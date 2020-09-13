無定向學堂：殘疾人士 抗疫指南

【明報專訊】轉眼間，我們已經戴了9個月口罩，多少適應了勤洗手、注意個人衛生的新日常。現在可以稍微放鬆肩膀的時候，記得不忘抬頭環顧四周，關心身邊一些脆弱社群的需要。因為，他們正努力克服轉變，一些一般人沒有想過會面臨的挑戰，如視障人士如何分辨口罩前後、聾人看不見對方口型如何有效溝通，乃至傷殘人士每日花多少時間和氣力去清潔輪椅。

今次無定向學堂，除了想向個別有需要人士和照顧者提供抗疫小貼士，亦希望讓大家認識到他們面對的困難，在日後哪怕只是向視障鄰居多說一句：「這款口罩的橡筋位在外面㗎」，已是大幫忙。

視障人士的難處

買一次口罩 練習多個月

心光盲人院暨學校校友楊恩華說，疫情爆發後的感受都與口罩有關，由撲口罩到戴口罩都充滿挑戰。他記得，年初從新聞知悉疫情爆發，人們開始搶口罩，他亦馬上到藥房尋找但無果，最後要透過不同盲人機構幫助才覓得口罩。「有些有心商家都指定留一些口罩給殘疾人士去買，但他們提供的地點不多，我們視障人士不熟那裏就好難去買。」

心光老師黎健賢解釋，如果是全失明人士，要到訪一些陌生地方並不容易，需要經過以月計的定向行走（Orientation and Mobility，簡稱O&M）訓練課程，由老師慢慢教導他們到指定地方購物，「就算完成訓練，都不知道那裏還有沒有貨（口罩）」。

戴口罩又是另一困難，約有一成視力的恩華說，戴了口罩多月，至今仍然是很大問題。「有些口罩外層有顏色較易分辨，但有些內外一樣顏色的，不透過摸口罩是很難分前後。」恩華說，由於口罩有不同款式，因此每換一個新款口罩，都要重新適應。

1.清潔雙手

2. 分上下：摸鐵線位置，有鐵線是口罩上方

3. 分前後：摸風琴位置，口罩外面一定是風琴向下／或摸橡筋位置，大部分耳繩黏貼位置都在口罩的內面*

* 不同品牌的口罩耳繩位置有別

小貼士：盡量買同一款口罩，每次換新款口罩，宜先知道耳繩黏貼在內層還是外層，會較摸風琴位置方便

建議：口罩製造商在口罩外層鐵線中間位置加一個凸點

邀來心光學校點字製作部職員張恩育幫忙示範，他駕輕就熟地先從口袋拿出包裝紙巾，包好用過的口罩，再使用酒精潔手液搓手。

手杖亦要勤清潔。

摸不到凸字--恩華說疫情之下，電梯按鈕多了一層膠膜，阻礙摸凸字，因此需等到有其他乘客才搭升降機。

注重手部清潔--黎老師說公眾人士或存在誤解，其實視障人士因日常需要多用手感受物件，他們的個人衛生自理能力一直都很好，甚至比一般人更留意手部清潔。

聾人/弱聽人士的難處

戴口罩 看不到口型

疫情最影響聾人的地方，主要是接收資訊和溝通。語橋社資聾人老師張珮賢解釋，疫情下，聾人如需看醫生，因雙方都戴口罩，看不到口型，時常出現溝通上的誤會。她舉例，同樣是將尾指放在嘴唇下方的手語，但配搭露齒笑代表「弟弟」，嘟嘴代表「妹妹」，意思大不同！

張珮賢慨嘆香港社區支援聾人方面非常落後，尤其是政府宣布確診消息或新政策，TVB都沒有手語翻譯，聾人只能等待香港電台或政府網頁更新手語翻譯消息。「電視不斷重播畫面和片段，但卻沒有手語翻譯，聾人好迷惘，不知道是不是口罩賣光了，要去哪裏買。亦分不清資訊，不知道要如何幫自己和保護自己。」

疫情下聾人溝通

1.不要除下口罩

保護自己和他人，聾人都避免除下口罩溝通，主要以手語交流。

2.善用電話語音輸入作輔助。

尤其去銀行、購物或看醫生時，溝通牽涉較多資訊，用紙筆書寫或會遺漏資料，因此聾人會將電話遞給銀行職員或健聽人士用語音輸入，以得到完整資料。

3.戴透明口罩

疫情之初，成功訂到數盒美國出產的聾人專用透明口罩，但現時已無法再訂，香港亦找不到。現只在需要手語傳譯的場合，才供手語傳譯同事使用，讓別人看清表情和口型。

小貼士：記得助聽器都要用酒精消毒濕紙巾清潔。

傷殘人士的難處

清潔輪椅 繁複耗時

為免將病毒帶回家，我們現在都學會，回家後第一時間在門口消毒衣物和鞋，妥善棄置口罩與清潔全身才入屋。但對於用輪椅代步的傷殘人士和老人家來說，輪椅就像身體的一部分，但輪椅的清潔工序繁複又耗時。路向四肢傷殘人士協會活動幹事曾耀傑說，每次完整清潔一次輪椅至少半小時，尤其車輪清潔最費勁。

清潔輪椅步驟

1.清潔骨架及配件

用除塵掃或吸塵機清理輪椅灰塵和頭髮，再用濕布抹骨架油漆位。

2.清洗座墊和背墊

用1:99漂白水濕布抹座墊和背墊，放在通風處吹乾，別放進洗衣機避免破壞材質。

3.檢查扶手墊破損

如有破損應立即維修更換，否則容易藏污和滋生細菌。

4.清理軸心和注意軚紋

注意軸心卡住頭髮，亦要檢查軚紋有沒有破損。

建議：門口準備一張地氈，噴上1:49比例稀釋家用漂白水，徹底清潔每個車輪，並每天更換地氈。

小貼士：

1. 小心生鏽，疫情下清潔次數增加了，亦應使用具殺病毒成分、腐蝕性較低的清潔劑。

2. 避免直接噴灑液體到電動輪椅電子零件上

3. 適量使用潤滑劑，避免因使用過多而沾染灰塵。

引入共融災難管理概念

保障殘疾人士有備脫險

路向項目主任李日說，有輪椅人士向他們反映，外出買口罩時較困難，甚至有傷殘人士被藥房老闆趕走，說他阻住做生意。「傷殘人士的選擇其實較一般人少，希望大家可以將心彼己，留一些選擇給沒那麼多選擇的人，例如是否真的有需要買這麼多口罩？是否需要炒高物資價錢？買的時候可多想一步。」他亦鼓勵大家留意社區附近的傷殘人士的生活情况，是否需要替他們買物資。

上月，香港賽馬會災難防護應變教研中心連同以上3個機構拍攝了3條「殘疾人士抗疫指南 」影片，希望大眾多點了解殘疾人士在疫情下的需要。教研中心總監羅信堂說希望香港能發展出共融災難管理方式，即在發生災害時，除了公眾要掌握防災知識，亦會特別照顧脆弱社群。「應該無人會反對今次疫情是一個災。」羅信堂強調要由政府牽頭制訂全港防災制度，亦要組織社區應變網絡，「不同社區有其獨特性，例如大澳經常水浸，不同持分者各有分工，可能士多老闆最靠近河，會最快發現水浸，他會走去通知其他居民」。在制訂防災應變方案時亦應考慮區內脆弱社群如獨居老人、殘障人士等，因為只有住在該區的人最明白他們住在哪裏、哪個位置出入特別困難。

助理總監吳惠玲補充，日本在2011年發生3‧11大地震之後，修訂了共融災難管理方式，「香港人喜歡到日本旅行，而外國人在日本已經是弱勢社群，因為聽不明日文，有事發生時較日本人不利。因此，他們針對弱勢社群，設立外國人corner，在那個角落會有說不同語言的工作人員，告知你現在的情况、將會接受什麼援助、如何被跟進等」。

吳惠玲說共融災難管理在全球來說仍算是新概念，聯合國在2015 年於日本仙台市大會上通過《2015-2030 年仙台減少災害風險框架》，說明未來15年各國要如何更有效地應對災害，如何保護市民，最新特別提到保護脆弱群體的方法，「大原則是他們（脆弱群體）除了有這個（防災）權利，亦有能力去保護到自己，只要有知識和做好裝備」。

猶記得，楊恩華說其實視障人士只要有了口罩等工具，自己就足以抵抗到災難，但亦希望大家在口罩設計上多點友善，亦可頻密些清潔消毒電梯按鈕，以代替那一層膠。

文//彭麗芳

圖 // 彭麗芳、受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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