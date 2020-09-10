香氣滿室 家居變悠閒「植物園」

【明報專訊】今年5月，Loewe的創意總監Jonathan Anderson在社交媒體事先張揚推出全新植物精華家居香氛系列，在9月初終於正式面世。其實Jonathan Anderson在加盟Loewe的初期已有推出蠟燭及香薰的想法，數數手指他於2013年加入Loewe，轉眼7年這個家居香薰系列終於面世，這個醞釀多時的家居香薰系列，與品牌的其他出品一樣，都是充滿藝術氣息和故事。

Jonathan Anderson自稱醉心園藝，以及對植物及其獨有香味情有獨鍾，他解釋這個全新植物精華家居香氛系列的意念：「我從家居生活樂趣角度出發，旨在營造舒適悠閒的家常氣氛，輕鬆寫意心情油然而生。」他挑選的香味都與自己的經歷有關，例如其童年歲月以及後來不同旅程的回憶，還有在皇家植物園邱園（Royal Botanic Gardens, Kew，位於倫敦西南部，收納5萬種植物的植物園）與香薰藥劑的調配，是混合了科學知識與個人情感的昇華。「這概念啟發自我對地理大發現時期藝術家對植物生長詳細紀錄的濃厚興趣，例如英國藝術家Anna Atkins的藍曬水藻相片、西班牙探險家Mutis繪製的南美洲野生植物插圖，還有日本攝影師小川一真（Kazuma Ogawa）運用照相製版技術拍攝的日本花卉照片等。」Jonathan Anderson解釋。從包裝來看，可見系列推崇的正是植物本身，包裝上由攝影師Erwan Frotin拍攝的種植物，帶有標本照片的效果。

氣味方面，Jonathan Anderson跟Loewe調香師Nuria Cruelles調配演繹了11種植物香氣，包括金銀花、紅菜頭、杜松子、番茄葉、芫荽、甘草、豌豆、牛至、柏樹果、常春藤及大麻味香精（此香氣在港沒發售），這些植物與我們一向認知的香薰材料大相逕庭，令人好奇。這11種香氣會推出香薰蠟燭及家居香味噴霧，其中番茄葉、甘草及常春藤3種香味，更會推出無火藤枝香薰。

系列器皿 靈感來自古典器具

系列用上的器皿，設計靈感也有其底蘊，如香薰蠟燭和藤枝香薰的器皿，靈感源自Jonathan Anderson幾年前競投到的公元前5世紀古希臘陶杯，棱紋效果卻充滿現代感。系列中的蠟製燭台，設計靈感則來自一款法國路易14時期的古典蠟燭台，對應不同年代的設計，令整個植物精華家居香氛系列更添溫馨雋永之感。

文：溫兆明

■查詢：Loewe 2776 6881（K11 Musea店）