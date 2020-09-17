羽絨品牌疫市轉型 主打非禦寒衣物

【明報專訊】何時可以再到歐美等地感受寒冷但又chill out的假期？大概不會在太近的將來，大家自然也沒有理由選購保暖的羽絨衣物了。

全球暖化加上因疫情而減少的外遊需求，羽絨品牌面臨的市場挑戰並不樂觀，來自加拿大的Canada Goose便不時推出一些非以禦寒功能為主打，甚至適合初春或初秋穿著的衣飾，並偶然與其他品牌crossover擦出一點點火花，是有效的權宜之計。

與經典配飾品牌擦出火花

Canada Goose最近與WANT Les Essentiels推出聯乘限量系列。2007年成立於加拿大蒙特利爾的WANT Les Essentiels是一個注重實穿的經典配飾品牌，出品以各式袋類為主，以精心的內部結構和質量上乘的面料為賣點。今次與Canada Goose的限量合作系列有4件產品：N00防水外套，在不穿著時可以輕易捲起收入帽兜，或以內置孭帶背孭；E90背包和W270腰包，背包能容納15吋筆記本電腦及其他日常必需品，可調節的帶墊肩帶和網狀背部襯墊能增加透氣和舒適度；S180 Cap帽設計簡潔有型，帽子背面附有小型爬山扣，可扣在背包或腰包之上。系列為男女合穿及全部採用防水物料製造，設計經典實用又容易穿搭。

查詢：Canada Goose canadagoose.com

文：溫兆明