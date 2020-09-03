網絡排毒日 數碼世界中休息一天

【明報專訊】智能手機集多功能於一身，成為我們生活上一個不可分割的部分，尤其是用手機上社交媒體，很多人實在難以想像沒手機在身，哪怕只是一天。這個情况的出現也令人反思，控制一下這種過分的依賴及其他負面影響。

遠離社交媒體 關注心理健康

有見及此，一班有心人推動本周六9月5日為網絡排毒日（digital detox day）。這是由Jordan Stephens（關注心靈健康機構#IAMWHOLE的聯合創辦人，同時是樂隊Rizzle Kicks的成員）、Zoe Sugg（英國美妝YouTuber，頻道Zoella的創辦人）和護膚品牌Lush攜手合作的運動，目的是讓大眾認識社交媒體對心理健康潛在的負面影響，並鼓勵公眾與自己的電子設備及社交媒體平台之間建立健康的關係。活動邀請公眾於9月5日的網絡排毒日遠離他們的社交媒體一天，希望這運動喚醒大眾將重心放回關注個人心理健康上，給自己從數碼世界中休息的機會。

Jordan Stephens表示：「社交媒體已成為我們生活中不可或缺的一部分。然而，一旦我們不正確地使用社交媒體，便有機會對我們的心理健康構成負面影響。網絡排毒日給予我們反思的空間，以重新建立自己及電子設備的關係。」作為YouTuber的Zoe Sugg，因曾被是非纏身而對社交媒體有深刻反思：「我喜歡使用社交媒體，因為它能帶來各種好處，如有助建立社群及品牌業務、給予大眾分享的平台等。然而，社交媒體的規模隨年月不斷增長，其缺點亦相繼顯現。由人與人之間比較的心態、網絡批評、網絡欺凌到脫離現實生活，不知不覺間形成對心理健康的負面影響。我很高興與Lush及#IAMWHOLE一同合作舉辦首個網絡排毒運動，鼓勵大眾騰出一天的時間來重新評估我們如何使用網絡，並從中建立一些良好的習慣。」

分享掌心寫「OFF」相片

#IAMWHOLE會陸續於Zoe Sugg的Instagram及 Lush的社交平台發布一系列座談會影片，主要圍繞5大議題：身體意象、網絡欺凌、焦慮症、人際關係及設定社交媒體的界線。運動亦鼓勵公眾在9月5日網絡排毒日前，在社交媒體上分享手掌上繪有圓圈及在圓心寫上「OFF」的相片，並標籤#IAMWHOLE，提醒公眾心理健康的重要及關注需要，同時象徵自己會參與網絡排毒日，停用社交媒體一天。

此外，Lush將於40多個國家市場參與網絡排毒日，香港及其他亞洲國家會於9月21日起推出IRL汽泡彈。這汽泡彈由 Zoe Sugg及Lush的產品研發人員Jack Constantine共同設計，汽泡彈的配方採用橙花精油、苦橙花精油、依蘭依蘭精油及玫瑰精髓，據稱有助提升好心情。汽泡彈出售籌得的款項將會撥入基金，以供全球關注心理健康的基層慈善組織申請捐款。

文：溫兆明

查詢：Lush hk.lush.com