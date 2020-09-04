被消失前 堅持創作 泰國新藝力 展示抗爭色彩

【明報專訊】奶茶、哈姆太郎、《飢餓遊戲》，這些年輕人與網絡相關關鍵詞，代表泰國歷史的分岔口。當地反政府運動持續，示威規模為2014年軍事政變以來最大，衍生不同抗爭方式與符號。泰國近代政治錯綜複雜，社會分裂不輕於本港，藝術家以創作介入，卻於理想與現實中慘痛跌宕。不過，近年創作新血冒起及接棒，就此輪社運大膽發聲，畫軍人也畫坦克，藝術家稱在「被消失」前必會堅持做自己。

泰國學生發起的反政府運動持續，上月中旬曼谷的集會有逾1萬人出席，中學生亦發起行動一度圍堵教育部，各地快閃抗議浪接浪。示威者重申三大訴求，包括解散國會重新大選、修改軍方撰寫的憲法、停止打壓異見人士。當地自2014年起由軍事政變後上台的現任首相巴育掌權，有評論指2017年生效的憲法為泰國近代最差，有利軍方勢力影響局面，亦讓巴育於去年大選順利連任。

研究當代藝術的朱拉隆功大學政治學助理教授潘迪特（Pandit Chanrochanakit）接受視像訪問時表示，軍方握權後言論自由受到進一步打壓，連帶影響藝術生態：「一些異見人士會被帶到軍事基地附近的『態度改造營』，並被要求簽署不再批評官方、參與政治活動的文件，『冒犯王室罪』亦很有可能被拿來打壓抗爭者，此幾年間有部分社運人士、藝術工作者因而要逃離泰國。」根據泰國刑法112條款，任何人誹謗、侮辱或威脅國王，最高被判處15年徒刑，俗稱大不敬罪（Lèse-majesté）。泰國學生聯盟在上月初提出的10項訴求，包括廢除有關罪名及限制王室政治參與度等，擴大君主憲制的民主成分。

說及泰國抗爭藝術，就不得不先看看幾十年「輪迴」式的政治局面，王室、軍方、「紅衫」、「黃衫」泥漿摔跤不斷。泰國近代發生多次軍事政變，軍方與文人政府頻頻交替。2001年他信勝出大選，上任首相後有大規模改革，推出草根階層及農民社經改善措施，管治手法被尤其中上階層人士批評為「買票」，引起城鄉分裂。於2005年再次當選，他信被認定為要脅到王室勢力，翌年軍人政變推翻政府，使其流亡海外。

在Deforming Thai Politics As Read through Thai Contemporary Art一文中，潘迪特提及在此分裂環境，藝術家以創作回應社會現况。身影見於國際舞台的藝術家Porntaweesak作品RGB's War（2006年）為一個互動裝置，平放的畫布上有幾架玩具遙控車，車子上蓋着一些軍人頭盔，任由觀眾以控制車子，輾過畫布上3種顏色的油漆，成為一幅抽象畫。然而車子推倒小屋模型，其實帶來破壞與混亂，國際藝評人多籠統稱之為「反戰爭藝術」。潘迪特則寫到，有關策展人曾形容作品呈現脆弱的政治系統下，軍方成為任何有權有勢者的奴隸。作品反映不同權力板塊甚至市民，望藉軍方力量剷除對手的欲望，諷刺的是車子胡亂四輾，突顯無從控制的本質。

藝術家捲入權鬥陷泥沼

於錯綜複雜的政治背景下，藝術家位置亦相當尷尬，首先環境與創作牽一髮動全身，其次要考慮是否以創作為某政治理想發聲。潘迪特指出，部分創作即使原意非然，亦有可能被利用為權力塗脂抹粉的工具。親他信的反獨裁民主聯盟即「紅衫軍」，與反他信及擁護王室，尤其受中上階層人士支持的「黃衫軍」形成對立。2010年紅衫軍在曼谷示威，軍隊血腥鎮壓釀成多人死傷，翌年他信妹妹英祿勝出大選，依然無法解決兩極化。2013年底，反對英祿政府的人民民主改革委員會（PDRC）發起「封鎖曼谷」行動，跟紅衫軍打對台，部分藝術家參與名為Art Lane的組織活動為PDRC籌款。持續多月內鬥並無出路，後來軍人巴育借勢接掌民選政府，實施戒嚴，及後展開逮捕雙方示威者，輿論批評PDRC後期默許軍方涉足，各陣營的藝術家再次陷入泥沼。

「不承認曾經錯了，我們如何向前？」潘迪特續稱，藝圈的分裂局面及前事陰霾，迎來新力量。根據最新數據顯示，至本年5月泰國facebook用戶就超過5000萬，潘迪特指出藝術家可更自主發表作品，並於近日社會運動發揮作用。受泰國政府施壓，facebook上周就封鎖一個擁有100萬成員及批評君主制的群組。政治漫畫家Khai Maew作品獲得廣大關注，將政治人物化為可愛角色，擅長以黑色幽默手法回應時事；有「泰版Banksy」之稱的藝術家Headache Stencil，於街頭噴上塗鴉諷刺軍政府，亦曾以#savehongkong聲援本港狀况。他曾把涉及貪污的政府領袖臉孔製成豬錢罌，亦設計沒有嘴巴的泰版麥當勞叔叔圖案，近日其展覽「Do or Die」在泰國外國記者會的會址舉行，籌備過程亦困難重重。他曾在訪問中表示不能習慣從小活在一個異見人士「被消失」的國家，批評媒體從不調查，自己過往多次被跟蹤，卻無悔說出真相。

麻木「微笑」 因不容有其他表情

「我的政治覺醒是在中學時，關心社會不只是大人的事。因為創作，我曾經差點被捕。」25歲的藝術家Baphoboy接受電郵訪問時說。按進其facebook專頁看，一幅幅色彩繽紛的插畫吸引眼球。大學時期就讀藝術系，他稱泰國的言論監控及打壓無孔不入，畢業作品就身受其害。他本想以1976年法政大學屠殺事件為創作核心，當年10月大學生舉行集會反對前獨裁者，軍方後來武力鎮壓，影片拍下亂槍掃射，更出現濫用私刑及強姦。其中一幅獲得普立茲獎的新聞圖片，拍下一名男學生被吊在樹上，並被人用摺椅毆打。事件至現在仍為禁忌話題，倖存者哭訴未還公道，2016年黃之鋒正正獲邀前往曼谷出席有關紀念活動，被拒絕入境引起風波。

Baphoboy說，其指導老師「建議他不要碰此個題目，因為校方或拒絕讓他畢業」，所以決定另開設專頁展示有關作品，表達所思所想。

他早期作品以黑色為主，相當陰森可怖，漸漸改為七彩夢幻風格，主題卻仍圍繞社會事件。他解釋：「面對社會我想保留一顆純粹的心，去質問這個世界，所以改用彩色，細路仔畫畫什麼顏色都會用。」就近日社運，Baphoboy發布一幅士兵持槍對準學生眼睛的作品，亦有圖畫諷刺從政者於制度壓跨人民，畫中人面對麻木的「笑容」，卻更令人心寒。他說，這受到泰國旅遊局強調當地是「笑容之國」的宣傳啟發：「畫出笑臉，反而增加暴力程度，代表一種被欺壓的狀態。我們好像要對社會每時每刻保持微笑，接受現狀，因為根本不可表達笑容以外的其他表情。」

「只是驚，便做不到任何東西」

「其中一幅作品，畫有身穿不同地區旗幟衣服的選手在比賽跑步，而泰國選手是跌在地上的。社會一直傾斜於有錢及權勢人士，有如封建時代的制度，令泰國落後他人，選手姿態有如向至高政權跪拜，相信會觸動不少支持制度的人的神經吧。」Baphoboy說，從制度根本改革才是泰國出路。他認為創作能令人更關心政治事態，而且任由觀者解讀及發問。本周包括Baphoboy等逾百名藝術家作品更於一個名為「Unmuted Project」的展覽展出，集體「表達抗爭意志」。面對「被消失」或被捕，他說會堅持表達所想：「講真，心底裏必定有恐懼，但我不會展示出來。如果我們希望發揮一些力量出來感染他人，只是驚，便做不到任何東西。想想，終有一天，當我們真的擁有思想及言論自由，便不用再懼怕了。」

■Baphoboy

網址：http://www.facebook.com/kenserkago

■Headache Stencil

網址：http://www.facebook.com/headachestencil

■Khai Maew

網址：http://www.facebook.com/pg/cartooneggcatx

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com