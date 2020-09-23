造型獨特 重細節修飾 入門版掀背車 逆市搶攻

行李尾箱的空間說不上很充裕，不過勝在間隔四正，擺放行李或購物也算方便實用。（莊達民攝）

【明報專訊】車壇刮起SUV熱潮，加上市道受疫情拖累尚未回復，不少傳統車款都在苦戰，連曾經備受車迷追捧的掀背車（hatchback）都大受影響。不過，這不代表掀背車不值得考慮，相反，如果細心留意車市動態，便會發現仍有好貨色，其中之一就是日本車廠萬事得（Mazda）最新一代Mazda 3的5門掀背型號，此車最近追加定價吸引的入門版本，獨樹一格的造型加上爽朗的駕駛感，成為逆市中被忽視的精選好車。

萬事得一直有生產掀背車，而且在掀背車最受歡迎的歐洲市場獲得不俗評價，甚至被譽為「日本來的Golf」（福士Golf在歐洲長期熱賣）。最新一代（即第4代）Mazda 3跟過往一樣，分為4門房車及5門掀背車版本，後者的造型遠比前者搶眼，粗壯而呈梯形的車尾C柱是其最大特色，全車線條滲出明顯的動感，賣相帶有高性能車味道，對車迷來說非常討好。

自從千禧年前後，廠方刻意為旗下各個車系注入顯而易見的動感設計元素，經過接近20年發展，萬事得車款已經成功建立了一種獨特而統一的設計語言，比其他日本車廠多了一種自成一系的感覺，也令其形象與重視家族賣相的歐洲車廠更為接近。這情况在Mazda 3的歷代發展尤其明顯，由2008年面世的第2代到目前的第4代，掀背版本Mazda 3的造型愈來愈趨向sports car，前衝而流線暢順的車身線條成為此型號的一大特色，其形態甚至有點像是出自意大利設計師之手，更有車迷說它根本就是參考了意大利車廠愛快‧羅密歐（Alfa Romeo）的同級車款。

有別傳統 斜背處理似跑車

第4代Mazda 3掀背版的外形比過往任何一代顯得更為進取，其中一個最明顯的分野出現在車尾及C柱：有別於傳統掀背車，設計師採用了一個近似斜背跑車（fastback）的處理手法，令車頂近尾部與車尾行李廂門的線條顯得更為連貫及一氣呵成，同時車側窗底部線條急速向後收窄上揚，令C柱造型變成有如一個闊底梯形；加上修長的車尾燈組，令車尾整體外觀顯得非常獨特。

緊湊格局 犧牲後座空間

打開車門進入Mazda 3的車廂，第一時間的感覺是整個車廂的裝潢不似是一部車價僅20多萬元的小車，整個控制台頂部、部分門壁及軚環以人造皮覆蓋，配合線條不累贅的細節修飾，營造了一種實在而不浮誇的高級感，如果喜歡北歐風格的家具設計，置身Mazda 3的駕駛席或前座時會感覺良好，甚至以為這是由歐洲高級廠牌操刀的掀背車。

不過當進入後座時便會有另一種感受，這不是因為座椅剪裁或人造皮革物料出了什麼問題，而是因為這一代Mazda 3的整體佈局是傾向緊湊，後座車窗也因為要配合fastback外形而不得不縮減了面積，這便難免令後座乘客感到有點侷促。如果你有較多機會接載親人朋友，那就可能多了機率收到「車廂有點逼」這類負評。

體積「收身」 過彎顯靈活

這一代Mazda 3的造型變得緊湊，車身長度及高度不增反減（分別下調10mm及30mm），雖然或許會令乘坐感顯得有點侷促，但反而有利於提升駕駛樂趣。雖然車身體積的減幅不算大，但相比目前流行的SUV，「收身」成功的Mazda 3在過彎時顯得更為靈活而步履穩定，而其加速感也遠比同價位SUV來得爽朗直接。

配置在Mazda 3的1998c.c.直4引擎，也有應用在同廠SUV CX-30及CX-5身上，但同一規格的機器在3款車的動力表現卻有頗為明顯的分別：這引擎在負磅較輕的Mazda 3身上表現得較為進取，加速更有爆發力；但當配用在兩款車身較重的SUV身上時，動力表現便會顯得有點不夠爽快。再加上Mazda 3的車身高度遠比SUV低矮，轉彎時的車體傾側程度理所當然地較輕微，駕駛者也就能夠更放心地以略快車速入彎出彎，這種爽快開車的節奏與操控樂趣，是掀背車比SUV優勝的地方，也是熱愛駕駛的車迷於決定購買前應該重點考慮的因素。

●Mazda 3 Fastback規格

車型：5門5座位掀背車

引擎：1998c.c.，直4，自然吸氣

馬力：165ps/6000rpm

扭力：21.7kgm/4000rpm

傳動：6前速自動（附加減轉波撥片）

驅動：前輪帶動

長闊高：4460×1795×1435mm

軸距：2725mm

車重：1360kg

售價：入門版$229,990起，高級版$289,990起

查詢：3768 4888

文：莊達民

編輯:王翠麗

美術:謝偉豪

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