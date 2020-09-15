劉浩昌帶領「長龍」畫室 因材施教 孩子憑畫衝出國際

【明報專訊】由建築師轉行當繪畫導師當然有點奇；小畫室開了23年，依舊是小畫室，導師依舊是他和同樣是建築系畢業的太太李翠芬，但更傳奇的是，輪候學生年年排長龍，多達500、600人！

畫家劉浩昌，擁有一頭藝術家似亂非亂的頭髮，為其外形勾畫出更多線條和色彩。回看劉sir的經歷，看他如何以豐富的觀察力和努力，走出一條突破的路，或者更能了解他所說的：人人潛能不同，因材施教。

少年的我們，面對成長的抉擇，曾經着迷的畫畫、摺紙或舞蹈，一下子都會放下了，因為再找不到繼續的理由。那些兒時畫個不休的公仔和圖畫，再畫下去不還是那個模樣？「很多家長都這樣問：劉sir，孩子升中了，怎樣令孩子保有那份畫畫的熱情？」劉浩昌（Henry）說着，他那有型有款的「整齊亂髮」披在臉旁。環顧Henry和太太創立的畫室，佈置簡樸，空間主要由白色的收納櫃和長枱組成。素描、水彩、油畫和水墨等都由二人親身教，畫室工具超多，分類整齊的畫具和長長的大畫桌前架起了一張未完成的水彩畫，是以歡快的黃色背景輕輕勾畫的肢體擺動連環動作，他解釋：「有學生說不懂畫跳舞的動作，我就畫給他看。」

建築師轉開畫室 學生屢獲獎

看Henry的繪畫作品，水彩、水墨、油畫和素描都有，分別畫了兩個兒子，也畫了父母，更多的是外國街頭寫生，感覺他愛用不同調子的黃色，他的水墨畫《維港夜》在色彩多姿的重重高樓中也有着猶如燈火通明活力充沛的黃。他說：「同一樣繪畫鬧市，有些學生會畫得很熱鬧，有些會畫得很細緻，門呀窗呀都看到，兩個都無錯，但你一定要知道，我們不可強迫一個喜歡線條的人，摒棄喜歡的東西。每人畫畫的切入點不同。」那做導師的應怎樣教呢？原來不僅因為孩子潛質和性格施教，也要建立他們的自信而施教：「其實孩子愛畫線條，畫呀畫，當參透了線條的竅妙、方向、點線面後，他就想有一些色彩的tone，然後我便會鼓勵他，不如試下顏色吧！孩子這時已有自信心去畫。」他以自己兩個兒子為例，大兒子畫畫一開始就去拿顏色畫呀畫，小兒子一開始就愛畫線條。

20多年，他看着一批又一批學生走過來。他的學生獲獎很多，而且是國際畫獎，也包括兩個兒子劉見之和劉禹之。讀者或許也記起2010年香港4歲小畫家劉見之，以一幅老虎畫作獲得捷克利迪策國際繪畫展玫瑰金章大獎，成為年齡最輕的中國小畫家。作為父親和老師，他說最重要是教小孩將自己的內心世界畫出來，慢慢才教授更多技巧，習畫避免死記硬背，例如每樣事物都如何由不同的幾何圖形組成。畫室剛開始時，大人小孩他都教，當時他還在當建築師，為豪宅和大公司打工，和太太二人收入不錯，但心裏紿終最愛畫畫，就嘗試在自家天台教畫，這樣試了3年，二人最後決定齊齊辭職開畫室。「初時我和太太拿積蓄出來預了最多捱一年，若不成功，就重新出來當則師，但半年我們已可以生存下去。」 後來他們不收成人學生，因為教大人挺失落，大人學生都是專業人士，不是趕項目就是出差，再不然就是子女考試，經常遲到早退兼請假，能來畫時又見他們未吃飯又或未開完會，他說：「還是教孩子有滿足感，看着他們進步！同樣是5、6歲的孩子，有些孩子對生活有很多觀察：同一條裙，有孩子會畫很多花和圖案，有些則只畫一個三角形，腳是兩支火柴，那你就知道這些小朋友弱在什麼地方。」

比賽遇挫折 學會應變享受挑戰

回想起30年前他的中學時代，家裏兄弟姊妹多，都睡碌架牀，他睡上格，畫都在上格牀畫，但中學時得獎的一幅畫卻在牛棚畫。「我被邀去深圳參加繪畫寫生比賽，早上有4小時作畫，我用了約2小時完成了一幅很滿意的水彩畫，正想落山交畫，卻下了一場驟雨，把我全身及畫作都弄濕，原本變化多端的水彩都給雨水洗掉了……」他說經常和學生分享當年心情，若只以「打波先嚟落雨」的心態來面對，是沒意思的，當時還有一個多小時才交畫，他觀察環境，見一牛棚便走進去，是避雨嗎？不是，是以素描繪畫母牛與子，畫紙得一張，他把雨水打得像花面貓的水彩畫反轉，以背頁寫生。這張畫後來獲得亞軍。「我也以此教導出外參加户外寫生的學生，要裝備自己，學會不同的創作媒體，不要亂，隨機應變，享受挑戰。其實這才是寫生比賽的真意思。」

他說小時候念的是左派小學，原本在元朗區，他快升中時學校搬回西環，當時找不到學校收他繼續學業，因為他不是英文學校學生。「我家住元朗，但不是原居民，父親做家庭工業，我們放學都要幫手做鏡子和穿膠花，包裝趕貨，父親哪肯讓我去西環上學，後來我入讀了屯門一家中學，當時屯門社區剛建成，什麼也是開荒牛，這家學校什麼banding也入不到，全班只有一個學生聽書，那就是我了，那時我跟自己說：『一定要努力讀書，離開這間學校。』」後來他成績很好，轉去一間不錯的英文中學，最好的成績是生物和美術，人人都以為他要念醫科，他卻入讀了港大的建築系，因為有一天，很喜歡他的生物老師對他說：「雖然你生物科成績好好，但我建議你讀建築系，這較適合你，醫生看病是見一個又一個的病人，但你的性格喜歡發揮創意。」原來老師察覺他的生物功課與別不同，當全班同學解剖老鼠，畫出如書中一樣的老鼠，Henry卻畫出頭側着躺在那裏的老鼠，這才是解剖後的形態觀察。到Henry大學一年級的繪畫課，老師叫他不用畫了，可以出來當助教，那是後話。

香港孩子畫作色彩豐 與環境有關？

一隻解剖用的老鼠引起Henry的觀察，我們望出窗外的陽光，也可能發現平時忽略的色彩。「2012年我們（Henry和太太成立的青少年兒童畫家培育基金舉辦了『香港國際青少年繪畫比賽』，邀請外國評審來港。有評審就這樣說：『過去不明白為什麼香港孩子的畫，顏色是這樣豐富，又有一點神秘感，來到這城市四處走走，發現陽光和濕度跟東歐很不同，我們很早就天黑，你們陽光充沛濕度高，空氣中的水分折射出來的顏色很不同（小水珠增加了光的反射率，使顏色看起來更鮮艷）。Mr. Lau，我現在明白了！』」

「香港小朋友，自小就認識到中西文化知識和歷史，這裏有教堂也有很多的寺廟，這裏晚上可以落街吃雪糕，有和家人閒話祖先的故事。」Henry的學畫之路也是中西技巧和文化的融合。小學生時，他遇上內地來港的繪畫老師秦思佳，除了美術堂教畫，還在小息和放學時教他，課餘也親身教授，只收取象徵式學費；到他中學後，老師感到自己要教的已教了，就把他轉介給另一個水彩老師，之後水彩老師又感到要教的也教了，又把Henry轉介去另一個油畫老師……Henry今天回想起來也說：「這不就是我想說的因材施教！」不久前有天，Henry在街上遇上秦老師，老師熱情地握着他的手說：「在電視節目看到你得了國際大獎的消息，太高興了！」說着，老師激動得淚如雨下。傳授繪畫，師生之間的微妙關係，盡在不言中。

■給香港的話

「繪畫為觀者的好奇與畫者的想像帶來共鳴的渠道！創意就是敢於投放百萬個大膽假設，再延伸出千萬個可能，滿足無盡好奇的力量。若繪畫與創意能巧妙地合而為一，絕對是一顆能啟發心智思維，甚至推動世界創新發展的助燃器。」

■Profile

劉浩昌

1998年和太太李翠芬創立博藝堂繪畫創作室，畫室至今仍由二人親身任教，並無其他導師，只此一家。二人每年均帶領學生到外國參加國際畫展和寫生比賽，三奪「國際青少年蒙馬特現場繪畫比賽」榮譽大獎。2011年成立非牟利基金「青少年兒童畫家培育基金」，希望香港也能舉辦像法國的國際青少年現場繪畫比賽，雲集全球小畫家及評判，較技同時互相交流，培育小畫家成長。

文：朱一心

編輯：劉家睿

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