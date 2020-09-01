知多啲：忌批評「你好肥」 勉強對方齊運動

【明報專訊】抗疫期間，伴侶在家中相處時間多了，隨時摩擦也增加。香港公教婚姻輔導會婚姻及家庭培育中心婚姻及家庭輔導員楊麗儀指出，她處理的個案中，有些夫婦因疫情下朝夕相對，衍生不少問題，例如太太是家庭主婦，向來負責家務，但現時丈夫WFH，太太因而期望對方會分擔。可是丈夫卻認為自己雖然人在家中，但依然忙於工作，無暇處理家務，互相也不滿對方。另外，不少打工仔被迫放無薪假，甚至失業，心情差及壓力大，或會因小事而與伴侶吵架。

伴侶一旦發生爭執，楊麗儀指解決方法之一，是其中一方離家，讓雙方冷靜。但大前提是離開前要知會對方及獲得同意，否則可能令對方更不滿。

楊麗儀建議，伴侶不妨利用留家抗疫的時間，建立共同興趣，促進感情。運動是其中一個選擇，她認識一對夫婦同樣喜歡跳舞，兩人不時在家中起舞，感覺甜蜜。雙人運動也一樣，如兩口子喜歡健身，可透過運動增進感情。

然而，她特別提醒，宜先了解對方是否也有興趣做運動，如果其中一個不太感興趣，純粹陪「做」，可能會有被迫感覺而不滿。另外，在要求對方做運動時，別一開始就說「你好肥，要做運動」等批評說話，這樣可能會影響感情。伴侶不妨多以欣賞及讚美的角度看待對方，運動期間如見對方做不好，可從旁指導，互相鼓勵，有助拉近彼此關係。但要留意，在家做運動欠缺專家指導，要注意安全。除了運動，她也建議伴侶可合力做家居小裝修，或者重看以往外遊照片，也可令關係更甜蜜。