之前好少去到full face paint（全臉繪畫），好少去到這個地步。我現在被啟發，覺得喂，你未試過做這種喎，是時候嘗試，push自己的界限」。

比賽的獎品是一張成為行內化妝大師左右手的合約，但因疫情關係，暫時尚未簽約，Ophelia現時繼續在嚴守防疫指引下進行化妝freelance工作。她的夢想是創造出自己的風格，「我想能夠當有人一見到我做的作品，就知道是誰的手筆，你見到McQueen的衣服都會知道是McQueen囉」，並且創辦一個如YSL、Dior般有自家衣服和美妝的品牌，「現在市面上有好多產品呀，你明不明白？但有時我發現沒有產品可以做到我想要的結果，要靠自己溝，所以如果可以生產到一些好奇特的產品會好興奮」。

記得在節目的最後一集她哭了，她說：「我仍然認為家人不理解這（化妝）對我多重要，這不僅是化妝，而是我自己捍衛我的權利和自由去做我想做的事情，追尋夢想是要有勇氣的，去做自己喜歡的事，而不是一份普通工作。」至於現在呢？她說父母終於不再反對她做化妝師，「但對於紋身始終是非常之不喜歡啦！」

文 // 彭麗芳

圖 // 影片截圖、受訪者提供（Brodie Sian Taberner攝）

編輯 // 王翠麗

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