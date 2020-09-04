吸塵機「明星」瘦身登場 扭轉接頭零死角打掃

Fluffy Pro除了採用金色的機身顏色而提升搶眼度，其不用鑽牆的直立式充電收納架亦是吸引用家入手的誘因。（黃志東攝）

【明報專訊】自無線吸塵機面世，很多人用過都說方便，因為可以脫離電線的纏繞，打掃時更不用怕電線不夠長，靈活度高。但現時一部吸力充足的無線吸塵機，摩打體積也不會太細，一般重量超過2kg，甚至一些功能多的產品，更重達近3kg，長時間打掃頗吃力。最近便有生產商推出全新輕量吸塵機，重量在2kg以下，輕巧之餘吸力又夠強，更方便打掃。

作為吸塵機界的「明星」，Dyson近年推出的無線吸塵機大多偏重多功能。但隨着功能增加，重量亦隨之上升，以早前推出的V11 Absolute+為例，重量達2.9kg，雖然拎上手仍未算太重，但對於需要長時間打掃的主婦來說，亦不能說全無負擔。為了提升機體的輕便度，Dyson最近便推出全新的Digital Slim系列，以輕巧為賣點，重量只有1.9kg，比上一代輕了近三分之一。除了成功減磅，機身的體積也比上一代減少了兩成，收納時比較節省空間。

改良摩打 增加氣旋設計

重量、體積同時下降，使用時的確方便不少，但用家不免擔心吸力會否不足。其實，今次新機採用了經過改良的Hyperdymium摩打，體積雖然比上代細小，但相比上一代的每分鐘125,000轉的轉速，改良版的最高轉速仍有每分鐘120,000轉。另外，為了令新摩打更輕，其軸心使用陶瓷物料製作，並經1600℃高溫固化成形，比鋼更堅硬和輕，更加適合用在今次新產品上。至於近年Dyson吸塵機常見的渦旋式氣旋設計，新機亦有改動，當中由上一代的14個氣旋設計，重新設計為11個氣旋，但所發出的離心力，卻由上一代的79,000g提高至100,000g。離心力愈大，表示鎖住微塵於集塵箱內的力量也愈大。根據廠方宣稱，其過濾系統能夠捕捉99.97%小至0.3微米的微塵，而氣旋組件及濾網周圍亦設有密封墊圈和加壓橡膠密封圈，減低組件「漏氣」問題，防止灰塵流出。

電池可更換 設獨立充電盒

上一代的一大改進是加入可換電池設計，而今次Digital Slim亦會保留這個設計，不過電池的體積縮細了不少，由7芯鋰離子電池，更新為5芯鎳鈷鋁電池。由於電池容量下降，使用時間也隨之下降，其中節能模式下於硬地板使用，最長使用時間為40分鐘，相比上一代的60分鐘會少一點，而在強效模式下則仍然最長可使用5分鐘。雖然時間縮短，但由於是可更換電池設計，只要多購1顆電池（售價待定）便可提升電量，而另購的電池也設有獨立充電器，同時為無線吸塵機及外置電池充電也無問題。

靈活的機身，當然亦要有吸頭的配合，今次新機跟機亦有不少吸頭附送，其中包括在V11系列時新推出的LED隙縫吸頭，也推出經過改良的迷你電動吸頭。另外，新機亦設有低處清潔轉接頭，簡單解釋是上一代高處清潔轉接頭的反方向屈曲版，只要將低處清潔轉接頭接到機身與吸管之間，便可把吸管作90度扭轉，只要垂直提着機身便可將吸管伸入枱底、沙發底打掃，十分方便。

舊型號配件無法共用

值得留意的是，為了令Digital Slim的機身更細更輕，新機的吸管、吸頭接位也變得更幼，因此舊機的所有配件，都不能在新機中使用。而今次Digital Slim推出3個版本，分別為Fluffy、Fluffy Extra及Fluffy Pro，其中高處清潔轉接頭及低處清潔轉接頭只會在Fluffy Extra中跟機附送，至於Fluffy Pro雖然吸頭配件較Fluffy Extra少，但跟機附送直立式充電收納架，對於一些不能鑽牆的家居（尤其是租屋住的用家），放置吸塵機更方便。

■規格

集塵盒空量：0.3L

吸塵模式：節能、自動、強效

使用時間：約40分鐘（節能）、約5分鐘（強效）

重量：1.9kg

售價：$4180起

查詢：2926 2300

文：勞耀全

編輯/王翠麗

美術/張欲琪

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