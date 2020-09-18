舞出女性議題 幕後過程 台前呈現

【明報專訊】2018年在「大館舞蹈季」首演的《睇．女》，是黃碧琪延續近年對女性身體、性慾與權力探討的作品。隨後曾到多個地方巡演，經過多番的演出、修改、研究，兩年後從《睇．女》發展到《牢∞性》是更深入，還是以更開闊的角度延續藝術家對議題的探討？在台上見面時，先把背後的創作過程呈現，期望觀眾對作品有多一層的認識。

大館表演藝術主管錢佑（Eddy）說到最初策劃「大館舞蹈季」，其中一個目的便是讓本地中生代（mid-career）的藝術家一個發展作品的空間。「現時香港欠缺這種平台，所以我們希望以伙伴的形式合作，而不止是一次的演出，邀請一些具有潛質的藝術家去發展完整的作品。」2020的「大館舞台」是舞蹈季的延續。Eddy提到這些藝術家的創作能夠彰顯個人對生活的感受，還有對社會現狀的回應，「就是如何跟觀眾建立關係，觀眾在當中找到共鳴，就是說在取材上如何勾起共同文化的底蘊」。黃碧琪的《牢∞性》，正是從個人出發，從而伸延至探討社會文化的一個作品。

從身體到文化

黃碧琪稱《牢∞性》可說是《睇．女》的延續，「題材都是跟女性、性別、情慾有關。不過這次再深入一點，嘗試從文化上出發，不止是亞洲，還有世界不同文化如何看此議題。最初以為對身體、情慾的壓迫只出現在亞洲女性身上，不過經過這兩年的研究，又到不同地方巡演，發覺原來這些限制和壓抑不止在亞洲，全世界也有，而且不止在女性身體，也在不少傳統文化的認知上，例如兩性關係、情慾的想像，我們都被既有的框架所局限」。黃碧琪提到《睇．女》是以女性身體出發，在視覺上作出新嘗試，這次探討再深入一點，在不同文化上，關於情慾自主、關係自主，其實是什麼一回事。「原來說女性身體情慾不止是說身體，身體背後有很多文化上衝擊和綑綁。」

從自身到他人

《牢∞性》這個名稱，很容易帶給觀眾某一種想像，黃碧琪笑言最初是想叫「真愛」。

「跟男朋友是維持一種互相尊重的開放式關係，他可以放任我去做自己想做的事，對我很信任，我認為這就是真愛，不一定是從前那種大家要死守的一種價值。」問題來了，黃碧琪的價值觀，以至她感興趣的課題，如何連結觀眾。「我把自己的體會放在作品中，但如何同時可提供一個空間，讓觀眾也在當中找到他們感興趣的事情，從而提出一個新的觀點，這正是我最想透過此作品做到的。」黃碧琪說作品英文名稱Underline，就是要衝破不同界限的意思。不過在觀眾之前，首先要面對的，是整個創作團隊。「想到自己對情慾的觀點和看法可能對他們沒多關係，要怎樣才可以開放一個空間給團隊的創作人，這是很艱難的過程。」關於創作過程，很難用三言兩語去表達，這次因疫情關係，原本9月的演出改以網上形式呈現，於是產生了《牢∞性》創作特輯。

從劇場到網上

「如果沒法去到劇場，什麼可以在劇場以外做到的？於是我決定用錄像呈現製作過程。平日演出觀眾只會集中在編舞身上，即使演後藝人談也很難令觀眾了理解背後的創作過程，透過創作特輯，以團隊不同的成員為主，燈光舞台服裝設計，他們每個人都獨當一面。在這個錄像中，我成為了一個載體，我要跳很多次，讓他們不斷去嘗試去修改，以jamming 的形式，而不需要是為了最終的演出。」黃碧琪坦言很不喜歡把演出搬到網上，「現場演出是不可以取代，網上演出沒法掌握觀眾」。將媒介變成錄像，而且不止是關於台前，更是幕後。Eddy 形容是一個外傳，當今網上節目成新常態，這次把「大館舞台」搬到網上，也是探索網上節目的各種可能，看看還有什麼新方向。不過這些網上節目都是期間限定，網上見也是一個約定。

◆「大館舞台」——《牢∞性》創作特輯

網上免費限時觀看：9月20日至10月3日bit.ly/2Rp25GU

文：林喜兒

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com