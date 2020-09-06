【明報專訊】信不信鬼神的存在，看似和做個好人無關。但想深一層，人類相信鬼神，可能反映到「做好人」的兩難。

要做好人，不是你做好事就可以。捐錢給遇到天災的地區，算是好事吧？但如果有個富豪只為贏得「慈善家」的美名，甚至因捐錢會有其他得益，才去捐這份錢，我們會說他是好人嗎？孟子談到人人皆有做好人的能力時，也說「今人乍見孺子將入於井，皆有怵惕惻隱之心；非所以內交於孺子之父母也，非所以要譽於鄉黨朋友也，非惡其聲而然也。」見到有小朋友掉進井中，想去救他，也不是因為認識他父母，或有好的名聲，而是真的想為他好去救他。

要做好人，不只行為要好，行事動機也要好。只有真的為他人着想，你才算得上是個好人。

壞人有好結果 好人難做

但這就會出現「好人難做」的情况。如果做好人必定是出於為他人着想的動機，那做好人跟自己利益真的無關，甚至常有損失。「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」可說是人間常態。壞人行事只講求自己利益，物質生活過得比常為人着想的好人好，不是十分合理嗎？

哲學上來說，這是所謂「德福不一致」的問題：有德行的人，得到的福報跟他的德行不成比例；反而沒有德行的人，卻可以過着安好的生活。

看倌或會說：這不是世界的常態嗎？有什麼哲學問題？

問題就是，接受德福不一致是這世界的真相，但認知這事實後，還可有足夠動力做好人嗎？知道壞人常有好結果，好人卻不時慘淡收場，我們還能繼續做好人？

「德福一致」做好人先決條件？

這就帶到鬼神的問題了。鬼神是否存在，這裏先存而不論。但為什麼人需要相信有鬼神，就可能跟「好人難做」這問題有關。德國先哲康德說，能實踐道德，不得不先預設「上帝存在」和「靈魂不滅」，因為只有這樣，才覺得在死後世界上帝可以公正地裁決人的一生所做的好事壞事，德福才能一致，我們才「頂得住」，在這「好人無好報」的世界努力做個沒有回報的好人。

大儒唐君毅也說，良心雖是根擎天柱，但這根擎天柱也有撐不住的時候。面對世界多麼不公平，良心也不一定能撐下去。唐君毅覺得或只能相信「一切善終將實現」這個宏願，才能頂下去。但回頭一想，可能相信有鬼神的存在，也是我們的救贖，讓我們可以寄望「壞人終有惡報，若然未報，只是時辰未到」。

如此，終歸人還是有向善的傾向。不然都不用為了「想」做好人，而相信鬼神存在，平衡一下心理，否則直接做壞人不更簡單？始終到了午夜夢迴，大家總有想過，如果那些壞人能有報應，你說多好。

文 // 嚴振邦@好青年荼毒室