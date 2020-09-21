老夫婦退休 屋企變戰場 「收成期」需磨合 建共同興趣

【明報專訊】與伴侶牽手到白頭，是艱難的人生課題。

老夫老妻退休後，在家朝夕相對，每遇上雞毛蒜皮事，諸如誰做家務、喜好不一等，都足以「火星撞地球」。子女總不明白，兩老共處數十載，為何要重新磨合？分牀睡是感情變淡嗎？若一方患病，另一方要貼身照顧，要面對什麼心理關口？老年研究學者建議，於退休初期及早打好關係、注意情緒健康，才能一起走下去。

「所謂白頭到老，是互相適應對方的改變，一起老去。」香港大學秀圃老年研究中心總監、社會工作及社會行政學系副教授樓瑋群說。「從50至90歲，隨着不同人生階段，需適應不同角色轉變。每個階段，要面對的挑戰都很困難，往往要作出重要決定，一如年輕時考慮要不要生小孩，生後如何照顧一樣，影響深遠。夫妻要互相協調、商量，才不會影響相處。」老年期，到底什麼事情會衝擊婚姻？

金錢運用 湊孫計劃 講清講楚

問：老年不是處於收成期嗎？還有什麼煩惱？

樓瑋群將老年期分3個階段，各有考驗：

50至60歲：進入退休年齡，需與老伴商量退休後的打算、投資計劃、應否資助子女買樓等，不能避談，因錢銀上的意見衝突，可衍生很多矛盾與心結；加上子女結婚並搬走，長時間不在身邊，須面對「空巢老人」的生活轉變。

60至75歲：隨兒孫出生，開始出現湊孫問題。一方可能想自由做喜歡的事，一方則覺得有責任幫忙湊孫，這方面亦要達成共識。有些情况是，子女打算移民，負責湊孫的長者可能要往外國幫手，夫妻可能會分開一段時間。

75歲以後：身體可能出現毛病，通常是一方先患病，另一方成為照顧者，面對各種難題，例如：如何安排長期照顧、是否住安老院抑或請外傭，都需慎重考慮。接下來便是一方先行離世，面對喪偶之痛。

問：為什麼男士退休後特別難適應？

香港中文大學社會工作學系講師陳加才解釋：「香港男士因過往花較多時間在工作上，與子女的聯繫較弱，退休後往往找不到自己的生活圈子和空間。長時間留在家，眼見子女跟媽媽較親近，自己卻對他們不太了解、甚少聊天，感覺像家裏的陌生人，需花時間去尋回在家庭中的角色定位。」

陳加才建議，家庭成員要留意退休後男士的情緒，以免發展成抑鬱徵狀。現時不少長者中心有專為男士而設的活動，例如電腦班、樂器班，甚至會組織樂隊、玩爵士樂等，有些男士學完又會成為助教或興趣班導師，又或者會做義工、家訪、為長者維修家居，提升自我價值。

分牀睡未必代表感情淡

問：分牀而睡，是否已沒有感情？

陳加才認為不一定。因到了長者階段，婚姻可能已過了甜蜜期，慢慢變成生活上的伴侶。年輕時同牀，年紀大未必需要；加上各自作息時間不同，甚至老伴可能有鼻鼾、晚上多次起身如廁，故很多長者分牀而睡，只為不想打擾對方休息。

問：為什麼老伴的脾氣愈老愈難頂？

陳加才提醒，若老伴性情大變，或是認知障礙症徵狀，需要尋求社工或專業人士協助。「有種認知障礙症會出現妄想徵狀，有個案經常猜疑伴侶有婚外情，引起好多問題衝擊婚姻，甚至家庭暴力。另外，亦有患者常遺失東西、指控他人偷竊，令伴侶難以應付。當家人不認識這種情况，加上當事人未出現其他較明顯徵狀（例如記憶混亂），家人未必意識到是疾病，引致很大困擾。」

性情大變亦有可能是患上老年抑鬱症，有些長者甚至有輕生念頭，家人才驚覺情况嚴重。情緒問題會令夫妻間的爭執更難處理，可能最終因婚姻問題求助，才輾轉發現伴侶患病。

生活不同步 退休後浮現

問：與老伴常吵架，甚至嚷着要離婚，會實際行動嗎？

「通常不會。」陳加才說，原因或跟文化、生活環境有關。「外國人覺得無感情是離婚的原因，轉而尋求另一段感情。60歲後想再有親密關係或『第二春』，在西方社會較受接納，子女亦較難影響父母再婚的意願，因他們不會干預彼此的婚姻。」反觀華人家庭，子女普遍不想父母有第二段婚姻，父母便因而放棄。「而當沒有第二段婚姻的想法時，很少會選擇離婚，除非伴侶犯嚴重問題或錯誤，如婚外情、賭錢等壞習慣，或野蠻暴躁、有暴力傾向等。」他留意到香港的年長夫婦即使不太合拍，都可以各有各精彩，只要沒有太大相處問題便不會離婚。再者離婚後要另覓居所，在香港比較困難。「長者比年輕人適應力強，年輕人可能感到現實與理想不符就放棄，但長者會有功能性的想法，知道現實與理想有距離，可以將就，折衷處理和適應。」

問：相處數十載，老來為什麼要重新磨合？

樓瑋群說，即使已婚多年，雙方生活上可能並不同步。「退休前，可能一方掙錢養家，一方照顧家庭，即使兩人皆有工作，工種亦不同。每周可能只有數晚共進晚餐，周末才有較多相處時間，即使喜好不一、生活不同步，亦覺得可以忍讓；但退休後朝夕相對，種種不協調便成為問題，如不及早磨合，每天恍如身在戰場。」正因每個階段考驗重重，長者宜及早於退休後磨合、培養共同興趣，之後便能共同「過關斬將」。

六成人退休首兩年不滿婚姻

樓瑋群在2013年跟香港基督教女青年會合作，研究退休夫婦的婚姻關係，發現六成人退休首兩年對婚姻不滿意。常見如丈夫抱怨妻子常外出，妻子不滿丈夫在家無所事事；並在家務、日常娛樂、與朋友交往等不同方面出現衝突。「這些情况都可理解，女士可能已關注了家庭數十載，想有更廣闊的空間，做義工貢獻社會或發展個人興趣、社交；男士則於社會打滾已久，退休後反而想回歸家庭生活。」

這些期望的落差，樓瑋群認為有輕鬆的協調方法。「最重要先建立共同興趣及話題，例如每星期有些事情一起做，可以是學習、義工、煮餸、鍛煉或放鬆，多了時間在一起，便會多聊天，有共同話題。這一切是為了鋪排之後進入長期照顧的階段，當你不明白對方，更難與對方商討認真的人生問題，難以24小時貼身照顧、打點生活細節。」

文：吳穎湘

編輯：林曉慧

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