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2招簡易增肌

文章日期：2020年08月31日

【明報專訊】■蜷腹

目標肌肉：腹肌

做法：仰臥，屈膝，雙手放大腿，雙腳踏地；蜷腹，雙手觸膝

進階版：蜷腹時雙手在大腿下拍掌

■靠牆蹲下

目標肌肉：四頭肌

做法：背靠牆，慢慢向下直至膝蓋屈曲90度，膝不能越過趾尖

進階版：背靠運動球

示範：盧成輝（賽馬會流金匯體適能教練）

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