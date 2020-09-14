實心實意：復康院舍 人性+彈性實現居家安老

合適方案——長者照顧和護理，要因應個人需要制訂合適方案，幫助他們改善問題的同時，亦要重視其尊嚴。（Tomwang112@iStockphoto）

【明報專訊】以前每當談到養老，許多人會認為人老了就要入老人院。但今天相關的觀念已改變，一些安老機構在開展及提供服務時，會以居家安老作為目標，近年更注重復康服務，幫助中風、手術後、患有慢性疾病的長者恢復身體和心理健康。

事實上，有不少體質和自理能力較佳的長者，不一定要入住院舍，可以居家安老。由於長者的教育程度、性格、家庭背景、身體、心理、社交及靈性上的狀况和需要都各有不同，他們及其家人對安老方式亦各有要求、意向和選擇，因此安老機構的服務應做到貼地一點，朝多元化方向發展，以求更全面地回應需求。就像以下手術後復康並回家安老的個案，長者和家人的意願、院舍的靈活配合，在達成護理目標上舉足輕重。

手術前後入住院舍 先調理後復康

81歲陳婆婆（化名）雙膝出現嚴重退化性關節炎，需要更換兩邊膝關節，並在公立醫院排期。獨居的她雙腳經常疼痛，步履不穩，需要使用助行架。原本她可以更早接受膝關節更換手術，但因未能將血糖和血壓控制得宜而錯失機會，更需重新輪候。後來婆婆的左膝關節更換手術安排了在2018年11月，她的女兒希望幫助媽媽抓緊新機會，因此在手術前兩個月，安排她入住基督教靈實協會設於將軍澳的靈實胡平頤養院（下稱胡平）。

經院舍的專業人員評估後，婆婆需先控制血糖、血壓和接受痛症治療。另外，她當時亦面對輕微的小便失禁問題，治療師教她做盆骨運動，護理人員則幫助她養成正確的排便及飲水習慣，配合糖尿的控制，最終失禁得到改善。

在她入住院舍的兩個月時間，因血糖和血壓控制得好，可如期做手術更換左膝關節。出院後陳婆婆返回胡平休養並接受復康治療，包括物理治療、運動及痛症治療等，目的是保持術後膝關節的能力，並為下一次手術做準備。婆婆康復進度良好，幾個月後，已更換的膝關節不再痛。然而雖然右腳仍待接受手術，但婆婆想回家了，女兒不放心，擔心她獨個兒不能管理好身體狀况，媽媽卻堅持要回家住宿。

半日護理 滿足回家盼望

為此，院舍、女兒和婆婆達成了3方共識，就是讓婆婆「放假」，每天早上回胡平，由護士為她量血壓、血糖，並提供健康餐食。她在院舍洗澡和吃午餐後返家，由於她住得不遠，可步行往返。這種護理模式持續半年，婆婆的身體狀况保持得十分理想。後來右膝關節的更換手術訂在2019年11月，此前一個月，婆婆再次入住胡平。與上次一樣，手術出院後她繼續入住胡平及接受復康治療，至2020年3月，她雙腳的行動力大大改善，並有能力自理，惟因新型冠狀病毒肺炎疫情，女兒擔心媽媽經常外出有風險，所以讓她多住一段時間。最後，女兒在5月將她接回家安老。

重視長者尊嚴

在長者照顧和護理的範疇上，重點之一是因應個人獨特需要和身體狀况，制訂合適方案，而且在幫助他們改善問題的同時，亦要重視其尊嚴。例如胡平會幫每個院友安排如廁訓練，既希望提升自理能力，也幫助改善失禁問題，因為對長者來說，在尿片上排便既不舒服，亦令尊嚴受損，若有人定時及在他們有便意時加以協助，是一項訓練，也是一份尊重。

除了院友之外，對於家人的需要，院舍亦須關注和積極予以配合。例如為長者提供短期照顧服務，由一星期至一個月不等，視乎需要而定。這項服務旨在於家傭放假回鄉時，長者可繼續得到有質素的照料。至於家人或照顧者的壓力更不足為外人道，極需減壓或充電，因此如果他們想去旅行或暫時放鬆一下，也毋須擔心長者，因短期照顧服務可給予家人或照顧者可靠的支援。

人性化護理固然重要，院舍亦引入新科技提升照顧質素，例如用具備尿濕提示的智能牀，亦計劃安裝可讓病人與護士台直接對話的緊急警鐘系統等。相信在未來，人性關愛結合先進科技，可締造更舒適、溫暖和安全的安老院舍環境，為長者帶來更優質的生活。我們今天走多一步，盼為長者的明天鋪下更平坦的路，讓他們將來每一步都走得更平穩和平安。如果在照顧長者方面有任何需要或疑問，可致電2703 2000。

文：袁麗華（靈實胡平頤養院院舍經理）