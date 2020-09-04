其他選擇：掃拖機器人 自定清潔路線

【明報專訊】有部強力的無線吸塵機當然方便，但想家居無時無刻都保持清潔，作為輔助的吸塵機器人便可發揮作用。最近米家推出全新的掃拖機器人（圖），除了採用日本無刷摩打提升吸力至2100Pa，也加強了機體的運算能力，在規劃路線及掃描家居時更加準確。

現時不少吸塵機器人都設有掃描家居地形的功能，而小米新推出的掃拖機器人也不例外，機頂則設有LDS激光導航技術，可即時掃描家居的地形，從而自行制定清潔的路線。為了更快可處理數據，廠方亦特別加入Cortex A7四核心處理晶片及mali400圖像處理器，加快運算及製作地圖的能力。另外，機身不同位置設有12組感測器，當遇到雜物阻擋時，便會自動更改路線；而遇到低於2厘米的障礙時，則會越過障礙繼續打掃。

專用App選模式 自動返航充電

機底後方設有可拆式專用抹布，用家可在專用手機App內指示吸塵機械人使用單吸、單拖或吸拖模式（需使用二合一水箱），用家可因應不同地板而設定不同模式，而專用App亦支援指定地區清潔功能，想只打掃房間也無問題。電量方便，最長可連續使用110分鐘，最多可打掃180平方米（約1938平方呎）的地板，而無電時便會自動返航回到充電器充電。

■規格

電量：約110分鐘

集塵盒容量：550ml

水箱容量：550ml

功能：自動充電、專用App遙控、Wi-Fi

售價：$2299

查詢：3077 3620