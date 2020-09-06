哲學大牌檔：鬼懲罰壞人 人點解驚鬼？

【明報專訊】農曆七月，街上有人燒衣，一些白花卻無處安放。街角陰影晃動，會使人心裏發毛。但人為何要怕鬼？鬼在人的想像中，又為何要擔當替天行道、懲罰壞人的角色？

人總做過壞事 疑心生暗鬼

為興趣摸進大學課堂旁聽，後來成為了鹽叔網友的阿寬姨姨，在農曆七月十四晚上沒有乖乖留在家，反而答應了奇怪網上邀約，在工程師兒子的幫忙下，她第一次進入Zoom 的異域。一開始，聲音畫面都有問題，記者更突然熄燈捧上香薰蠟燭露出詭異笑容問佢驚唔驚鬼。阿寬卻非常淡定，說她確信有鬼，但人鬼頻道不同，笑說現在驚人多過驚鬼啦，卻跟猝不及防的小記和鹽叔分享一個親身經歷……

寬：我嗰時讀中學，夜晚溫書，攤在沙發上。客廳對開，有排燈掣在走廊旁邊，半夜我好似見到有個影，白色衫㗎喎，面對住牆，貼住。我以為係傭人，我就問，桂姐係咪你啊？佢就話，你叫我啊小姐？我就覺得好奇怪，點解佢應我又唔轉身過來嘅？我就行去開燈囉，走埋去啪咗又無嘢。

潘：「佢」答你？！好恐怖！！！

鹽：（緊抱自己雙臂）

潘：你都好大膽，唔會話見到當唔知行開就算喎。

寬：我諗我好奇多過驚，要去求真。我聽過啲朋友講話，鬼怕人七分，人怕鬼三分，我後生唔驚，幾大就幾大囉，到𠵱家，可能以前受過佛教薰陶，我覺得如果見得到的話，佢都是來求助而已，我哋能力高過佢哋。

潘：會唔會係因為覺得自己行得正、企得正，佢哋唔會嚟害你呢？

寬：咩平生不作虧心事，半夜敲門也不驚？我都無諗呢啲，不過我記得嗰陣做童軍，在鹽田梓夜晚一個人行出去睇星，都係幾恐怖㗎。好多星係好光，但個地方太空曠，得你一個人感覺係有啲恐懼。

鹽：咁你覺得點解人一般來說會驚鬼呢？存在都好，佢唔一定值得我哋驚嘛。

寬：唔知啊嘛，我們對unknown的東西都會有恐懼，去一個你未去過的地方，係咪都會有啲驚啊？我諗對鬼都係咁。或者係教育啦，從來聽到啲鬼古好恐怖，你做壞事，會有冤鬼尋仇，或多或少是學番嚟。坦白講，我哋個心有良知嘛，跌咗嗰啲唔講啦，一般人會知道一件事啱唔啱。我們或多或少都做過唔好的事，我都做過啦，去麥當勞，佢啲紙好用你都拿一疊走啦。到我後來學佛，才知有條戒叫「不予取」，不是你的東西、人哋無畀你，就唔可以拿。如果你唔清晰，咪會驚囉，你想像由細到大，真係可能會偷粒糖食、整蠱咗同學，咁咪疑心生暗鬼囉。

現實不公 信因果 平衡心理

即使做了虧心事，鬼的形色行事無人知係點，人為何會想像鬼是正義的判官，美少女戰士一般儆惡懲奸呢？唔可以專搞好人咩？阿寬猜想，或許跟傳統宗教（佛教）和教育有關，「講因果㗎嘛」。

鹽：你咁講，呢啲講法似乎由人創造出來，令你唔敢去做某啲事？又或者，會不會是想滿足我們想善有善報、惡有惡報嗰種心理需求，正如你所講的因果。

寬：係咪宗教都係用來control？方便佢哋行事嘛。我哋係羊嚟咋嘛，大部分人無認知咪跟從囉。或者有好唔公義的事，人的能力範圍解決不到，現實得唔到公義，覺得唔公平，好失望，想求番個balance，係個安慰囉。我都愈來愈黑心，無辦法，真係要有個宣泄的地方。有些話我從來都無講過，即使到現在，我都講唔出口，我唔會講，但我都會希望，七月十四呢，佢哋會出嚟搞吓party。我唔會叫做報復，得番個平衡囉。

相信因果報應，好人有好報、惡人有惡報便是合理期望。對因果的思考，最近卻使阿寬非常痛苦，「啲人話，你哋𠵱家做埋啲咁嘅陰騭嘢，顧住收尾嗰兩年，實有報應。但我有時唔太敢講，當話有因果時，有冇考慮到我哋現在面對的一切已經是個果？」她舉例，問香港的情况為何發展至此，「有啲咩調查，起高鐵有諮詢文件要你哋畀意見，你有冇睇？我冇睇嘛。All these years，我哋冇參與過監察，太信任個政府了，或者大家忙於搵食。我承認，我懺悔，我覺得呢啲就係我哋嘅果」。因果邏輯將所有事情來由合理化，連對不公義的憤懣都似乎失去理由，「呢啲係我哋嘅果，唔代表我無憤怒，唔代表我接受嘛！但當我咁去睇事情，就等於我無憤怒嘅ground囉」。

鹽叔和我一時間無以應對，事後攝高枕頭時才想到寬解的話：孽報即使是咎由自取，可以嬲自己不爭氣，但它豈不同時也是推動身受其害的我們，嘗試令世界變得更好的因？

活在當下 超脫因果觀念行善

阿寬留意到把話題拉遠了，體貼地主動歸納，總的來說，還是覺得對因果有恐懼是好事，比如怕坐監便不去偷東西，那是被恐懼引導行為，形容因果觀念對她來說就像另一套法律。

因果觀念可以規範人的偏差行為，同時也能鼓勵人行善積福。曾經學佛的阿寬以前頻繁地參加法會和做禪修，說有天叮一聲醒過來，覺得不再需要宗教，問禪師得唔得，禪師道，你話得就得。阿寬覺得對因果的執念可以是人學習行善最初的依據，讓人有動力心甘情願做好事，但有一天始終要超脫這概念行事。說起有次在緬甸，她買了多個橙給當地僧人，住持建議她親自供僧，說功德大些，她婉拒了，「做供養時唔係應該三輪體空嗎？無報施的人，無受益的人，無merit（功績）」。她對福報的想法是，能推動人行善也是好事，她即使做同樣的事，只是因為想做，「是『不能不』的感覺嘛」。她卻也退後一步說自己其實很自私，「人哋話你真係好心，我都話一比九十九，我99%幫人，都有1%補償緊自己。我細個遇到問題無人幫，𠵱家見到類似的人好慘，就飛身撲出去，呢個係滿足緊自己，以前無得到的，𠵱家補償番」。

鹽：講到尾，你信唔信因果，即係最後會有balance？雖然好多證據顯示無，但有些哲學家會講，焗住要信的。如果我們不信，哲學叫「德福一致」，即是好人有好報、壞人會有惡報，就無乜做好人的動力。雖然你做道德的行為不為了有好回報，如果係，其實就不是道德的，但佢哋都覺得太誇張的德福不一致會令人完全崩潰，做不到道德行為。

寬：我認同㗎，我覺得要有一個方向囉。

潘：雖然你不為了好報而做好事，但都認同世界應該這樣運作？

寬：我諗係一個過程。心裏有一樣嘢畀你執實，引導你應該做什麼，比如我一開始學佛，一定有一些事引導你去接觸，可能係覺得好唔如意，那一刻攬住禾草都當是水泡的。Ok，學佛就去到行善積福、福有攸歸，我當時學佛做的善事就似開支票，慢慢成為了習慣，就等於我們背乘數表，背開咗你就識用喇。但去到一個點時，你真係要醒啊，你要知你唔可以將個means（手段）當成係個end（目的）。呢個係個技巧，不是個終極。我看見宗教裏面，好多人當這就成了，去做法會，去做義工，又去朝聖禪修。然後我睇吓你在現實生活中，邊一忽似教徒！令我好氣憤的。

潘：所以「福德一致」可能就是你形容的開始那一點？

鹽：康德的講法就是，那是做好人不得不有的預設。唐君毅都有講類似的事，如果不相信世界不停向好的方向發展，人好難捱下去，keep到自己做個好人。

寬：我同意的，但要進化。我𠵱家覺得，你要脫掉那層皮，呢個觀念。初初你靠揸住呢個觀念來到這裏，但應該在這裏倒過來，思考如何將那些theory apply在日常生活中。見到有人需要坐你就讓座，好簡單，唔係「我要做好事」。

潘：但為何不能繼續沉迷在這個觀念入面呢？

寬：什麼叫當下呢，here and now！我們的時間點線面，一分一分、一日一日過嘛。我們說無常，我點知我下一分鐘呼吸如何？不來就沒有了，講咁遠做咩？人哋需要什麼幫忙，你就去幫什麼忙，咁我就覺得好夠好夠了。

【後記】

好人有好報

訪談在晚上將近十一點完結，阿寬見夜，便搭的士回家，到家後向我們報平安。車費83大元，她拿出了100元唔使找，說想到的士大哥受疫情影響生意一定差了許多，自己還有一點能力，why not？她道謝說這一個半小時讓她紓解了一些鬱結，深深體會到生命如何影響生命，希望司機心情好一點，連鎖效應會如何接續，又好難估計喎。好人有好報，我們如此期許。

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做好人的兩難

【明報專訊】信不信鬼神的存在，看似和做個好人無關。但想深一層，人類相信鬼神，可能反映到「做好人」的兩難。

要做好人，不是你做好事就可以。捐錢給遇到天災的地區，算是好事吧？但如果有個富豪只為贏得「慈善家」的美名，甚至因捐錢會有其他得益，才去捐這份錢，我們會說他是好人嗎？孟子談到人人皆有做好人的能力時，也說「今人乍見孺子將入於井，皆有怵惕惻隱之心；非所以內交於孺子之父母也，非所以要譽於鄉黨朋友也，非惡其聲而然也。」見到有小朋友掉進井中，想去救他，也不是因為認識他父母，或有好的名聲，而是真的想為他好去救他。

要做好人，不只行為要好，行事動機也要好。只有真的為他人着想，你才算得上是個好人。

壞人有好結果 好人難做

但這就會出現「好人難做」的情况。如果做好人必定是出於為他人着想的動機，那做好人跟自己利益真的無關，甚至常有損失。「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」可說是人間常態。壞人行事只講求自己利益，物質生活過得比常為人着想的好人好，不是十分合理嗎？

哲學上來說，這是所謂「德福不一致」的問題：有德行的人，得到的福報跟他的德行不成比例；反而沒有德行的人，卻可以過着安好的生活。

看倌或會說：這不是世界的常態嗎？有什麼哲學問題？

問題就是，接受德福不一致是這世界的真相，但認知這事實後，還可有足夠動力做好人嗎？知道壞人常有好結果，好人卻不時慘淡收場，我們還能繼續做好人？

「德福一致」做好人先決條件？

這就帶到鬼神的問題了。鬼神是否存在，這裏先存而不論。但為什麼人需要相信有鬼神，就可能跟「好人難做」這問題有關。德國先哲康德說，能實踐道德，不得不先預設「上帝存在」和「靈魂不滅」，因為只有這樣，才覺得在死後世界上帝可以公正地裁決人的一生所做的好事壞事，德福才能一致，我們才「頂得住」，在這「好人無好報」的世界努力做個沒有回報的好人。

大儒唐君毅也說，良心雖是根擎天柱，但這根擎天柱也有撐不住的時候。面對世界多麼不公平，良心也不一定能撐下去。唐君毅覺得或只能相信「一切善終將實現」這個宏願，才能頂下去。但回頭一想，可能相信有鬼神的存在，也是我們的救贖，讓我們可以寄望「壞人終有惡報，若然未報，只是時辰未到」。

如此，終歸人還是有向善的傾向。不然都不用為了「想」做好人，而相信鬼神存在，平衡一下心理，否則直接做壞人不更簡單？始終到了午夜夢迴，大家總有想過，如果那些壞人能有報應，你說多好。

文 // 潘曉彤、嚴振邦@好青年荼毒室

圖 // Alison Hui@a.h.inkpen

編輯 // 蔡曉彤

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