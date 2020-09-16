諗頭超前 愛冒險 張堅庭「鬥長命」實現願望

推出新書——張堅庭最近推出新書《酒吧女郎》，寫他媽媽以前在一間酒吧幫「媽媽生」打工時他的觀察，既寫一眾「媽媽生」，也寫自己的媽媽，是他的童年故事。（張堅庭頻道facebook圖片）

【明報專訊】今時今日，60歲才是中年，張堅庭便在「中年」決心做YouTuber，成立自家頻道分享短片，大談育兒、娛樂、保健、移民等話題，最近甚至創業代理保養品，以自己做生招牌，YouTube粉絲也有7萬多。他半開玩笑說：「以前睇星座八字呃女仔，𠵱家就睇抗衰老資料𧨾中年男女，不同年紀有不同需要！」

創業兩字對張堅庭來說並不陌生，他在1996年開設網站entertainment.com，2001年底開設Watch100網上賣二手表，後來又有表哥茶餐廳。「我讀歷史，很喜歡看歷史，由以前去判斷現在和將來，鍾意估計5年、10年之後會怎樣，但我『諗嘢』好多時行得太前。例如做entertainment.com，快了至少15年，當時我想將來每人會有自己的radio、TV、報紙，現在看起來某程度上是對的，但當時1996年技術上做不到，prediction正確但太早想到就死，花了100多萬元，到2001年泡沫就爆。」張堅庭說。

停不下來的他又有其他構思，既然之前想法太前，第二次就實際點。太太楊諾思做鐘表生意，他觀察太太的工作，認為市場上每個人在不戴腕表、將它放在一旁時，腕表價值是隱藏的，有什麼方法將這些價值釋放出來？「我用自己的credit，找人放表到網站賣，租地方做夾萬用100多萬元，那時我自己入貨10萬至20萬，其他人的存貨也有800萬至900萬，我覺得都成功！」但他笑說自己的執行意志不夠強，做了大半年後，太太跟他說：「我賣一手表，你賣二手表，人家會以為你的貨是我的貨。」於是聽老婆話結束表網。「如果可以捱過2003年（自由行政策實施後），我想今日已經上市，需求好大。」

做YouTuber又寫又拍好滿足

他喜歡創業、愛冒險的性格，很大程度是受媽媽影響。「她1921年出世，一個人不理老公從內地來香港，再將小朋友帶來。最近我出了一本書，叫《酒吧女郎》，寫媽媽以前在一間酒吧幫『媽媽生』打工時我的觀察。酒吧上面是『媽媽生』住的地方，有時酒吧熟客會到樓上食飯傾偈，媽媽也會幫手招呼。媽媽邊打工邊學英文，她本身40多歲一個英文字也不懂，但工作地方多外國人，收貼士利市都要識講英文。她的上進精神很鼓勵到我。」

愛拼搏、接觸新範疇的他，後來又踏足餐飲和教育界，但一直未盡用他非常感興趣的網上世界，直到兩年前開設個人頻道：「Fulfill到我個人，可以寫又可以拍，有時hit rate比電視台還高，一個人可以高過電視台都好過癮。」張堅庭稱，他在頻道上宣傳了李嘉誠投資的保健產品，產品銷量倍增，於是他認真思考將個人影響力commercialize，變成生意。他本身注重健康，盡量不吃糖，飯量也比正常減七成，由起初每周踢半小時波到疫情前每周一至五早上也會踢波1.5小時，愈踢愈起勁。因為做網上頻道，他看更多網上和健康有關的journal和研究。「唔識就去查字典。我覺得香港人的健康意識好一般，中醫說老人家要清茶淡飯，但我覺得concept錯，因為人會不夠營養。我不太信中醫，不是說它無效，但不知道什麼有效。一般人以為60歲開始衰老，但西方醫學講衰老，有科學方法量度細胞內的NAD+（為細胞提供能量），20幾歲是NAD+的高峰期，所以說之後就開始衰老。」他比較市場後，引入了香港市場未有的抗衰老保健產品。

受女兒刺激開網店

但真正刺激他「扚起心肝」開網店的是女兒。「她去年跟我說：爹哋，我想做個時裝品牌。我反問她知道有幾多品牌無得做嗎？阿女話我『串』，『睇佢唔起』，當時我心入面真的有點，但現在不會『睇佢唔起』。」女兒由設計到發售，整個過程也是一個人做。看着女兒在網上做到，張堅庭覺得自己沒可能做不到，於是就在網上推廣代理的保健產品。「很多爸爸要用子女來證明自己好聰明好叻，講嘢會『牙擦』，好似『食鹽多過你食米』咁，但我鍾意交朋友，我當仔女係朋友，你對朋友都唔會咁認叻，朋友應該係平起平坐。我被女兒刺激，自己開網店。我也在她身上學習，有乜嘢權威呢？」

疫後有個小型電影計劃

他的大仔在美國荷李活工作一段時間後，最近打算轉投電子平台user experience相關的行業，女兒則順應媽媽心意修讀珠寶鑑證。他自己又有什麼計劃？「以前我的創業都是副業，現在沒其他工作，網上平台就是我唯一工作。」張堅庭的YouTube頻道叫Comma，合作伙伴全部60歲以上，Comma的意思正代表事情「有後着，未完」，60歲可能只是一生的一半。雖說網站是他唯一工作，但「個人唔係好停得」的他透露有個小型電影project打算在美國串流平台播放，但要等疫情過後才可以飛去商談。他說當下環境的確要「鬥長命」，身體健康才可以實現自己的願望！

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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