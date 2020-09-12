在家擺「車仔檔」賣奶茶章魚燒

金黃「麵包」——每套材料都包啡色乾粉彩一支，因為把黏土搓成麵包模樣後，要用手指把粉彩刮出來的粉末塗在麵包之上，便有如將麵包烘至「金黃色」的效果。（黃志東攝）

自製「爐具」——最初Ivy在網購平台找到迷你煮飯仔爐具，但已斷貨，她乾脆教學員用黏土自製爐具和平底鑊。（黃志東攝）

趣致車仔檔——同樣是木頭車，換上不同顏色及食物擺設，便由本土奶茶檔（左）變成日本風的章魚燒車仔檔（右）。（黃志東攝）

【明報專訊】潮流興懷舊，手作也一樣。從事兒童教育興趣班多年的Ivy Ng，在瀏覽台灣購物平台時發現了木製手推車組裝配件，啟發她創作出一系列迷你「車仔檔」，包括糖果車、麵包車、日式章魚燒小食車等，說到最受大人歡迎的，必然是能夠勾起兒時回憶的港式奶茶檔。

Ivy在購物平台訂購原木色的木頭車模型配件回來後，就開始構思如何令它變得更地道、更有趣。奶茶、三文治、腸仔煎蛋等都是熟食車仔檔不可或缺的食物，她便用輕黏土及樹脂黏土製作，猶如小孩子玩泥膠一樣。不過，由於體積細小，一檔載滿食物的車仔檔，每每要花4小時才能大功告成，絕對是耐性大考驗。「看上去好像很容易，但是即使做一罐罐頭，由搓黏土、捲招紙、塗膠水，也要花上幾分鐘才能完成一罐。加上你不止做一個，例如雞蛋要做一打，罐頭又要做5、6罐，所以上課時間很緊迫，特別是網上課堂，一般我都會教學生做第一個，讓他們掌握技巧後，有時間再慢慢做。」

除了木頭車，黏土也是Ivy從台灣購物平台訂購回來，「因為台灣的沒那麼快乾掉，如學生想網上上課，我會盡量在臨上課前把材料從大包裝中分成小份寄出，確保材料在上課時仍是良好狀態」。她指車仔檔另一個好玩的地方是可以加入很多個人元素，如茶檔招牌貼紙可以自訂名字、食物擺位可自由發揮等，完成後可變成家中小擺設，很有感足感。

■港式奶茶檔工作坊

主辦：心悅手作@自由人

費用：網上課堂$360/堂（約2.5小時），實體課堂$450（約3小時）

查詢：9330 9992