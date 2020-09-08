高科技陶瓷 「硬」闖腕表界成寵兒

【明報專訊】當大家提起陶瓷，一般先想到是用來製作餐具、茶具、花瓶擺設等的傳統材質，近年卻成為深受腕表品牌歡迎的製表物料。也許你疑惑，陶瓷一摔即碎，如何製成天天佩戴的腕表？其實「陶瓷」代表的並非只有這些經燒製而成的器具，陶瓷的原本定義是「經燒結製成的無機非金屬材料」，而腕表界使用的便是「高科技陶瓷」。

文：張曉冬

什麼是高科技陶瓷？東方表行大中華區市場推廣部主管曾子禧解釋：「在製表界來說，用到的高科技陶瓷，主要成分是二氧化鋯（zirconium dioxide）粉末，通常以高溫高壓的形式燒成糊狀注模，再反覆加熱、加壓等工序而成。」

今時今日說到高科技陶瓷腕表代表，普遍都認為是Chanel的J12；但若以製表史上來看，第一個製作高科技陶瓷腕表的品牌，鐘表界公認是Rado。曾子禧說：「Rado在1962年發布DiaStar腕表，是首個使用高科技陶瓷物料的腕表品牌。品牌形容它是世界上第一枚防刮的腕表。」當時DiaStar使用的物料，並非現時主流的二氧化鋯，而是碳化鎢（tungsten carbide），是鎢和碳在氫氣下高溫燃燒時形成的灰黑色化合物。後來在1973年，Omega也製作了首枚黑色陶瓷殼Seamaster腕表，成分是碳化鎢和氧化鋁（aluminium oxide）。

比鋼硬及輕 防刮耐磨

腕表界開始投入研發高科技陶瓷的應用，是因為它適合日常佩戴的特點。「尺寸相同的高科技陶瓷會比鋼輕約60%，但比鋼硬。在大家較認知的天然物料中，只有鑽石和藍寶石（sapphire）比它更硬，所以有防刮耐磨的特質；而因為其親膚性，接觸皮膚也不易產生過敏問題。」但每種物料有優點也有缺點，太硬的東西往往會因失去韌度而變得較脆。曾子禧補充：「高科技陶瓷的確比很多物料都硬，但不代表它絕不會被刮花，例如戒指上的鑽石比高科技陶瓷硬，碰撞時陶瓷便會破損。還有一點要注意，陶瓷物料具親油性，容易產生污垢，需要定期清潔，可以小牙刷清除油污。」

高溫影響成色 鮮黃鮮橙難製作

一般來說，黑色的高科技陶瓷最易製作，白色其次（難度在於控制純淨的白色），其他顏色的陶瓷則更難。「製作過程中要反覆燒製、收縮硬化，以達需要的硬度和穩定度。陶瓷顏色由加入的氧化物形成，溫度會影響成色，在高溫下鮮色很難維持，所以可以說顏色愈鮮艷的陶瓷愈難做，例如鮮黃。Omega在2014年推出過鮮橙色的陶瓷表圈Planet Ocean腕表，Hublot在2018年也推出了鮮紅色陶瓷的Big Bang Unico Red Magic腕表，都是其他品牌鮮見的顏色。」

表圈應用 「百事圈」雙色演繹

除了表殼，近年不少品牌也開始將陶瓷應用到機芯、表盤等不同部分，但特別值得一提的是表圈上的應用。佩戴腕表時，表圈是最常受碰撞的部分，所以不少以精鋼、貴金屬製作的腕表，也會配上陶瓷表圈，例如2005年開始製作專利陶瓷物料Cerachrom表圈的Rolex。「2014年品牌復刻了俗稱『百事圈』的GMT-Master 6542紅藍雙色表圈。在Cerachrom表圈的上下兩部分做出不同顏色，工序更難，因為要嚴格控制化合物的反應，才可以做到想要的顏色和完美對稱的效果。」

結合紅金、鈦金屬「上天下海」

隨着陶瓷技術的成熟，其在腕表上的應用及變化也愈來愈廣，例如擴展至潛水表領域。Omega近年便推出表殼由一整塊陶瓷製成、可潛至600米水深的Seamaster腕表，還有Blancpain最近以紅金配搭陶瓷的Fifty Fathoms等。「另外還值得一提的是IWC去年面世的Ceratanium表殼飛行員腕表，Ceratanium是一種專利瓷化鈦金屬物料，顏色像淺啡色的沙，比一般高科技陶瓷更輕，結合了鈦的輕身堅固和陶瓷的堅硬抗刮特質，非常特別。」Hublot也有一種結合陶瓷物料和黃金的專利18K Magic Gold，可見陶瓷物料的發展空間很大。

◆製作「陶瓷」4部曲（圖）

Step1：淺灰粉末

Step2：加熱注模

Step3：收縮變硬

Step4：清潔打磨

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪