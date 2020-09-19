筆電一摺變平板 網課練字無難度

筆電變平板——只要把鍵盤向屏幕背面合上，便可變成平板模式，用家除了可觸控，也可使用另購的手寫筆操作，無論是練寫字或是繪畫都足以應付。（黃志東攝）

【明報專訊】大部分中、小學校將在9月29日全面復課，家長終於不用為網上實時課堂而頭痛。然而疫情多變，難保要再次停課而實行網上教學。不想到時又要再四出撲機，最好先買定部電腦在家中傍身。想價錢夠抵，同時效能又夠用，可考慮最近Lenovo推出的IdeaPad Flex 5i手提電腦，備有14吋屏幕及i5處理器，加上內置輕觸式屏幕，售價由$7298起，相當適合學生使用。

長開10小時 支援15分鐘快充

作為新一代的手提電腦及平板二合一產品，IdeaPad Flex 5i的設計都算不錯，雖然使用較大的14吋IPS Glare LED Backlight 1920×1080像素多點觸控式屏幕，但機體重量只有大約1.5kg，拿上手一點也不覺得重。由於機體支援Wi-Fi 6功能，只要路由器及網絡供應商配合，無線網速比Wi-Fi 5更快之餘也更省電。機體的最長使用時間可達10小時，同時支援快速充電功能，只要充電約15分鐘便可提供2小時的使用時間。屏幕上方設有720p視像鏡頭連收音咪，鍵盤兩側各設有2W喇叭，一開啟程式便可直接上堂，不用再外接其他裝置。內置記憶體有8GB RAM、512GB SSD，足以應付大部分學生需要。

屏幕除了支援觸控操作，也支援手寫筆（需另購，售價$699）。而當用家把鍵盤向屏幕背面合上，操作系統便變成平板模式，無論是大人用來睇片或是小朋友用來練習寫字，一樣方便。為了提高私隱度，機體的視像鏡頭設有鏡頭蓋，用家可手動關上以防黑客偷看；也支援指紋辨識器，用家可直接用指紋登入，以保障機內的資料安全。

售價：$7298起

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