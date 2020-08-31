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文章日期：2020年08月31日
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（賽馬會流金匯提供）
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【明報專訊】■蜷腹
目標肌肉：腹肌
做法：仰臥，屈膝，雙手放大腿，雙腳踏地；蜷腹，雙手觸膝
進階版：蜷腹時雙手在大腿下拍掌
■靠牆蹲下
目標肌肉：四頭肌
做法：背靠牆，慢慢向下直至膝蓋屈曲90度，膝不能越過趾尖
進階版：背靠運動球
示範：盧成輝（賽馬會流金匯體適能教練）
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