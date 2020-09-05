醫學滿東華：13價？23價？肺炎疫苗點揀好？

【明報專訊】陳太：「醫生，新型冠狀病毒全球爆發，我很擔心會受感染。我看電視廣告介紹了一種肺炎疫苗，是否接種後可以避免所有肺炎？」

醫生：「你是在指肺炎球菌疫苗嗎？其實肺炎可由細菌、病毒或真菌引起。新型冠狀病毒疫苗仍在研發階段，肺炎球菌疫苗亦只可預防肺炎球菌引起的肺炎。不過，肺炎球菌是最常見引致肺炎之細菌之一，經常匿藏於鼻咽內，當身體免疫力減弱時便乘虛而入。」

肺炎球菌感染，泛指由肺炎鏈球菌（或肺炎球菌）引致的疾病。雖然肺炎球菌一般只會引起較輕微的病症如鼻竇炎和中耳炎，但亦可引致嚴重甚至致命的侵入性肺炎球菌疾病，如入血性肺炎、敗血病和腦膜炎。幼兒及長者患上侵入性肺炎球菌疾病後，病情通常較為嚴重。

高風險者 隔年打13價23價疫苗

陳太：「13價疫苗跟23價疫苗有什麼分別？」

醫生：「肺炎球菌有超過90種『血清型』，當中有較高侵入性或抗藥性，如3、6A、19A。不同價數代表其可預防的細菌種類數目。13價疫苗有效預防侵入性肺炎球菌病及肺炎球菌引致的非侵入性肺炎，至於23價疫苗則包含更多種血清型，理論上提供了額外的保護，但沒有包括侵入性較強的6A。」

陳太：「醫生，是否只需要打一針便可以？」

醫生：「65歲及以上而沒有高風險的人士，科學委員會建議接種一劑13價疫苗或一劑23價疫苗。2歲或以上的高風險人士，應接種一劑13價肺炎球菌結合疫苗（13價疫苗），一年後再接種一劑23價肺炎球菌多醣疫苗（23價疫苗）。已經接種23價疫苗人士，應在上一次接種23價疫苗的一年後，才接種13價疫苗；而已經接種13價疫苗的人士，則應在上一次接種13價疫苗一年後，才接種23價疫苗。」

陳太：「我有高血壓，是否屬於高風險組別？」

醫生：「高血壓並非高風險因素。高風險人士包括曾患侵入性肺炎球菌病，缺乏免疫功能（如脾臟已切除、愛滋病、原發性免疫力缺乏症），與癌症和器官移植有關的免疫功能缺乏，與使用免疫功能抑制劑或類固醇有關的免疫功能缺乏，慢性疾病（慢性心臟、肺、肝或腎病）；還有糖尿、腦脊髓液滲漏或裝有人工耳蝸等。」

陳太：「明白了，醫生。雖然肺炎球菌疫苗不可預防新型冠狀病毒引起的肺炎，但肺炎球菌感染會有併發症，你還是替我接種肺炎球菌疫苗吧！」

文：鄺盈芮

（東華三院綜合診斷及醫療中心醫生）