醫食因緣：健脾活血 驅痰逐瘀防中風

【明報專訊】中醫大致把中風分為「中經絡」和「中臟腑」兩大類。「中經絡」者意識清醒，僅出現肢體活動或感覺障礙、口眼歪斜等，病情較輕。「中臟腑」者均有意識障礙或語言不利，甚至昏迷不醒，常伴隨中經絡時的肢體表現，病情較重。

根據2017年衛生防護中心的統計資料，以中風為主的腦血管病是本港第四大主要致命疾病，每年約有25,000人中風，當中約3000人因而離世，其餘患者可出現程度不一的後遺症或失能。中風的發生可以突如其來，但也可以是個有先兆的病理過程。如果長者能夠多了解自己身體狀况，及早做好養生，將可減低患病風險。

西醫把中風按病理分為腦出血（出血性中風）和腦梗塞（缺血性中風）兩類，臨牀以後者較常見，原因多為腦血栓、動脈粥樣硬化及心臟疾病（如心房纖顫），與中醫按臨牀表現的分類方式有別。

痰濁阻經絡 可致半身不遂

中醫對於中風的成因和原理，不同學派各有主張，當中較常見於長者，而又較有中醫特色的說法，要數「痰」、「瘀」。

中醫「痰」的概念並非單指在呼吸道可被咳出的痰涎，而是指由於飲食水液的運化失常而形成，性質黏膩、重滯的病理產物，是個抽象概念。中醫認為痰為陰邪，無處不在，當痰滯在肺，可引起咳喘咯痰；痰濁上犯於頭，可見頭暈眼花；痰濁阻滯經絡，可導致身體活動障礙甚至半身不遂；痰蒙心竅可導致精神錯亂、意識模糊。

長者新陳代謝減慢，脾胃運化飲食及水液的能力逐步轉弱，加上活動減少，均容易形成痰濁。痰濁較多的人，身形通常較肥胖、口黏、動作不靈活、胸悶、多痰，舌診可見舌苔厚膩，脈診可見「滑脈」。

血運不暢致「瘀」 影響經脈臟腑

至於「瘀」是指體內血運不暢或血液停滯，影響經脈和臟腑的功能。瘀血的成因中醫認為可由於氣虛、氣滯、血寒、血熱等因素，或者是由於受傷、氣虛失攝或血熱妄行而造成出血，離經之血積存體內不消散而成為瘀血。長者常由於中氣不足、陽氣虧虛或缺乏活動，以致妨礙血液正常運行，產生瘀血。瘀阻於心，可見胸悶、心痛；瘀血攻心，可見狂躁不安；瘀阻腦絡，可見劇烈頭暈頭痛、肢體抽搐等。氣血瘀滯的長者，臨牀上可見面色黧黑無華、唇舌及指甲紫暗，舌診可見舌面或舌下有瘀點瘀斑，脈象可見細澀、沉弦或結代，提示血液運行受阻。

部分長者在中風之前或會出現「先兆中風」，西醫稱為「短暫性腦缺血（TIA）」，徵狀包括突然的肢體麻木或癱瘓、口齒不清、複視、單眼失明、無法維持平衡等，但徵狀可能僅維持數分鐘至數小時，隨後可在24小時內完全消失，容易被忽視或誤認為正常的衰老退化。先兆中風的出現其實是個強烈警號，提示身體機能出現問題，需要及時處理，以免病情惡化而最終一發不可收拾。

預防中風，從中醫角度可循改善氣血運行及促進脾胃運化兩方面，減慢體能衰退，使氣血、經絡、飲食水液能相對有效代謝，避免痰、瘀等病理因素出現。臨牀常用中藥包括：健脾益氣的黨參、黃芪；祛濕的白朮、茯苓；行氣的陳皮、枳實；活血化瘀的當歸尾、丹參、田七；化痰的瓜蔞實、貝母等。視乎體質選取合適的組合和藥量，調理身體。

清淡飲食 運動養生

養生方面，為使氣血運行暢通，和保持理想的脾胃功能，飲食宜保持清淡。太甜、太肥膩、太多油的食物會妨礙消化，助濕生痰，且容易形成肥胖，長者應避免食用。此外，鼓勵長者「動起來」，養成運動習慣鍛煉身體，保持身心活躍，避免長時間坐、臥不動，不要終日百無聊賴，消極的打發日子。維持身心有積極的動力，可促進新陳代謝，鼓舞血氣運行，而且可以增進體能和使心情愉快，減少因氣血虛弱或氣滯血瘀而引起疾病的機率。由於中醫認為「經絡得溫則行，得寒則凝」，保持身體暖和，避免感受風冷或進食寒涼生冷食物，有助保養陽氣，減少出現經脈痹阻的問題。

有長期病患如高血壓、糖尿病、血脂異常的長者來說，要減低中風的風險，不僅要把相關的指數控制好，更要積極地改善體質，調整生活形態和行為。輕症者應爭取避免長期仰賴治療手段維持健康，對重症者則期望穩定病情和減少併發症。即使長者年紀大，但只要積極做好養生調攝，身體機能也是可以得到可觀改善。

食療養生方面，針對痰濁的形成源於脾胃運化功能欠佳，血瘀的形成源於氣血虛弱兼運行不通暢，要減少痰阻、血瘀，便要健脾益氣和行氣活血。對體質相對平和的長者來說，選用材料亦應以平和為主，避免太溫燥或太破氣破血的藥物，以防傷津化熱或導致氣血損耗。

■黨參丹參黃芪白朮豬𦟌湯

材料：黨參15克、丹參15克、黃芪20克、白朮12克、茯苓15克、陳皮6克、豬𦟌適量

製法：豬𦟌切開洗淨汆水，其餘材料洗淨；所有材料放入鍋中，加水用大火煮沸，轉小火煮2小時，調味後即可

功效：補氣活血

文：邱宇鋒（註冊中醫）