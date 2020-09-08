新研發：內置AI識別人臉 毋須拍攝保私隱

體積細小——港大計算機科學系副教授黃君義與團隊研發的體溫探測儀（圖左）體積細小，能從熱成像中識別人臉，有別於一般人臉偵測系統需要拍攝人臉，減私隱外泄風險。（李佩雯攝）

【明報專訊】具人臉偵測功能的熱成像探測儀，需要拍攝照片作面部偵測，增私隱外泄風險。香港大學計算機科學系副教授黃君義、講師蔡綺琼及其研究團隊，最近成功研發的熱成像探測儀，同樣具人臉偵測技術，但可保障個人私隱。

可找出沒戴口罩人士

探測儀體積細小，如方形盒子，只設有熱成像鏡頭，內置微型電腦，因此毋須接駁電腦也能獨立操作。特別之處是內置的AI技術能從熱成像中辨別人臉及探測體溫，由於熱成像只反映人體溫度，有別於一般照片能清晰顯示人臉特徵及輪廓，解像度亦只有160×120，可保障個人私隱。此外，探測儀亦可識別沒有戴上口罩人士。如訪客額頭溫度過高或沒有戴口罩，電腦會自動通知。

備無線上網 定時下載疫情資訊

探測儀為何能偵測熱成像人臉？黃君義解釋：「內置的AI系統從過萬張熱成像人臉中學習，當中有些人戴上口罩，有些則沒有，讓AI學會識別熱成像人臉及戴口罩的特徵。」裝置亦備有無線上網功能，定時下載疫情資訊，任何人只需掃描裝置上的QR code登入網站，便能知悉附近有沒有確診個案。探測儀耗電量低，只需5V電源，相關熱成像畫面可傳到擁有者的上網裝置，以便實時監測。

黄君義表示，系統成本約3000元，比市面同類系統便宜，而且體積細小，適用於小型商戶或私人大廈，有望不久將來投產。