職場news：疫下反思「辦公室」定位

【明報專訊】疫情下，記者有朋友因家居不便work from home，而要短租酒店房作為工作間。在全球各地抗疫大半年後，工作方式受到重大衝擊，令大家重新思考辦公空間的定位。一個舒適的工作環境、人與人之間的交流、有啟發力的人際關係與活動安排，在疫情下其實仍然重要。

現時疫情稍緩，以酒店級豪華裝修設計的共享工作空間The Great Room（Workplace Operator Readiness Council成員），聯同多個全球工作空間營運商及來自各行業的策略顧問，共同制定《重返辦公室》手冊，落力為會員營造良好工作環境。為了讓會員能在繁忙的工作中，依然有寓工作於娛樂的體驗，The Great Room在網上舉行一連串會員活動，聯繫更多身處不同地方的會員，並邀請各行業專家主持分享會等學習環節，啟發思考及連結志同道合的人。

The Great Room推動全新Great Minds Never Think Alike活動，雲集亞太區內各行業的領袖，分享他們日常工作與娛樂的秘訣，讓會員從中獲得啟發。會員亦可參與工作空間舉辦的集體鍛煉、冥想和其他療癒工作坊，還可享受其他福利，例如心儀品牌的獨家購物折扣等，同時滿足會員的精神、身體及營養需要。

查詢：thegreatroom.co

整理：張曉冬