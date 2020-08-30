街知巷聞：大埔頭老圍 護河圍牆 說起鄧族立村

【明報專訊】大埔頭老圍也稱水圍，它的圍門左右寫有「龍吟碧海 鳳立丹山」。我們到訪時不見碧海，門前卻有一潭池水。這條村的故事，可從它說起。

種稻田到桃花田

小小池塘是我們在鄧村長帶領下參觀老圍的起點。村長介紹，它原是包圍一整條村深廣的護城河，用以防衛，村民日常就在後方老樹旁入口進出，如見不妥，便會把大鐵門關上，而圍牆內有確保水源的水井。因為去水和衛生問題，後來把河填土，門前留下這個小池紀念。圍門亦於一九五五年重修，有趣地長在整排屋的一角而不在正中，村長說從來如是，該是前人的風水考慮。

鄧姓的老圍，村民原初以種禾種菜維生，後來大多把農田租給外來村民。這天的領隊、「大埔老照片」fb群組版主朱森叔叔也在村裏長大，隨着一九五○年代香港工業發展，加上因為稻米增加入口而競爭力下降，他的父親掌握種植桃花技術，與附近許多農民把握商機改種桃花，把大半條村染成了粉紅色的花田。

屋門打開賣小吃

步入圍門，村長與朱叔叔帶領我們穿越村屋間的巷弄，年少時的他們曾以更輕盈的步履穿梭其中，記憶裏，當年屋與屋沒像現在緊緊擠捱，第一間屋是村民給卜卜齋老師安排的宿舍，一些村民會打開家門，售賣小吃，誰的家賣大菜糕、啫喱或豬腸粉，饞嘴的小孩們心裏自有清晰的地圖。

村裏有一處供奉土地公，罕見地特意築起了一小座躬身而進的「廟仔」安放。村長說原意為了給路過的人提供遮風擋雨、留宿一夜的方便，小時候的他就曾見過白粉仔瑟縮其中。村裏另有一處供奉「大王爺」，每年正月十九、二十左右，老圍以及後來一分為二、遷至大埔頭村的兩村村民都會同心前來參拜。而「老圍」之名，也正是因為有了「新」才被指認為「老」，村民實也會稱「老圍」作水圍。

護城河中 樟子與松木

老圍的圍牆並非自四面嚴密包覆，聚居的房子單靠護城河圍繞保護。這條河除了防衛，也給村裏的孩子帶來了許多歡樂。朱森叔叔是個會為童年填一闋懷古的性情中人，小時的他已相當感性，憶述每逢下雨他都會細聽樟子從樟樹上掉落河中的聲響，說是非常浪漫。村中小孩也喜歡撿拾掉落一地的樟子，拿去大埔墟賣，幾毫子一斤，而樟子就是製造樟腦的原料。

村長與我們繞着村沿着已經消失的護城河走了一圈，提起當年河裏浸滿松木的光景。上世紀六七十年代，一些造砧板的人會租用老圍的護城河，把一段段一米長的松木吊運到河中浸水，松木被丟至河裏的一兩年間，村裏小孩都喜歡在木條上跳來跳去，朱叔叔記憶猶新，「好過癮㗎！最慘有些木浮，有些木沉，你不知嘛，梗係跌過落水啦！」

文、圖 // 潘曉彤

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生態圈：大埔頭村與鄧族拓殖

香港史中重要一章，也是鄧族第一大事：江西吉水鄧符協在1069年中進士，任韶關南雄副通判及陽春縣令，退休後，在1103年，遷入今日之新界並建立第一間學校力瀛齋。他是堪輿師，為三位祖宗及自己覓得至今仍是本地最着名的陰宅。陽宅方面，也絕不馬虎。鄧符協來新界尋找新家園，路線如何？曾考察過什麼地方？最後決定在哪處定居？他取捨的準則是什麼？由他及其子孫建立之圍村及聚落多不勝數，橫跨新界東西，最多人識的有五處，包括屏山、龍躍頭、廈村、錦田、大埔頭，這五處的開發次序，或鄧族的遷移及拓展路線為何？由什麼因素決定？

這些都是沈思編校（2016年）黃佩佳著《新界風土名勝大觀》一書最吸引我之一章〈山川之形勢與居民落籍之關係〉要探討的問題之一，大家不妨拿出一份新界及鄰近深圳地區地圖，聽黃佩佳娓娓道來。

進士買舟尋龍脈

黃佩佳認為1103年此區為蠻荒之地，陸路阻梗，鄧符協必由廣州沿水路，沿珠江南下，來到前海灣，視察南頭（當時為海防重鎮）、赤灣，西入后（後）海灣之落馬洲、新田，南下龍鼓灘至屯門三聖灣（當時有駐軍），都選不中。他只好回頭，北返后海灣，駛到元朗灣（山貝灣）上岸，相中錦田。此地三面環山可避颱風，土地肥沃，幅員廣闊，河溪遍佈，四通八達，條件都是以上各處都不具備的。大人物觀察大環境做了大決定，使鄧族成為新安大族，影響力至今猶大。

東進受阻山林密

黃佩佳認為，鄧族定居錦田後人口繁衍，因分房需要，選擇向東部推進，因為被圭角山（雞公嶺）擋路，分成兩路，北路（今日粉錦公路）經蕉徑、上水、粉嶺而至龍躍頭、萊洞；南路（今日林錦公路）入林村谷。黃佩佳以林村谷東北端沒有古道貫通大埔為據，稱那時該處有大森林，危險遍地需大步走過，形成阻礙，鄧族推進在此停步並撤回。我看《新安縣志》輿圖，大埔頭之後是一座山，山之左是河道，右是海，可以閱讀成大埔頭因山地及林村河，而與林村谷分隔？

鄧族之所以由錦田進至龍躍頭及大埔頭，關乎鄧族第二大事：鄧符協後三代鄧元亮，任江西贛州縣令時，金人南侵，元亮勤王，於道上救宋高宗之女趙皇姬，許配予其子鄧惟汲，生鄧林、鄧槐等。鄧林後人鄧松嶺於元朝末年遷居龍躍頭，今日松嶺鄧公祠內鄧惟汲神主牌特有龍頭裝飾以示其顯赫身分。鄧槐後人鄧敬章、鄧敬羅，明朝時由龍躍頭遷大埔頭。

西征南下向海隅

鄧族族史記載，六世祖鄧松嶺遷龍躍頭，七世祖鄧元禎與其獨子鄧從光遷居屏山，九世祖鄧洪惠與鄧洪贄遷廈村，十世祖鄧敬章鄧敬羅搬林村河邊水圍（老圍）及大埔頭。以上時序證明黃佩佳鄧族先東進後南下之說成立。如果鄧松嶺時代林村谷東北端可通大埔，鄧松嶺就不一定會選龍躍頭而可能選大埔頭，再向沙田發展。東進受阻轉回元朗平原，向更西部的屏山及廈村拓展，當元朗平原已無拓展空間，最終才進入大埔，這時其他氏族已進佔其他平地，不像從前容易立村，鄧族主要拓展完成。這樣解釋似乎完整。

我懷疑林村谷東北端之樹林甚至也阻隔通向粉嶺平原。再說《新安縣志》輿圖中，大埔頭之後是一座山，山之左是河道右是海，讀者一定以為大埔頭後山不通粉嶺及對上之大陸。我曾就此問題請教泰亨鄉灰沙圍村村長，村長特意帶我們出門指望康樂園後群山說，他祖輩的確認為梅樹坑那邊不宜出入，寧辛苦上東面山頭經南坑村出大埔。我看即現時康樂園至衛奕信徑第八段路線。那麼當時由龍躍頭去大埔頭，也很可能是繞龍山西麓至康樂園接衛奕信徑第八段，而非今日鐵路公路線。

孝子捨命功勳立

眾所周知，大埔舊墟由鄧族建立，距大埔頭不足一公里，所以很多人說大埔舊墟由大埔頭族人創建主持。鄧族第三大事可予否定：龍躍頭鄧族僕人鄧師孟的主人在1570年被海寇綁架，師孟扮成其子上船為人質，畀主人回村籌贖金，待主人安全後投海自盡，鄧族推許為孝子，1595年在大步海濱，而非龍躍頭，興建鄧孝子祠，理由是師孟在大步海濱自盡？1672年，龍躍頭以續該祠香火為由，向新安知縣申請在祠旁建墟，以盈利補香油錢。建墟後沒有人留意該祠何時湮滅，反映純屬過渡本質，仍存的是1691年建天后宮，成為墟市的宗教和議事中心。在商貿交通方面，大埔舊墟對族外村民每多不公。看大埔頭一圍一村規模，遠不及龍躍頭五圍六村，可以推想，大埔頭一族並未在大埔舊墟獲得厚利，管轄權似乎只握在龍躍頭一族手中。

鄧松嶺當日選擇立村龍躍頭，後代未在粉嶺創立墟市，要過界走到大埔海濱才建立大埔舊墟，頗費周章，如果先知海洋文明之到來，鄧符協當日捨后海灣從屯門直下維港，後人盡佔兩岸土地，由荃灣到鯉魚門，由西環到西灣河，那麼香港史會改成何模樣？

文 // 彭玉文

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掌故：「大步頭」村 最具規模村落

大埔，古名大步，在南漢期間，君主劉鋹在大步海設立採殖珍珠場，直至元、明，這裏仍是中國南方重要的珍珠產地。在16世紀中期明朝萬曆年間所編《粵大記》廣東沿海圖，已有今名大埔頭的「大步頭」村了。在康熙二十七年（1688年）編的《新安縣志》，大步頭屬於六都，為大埔區最具規模的村落。

大埔頭是香港新界五大族鄧氏的錦田「郡馬房」分支，宋朝皇姑的後人。大約在元末明初，敬章公和敬羅公，遷去大埔，在大埔頭建立老圍，住着敬章公的渭陽堂和敬羅公的流光堂族人。

老圍建於明代，據說圍牆的四角曾建有炮樓，圍外有深廣的護河環繞，唯一的出入口設在西北角的門樓。圍內五巷四排房屋結構緊密，由於人口增多，敬羅公的後人，稍後在水圍附近另立大埔頭村。在20世紀初，因建公路和九廣鐵路，大埔頭兩村被切割，為免混淆把大埔頭老圍改稱水圍。

大步墟 新界經貿交通樞紐

在明清年間，大埔頭是新界中部最強盛的村落，在鄧氏族人經營下，清朝康熙十一年（1672年），大埔頭與同族的龍躍頭鄧氏，向新安縣衙申請，在明朝建立的鄧孝子祠側懇承稅地，開設的大步墟成為了清初香港三墟場之一，也是新界中部和東部重要的經貿交通樞紐。

大埔頭兩村雖然被公路鐵道分隔，至今每逢農曆的「癸」年，仍同辦太平清醮的百年傳統，延請高功登壇禮懺祭鬼超幽，搭建大型戲棚，演出神功戲，神人共樂，凝聚族人，成為大埔區內的一大盛事。

文 // 沈思

【Ways of Ruralist Seeing（23）】

編輯 // 蔡曉彤

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